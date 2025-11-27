Haberler

Kimberly Guilfoyle kimdir? Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle kaç yaşında, nereli, siyasi kariyeri?

Kimberly Guilfoyle kimdir? Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle kaç yaşında, nereli, siyasi kariyeri?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kimberly Guilfoyle, ekranlarda tanıdığımız bir televizyon sunucusundan çok daha fazlası. Hukuk dünyasından medya sahnesine, siyasi kampanyalardan diplomasiye uzanan sıra dışı kariyeriyle dikkat çekiyor. Peki, Kimberly Guilfoyle kimdir? Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle kaç yaşında, nereli, siyasi kariyeri?

Kimberly Guilfoyle'un adı, hem Amerikan televizyon dünyasında hem de uluslararası siyasette sıkça geçiyor. Peki, bu başarılı avukat, televizyon sunucusu ve siyasi danışman kimdir? Yunanistan'daki ABD büyükelçiliğine atanan Guilfoyle kaç yaşında, nereli ve kariyerinde hangi dönüm noktalarını yaşadı? Onu diğerlerinden ayıran detaylar neler? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KİMBERLY GUİLFOYLE KİMDİR?

Kimberly Ann Guilfoyle, Amerikalı bir avukat, televizyon sunucusu, yazar ve modeldir. Hukuk alanındaki kariyerine San Francisco ve Los Angeles'ta savcı olarak başlamış, sonrasında medya dünyasına adım atarak Court TV, Anderson Cooper 360° ve Fox News gibi kanallarda çeşitli programlarda sunuculuk yapmıştır. Özellikle Fox News'de 2006-2018 yılları arasında "The Five" ve "Outnumbered" gibi programların sunuculuğunu üstlenmiş, aynı zamanda "The O'Reilly Factor"da haftalık bölümlerde yer almıştır.

Siyaset alanında da aktif rol almıştır; 2020'de Donald Trump'ın başkanlık kampanyasında danışman olarak görev yapmış ve bağış toplama bölümünü yönetmiştir. 2025 yılından itibaren ise Yunanistan'daki Amerika Birleşik Devletleri büyükelçisi olarak atanmıştır. Guilfoyle, hukuk, medya ve siyasi bağlamlarda geniş bir deneyime sahip bir isim olarak tanınır.

Kimberly Guilfoyle kimdir? Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle kaç yaşında, nereli, siyasi kariyeri?

KİMBERLY GUİLFOYLE KAÇ YAŞINDA?

Kimberly Guilfoyle, 9 Mart 1969 doğumludur ve 2025 yılı itibarıyla 56 yaşındadır.

KİMBERLY GUİLFOYLE NERELİ?

Guilfoyle, ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco şehrinde doğmuştur. Annesi Porto Rikolu, babası ise İrlanda doğumludur ve 20 yaşında Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmiştir. Bu nedenle Kimberly Guilfoyle, Amerika'da doğmuş ve büyümüş bir birinci nesil Amerikalıdır.

Kimberly Guilfoyle kimdir? Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle kaç yaşında, nereli, siyasi kariyeri?

KİMBERLY GUİLFOYLE'NİN KARİYERİ

Kimberly Guilfoyle'nin kariyeri üç ana alanda öne çıkar: hukuk, medya ve siyaset.

Hukuk Kariyeri:

Guilfoyle, Kaliforniya Üniversitesi ve San Francisco Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve doktora derecesi aldı. San Francisco ve Los Angeles'ta savcı olarak görev yaptı. 2000-2004 yılları arasında San Francisco'da yardımcı bölge savcısı olarak çalıştı. Özellikle çocuk ve yetişkin davalarında görev aldı, "Ayın Savcısı" gibi ödüller kazandı.

Medya Kariyeri:

Hukuk kariyerinin ardından medya alanına geçti. 2004'te Court TV'de program sunuculuğu yaptı ve Anderson Cooper 360°'da hukuk analisti olarak görev aldı. 2006'dan 2018'e kadar Fox News'de çalıştı; "The Five" ve "Outnumbered" programlarının sunuculuğunu üstlendi. Aynı zamanda The O'Reilly Factor'da haftalık bölümlerde yer aldı. Guilfoyle, Fox News'den ayrıldıktan sonra Cumhuriyetçi kampanyalarda danışmanlık yapmaya başladı.

Siyasi Kariyeri:

Guilfoyle, 2018'den itibaren Donald Trump'ın siyasi kampanyalarında aktif rol aldı ve bağış toplama bölümünü yönetti. 2025'ten itibaren ABD'nin Yunanistan büyükelçisi olarak görev yapmaktadır.

Guilfoyle'nin kariyeri, hukuk, medya ve siyaset alanlarını kapsayan çok yönlü bir portre sunmaktadır; savcılıktan televizyon sunuculuğuna, oradan da uluslararası diplomasiye uzanan bir yol izlemektedir.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
İBB davasında tarih karmaşası

İBB davasında tarih karmaşası
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Cani koca uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini tüfekle öldürdü

Uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini vahşice öldürdü
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

Halk diken üstünde! Şehirdeki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilk yanıt: CHP, İmamoğlu'nun üzerine beton dökmez

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun 20 milyon izlenme alan videosuna ilk yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.