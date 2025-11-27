Kimberly Guilfoyle kimdir? Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle kaç yaşında, nereli, siyasi kariyeri?

Kimberly Guilfoyle'un adı, hem Amerikan televizyon dünyasında hem de uluslararası siyasette sıkça geçiyor. Peki, bu başarılı avukat, televizyon sunucusu ve siyasi danışman kimdir? Yunanistan'daki ABD büyükelçiliğine atanan Guilfoyle kaç yaşında, nereli ve kariyerinde hangi dönüm noktalarını yaşadı? Onu diğerlerinden ayıran detaylar neler? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KİMBERLY GUİLFOYLE KİMDİR?

Kimberly Ann Guilfoyle, Amerikalı bir avukat, televizyon sunucusu, yazar ve modeldir. Hukuk alanındaki kariyerine San Francisco ve Los Angeles'ta savcı olarak başlamış, sonrasında medya dünyasına adım atarak Court TV, Anderson Cooper 360° ve Fox News gibi kanallarda çeşitli programlarda sunuculuk yapmıştır. Özellikle Fox News'de 2006-2018 yılları arasında "The Five" ve "Outnumbered" gibi programların sunuculuğunu üstlenmiş, aynı zamanda "The O'Reilly Factor"da haftalık bölümlerde yer almıştır.

Siyaset alanında da aktif rol almıştır; 2020'de Donald Trump'ın başkanlık kampanyasında danışman olarak görev yapmış ve bağış toplama bölümünü yönetmiştir. 2025 yılından itibaren ise Yunanistan'daki Amerika Birleşik Devletleri büyükelçisi olarak atanmıştır. Guilfoyle, hukuk, medya ve siyasi bağlamlarda geniş bir deneyime sahip bir isim olarak tanınır.

KİMBERLY GUİLFOYLE KAÇ YAŞINDA?

Kimberly Guilfoyle, 9 Mart 1969 doğumludur ve 2025 yılı itibarıyla 56 yaşındadır.

KİMBERLY GUİLFOYLE NERELİ?

Guilfoyle, ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco şehrinde doğmuştur. Annesi Porto Rikolu, babası ise İrlanda doğumludur ve 20 yaşında Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmiştir. Bu nedenle Kimberly Guilfoyle, Amerika'da doğmuş ve büyümüş bir birinci nesil Amerikalıdır.

KİMBERLY GUİLFOYLE'NİN KARİYERİ

Kimberly Guilfoyle'nin kariyeri üç ana alanda öne çıkar: hukuk, medya ve siyaset.

Hukuk Kariyeri:

Guilfoyle, Kaliforniya Üniversitesi ve San Francisco Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve doktora derecesi aldı. San Francisco ve Los Angeles'ta savcı olarak görev yaptı. 2000-2004 yılları arasında San Francisco'da yardımcı bölge savcısı olarak çalıştı. Özellikle çocuk ve yetişkin davalarında görev aldı, "Ayın Savcısı" gibi ödüller kazandı.

Medya Kariyeri:

Hukuk kariyerinin ardından medya alanına geçti. 2004'te Court TV'de program sunuculuğu yaptı ve Anderson Cooper 360°'da hukuk analisti olarak görev aldı. 2006'dan 2018'e kadar Fox News'de çalıştı; "The Five" ve "Outnumbered" programlarının sunuculuğunu üstlendi. Aynı zamanda The O'Reilly Factor'da haftalık bölümlerde yer aldı. Guilfoyle, Fox News'den ayrıldıktan sonra Cumhuriyetçi kampanyalarda danışmanlık yapmaya başladı.

Siyasi Kariyeri:

Guilfoyle, 2018'den itibaren Donald Trump'ın siyasi kampanyalarında aktif rol aldı ve bağış toplama bölümünü yönetti. 2025'ten itibaren ABD'nin Yunanistan büyükelçisi olarak görev yapmaktadır.

Guilfoyle'nin kariyeri, hukuk, medya ve siyaset alanlarını kapsayan çok yönlü bir portre sunmaktadır; savcılıktan televizyon sunuculuğuna, oradan da uluslararası diplomasiye uzanan bir yol izlemektedir.