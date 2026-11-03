Killa Hakan hastalığı ne, neden yoğun bakımda? SON DAKİKA! Killa Hakan kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Türkçe rap müziğinin tanınan isimlerinden Killa Hakan, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Gerçek adı Hakan Durmuş olan sanatçının sağlık durumuna ilişkin avukatı Şükrü Sarıdere'den açıklama geldi. Gelişmenin ardından Killa Hakan'ın hastalığı, neden yoğun bakıma alındığı ve son sağlık durumu merak konusu oldu. Peki, Killa Hakan hastalığı ne, neden yoğun bakımda? Killa Hakan kimdir, kaç yaşında? İşte Killa Hakan'ın hayatı ve sağlık durumuna ilişkin son bilgiler...

KİLLA HAKAN NEDEN YOĞUN BAKIMDA?

Killa Hakan, 2 Kasım 2026 tarihinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Sanatçının avukatı Şükrü Sarıdere, rapçinin yoğun bakımda olduğunu doğruladı.

Avukat tarafından yapılan açıklamada, Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili paylaşılabilecek bilgilerin şimdilik sınırlı olduğu belirtildi. Kamuoyundan sanatçı için dua ve iyi dileklerde bulunulması istenirken, doğrulanmamış bilgilerin yayılmaması konusunda da hassasiyet gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Killa Hakan'ın yoğun bakıma alınmasına neden olan sağlık sorununun ne olduğu ise henüz açıklanmadı.

KİLLA HAKAN'IN HASTALIĞI NE?

Killa Hakan'ın hangi hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldığına ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Sanatçının avukatı da sağlık sorunlarının niteliği hakkında detay paylaşmadı.

Killa Hakan, 2022 yılında da ciddi sağlık problemleri yaşamış ve uzun süre hastanede tedavi görmüştü. O dönemde koronavirüs enfeksiyonunun ardından bağışıklık sisteminin zayıfladığı, böbrekleri ve akciğerlerinin zarar gördüğü yönünde haberler yayımlanmıştı.

Ancak 2022 yılında yaşadığı sağlık sorunlarının 2026 yılındaki hastaneye yatışının nedeni olduğu yönünde doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle sanatçının mevcut hastalığına ilişkin kesinleşmemiş iddiaları gerçek olarak değerlendirmemek gerekiyor.

KİLLA HAKAN'IN SON SAĞLIK DURUMU NASIL?

Killa Hakan'ın 2 Kasım 2026 itibarıyla yoğun bakımda tedavi gördüğü avukatı tarafından doğrulandı. Ancak sanatçının tedavi süreci, sağlık durumunun seyri ve iyileşme durumuna ilişkin ayrıntılı bir bilgilendirme henüz yapılmadı.

Sanatçının hayranları ve müzik dünyasından isimler, Killa Hakan'dan gelecek yeni açıklamaları bekliyor.

KİLLA HAKAN KİMDİR?

Gerçek adı Hakan Durmuş olan Killa Hakan, 3 Mart 1973 tarihinde Almanya'nın Berlin kentinde dünyaya geldi.

KİLLA HAKAN NERELİ?

Aslen Tokatlı olan sanatçı, çocukluk ve gençlik yıllarını Berlin'in Kreuzberg semtinde geçirdi.

Türkçe rap müziğinin Almanya'daki öncü isimlerinden biri olarak tanınan Killa Hakan, kendine özgü tarzı ve sokak kültürünü yansıtan şarkı sözleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Müzik kariyerinin ilk dönemlerinde çeşitli oluşumlarda yer alan sanatçı, özellikle Türkçe rap müziğinin Avrupa'da tanınmasına katkıda bulunan isimler arasında gösterildi.

Şarkılarında sıkça kullandığı 36 sayısı, büyüdüğü Kreuzberg bölgesinin posta koduna gönderme yapıyor.

KİLLA HAKAN KAÇ YAŞINDA?

3 Mart 1973 doğumlu olan Killa Hakan, 3 Kasım 2026 itibarıyla 53 yaşındadır. Gerçek adı Hakan Durmuş olan sanatçı, uzun yıllardır Almanya'da yaşamını sürdürüyor.

KİLLA HAKAN'IN ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI NELER?

Türkçe rap sahnesinde uzun yıllardır yer alan Killa Hakan, solo çalışmaları ve farklı rap sanatçılarıyla gerçekleştirdiği ortak projelerle tanınıyor.

Sanatçının öne çıkan albüm ve projeleri arasında şunlar bulunuyor:

Mesaj (1997)

Çakallar (2002)

Rapüstad (2003)

Semt Semt Sokak (2005)

Kreuzberg City (2007)

Bomba Plak (2008)

Volume Maximum (2009)

Orijinal (2012)

Son Mohakan (2014)

Killa Hakan (2018)

Fight Kulüp (2019)

Fight Kulüp 2 (2020)

Killa Hakan, Ceza, Massaka, Ezhel ve farklı isimlerle gerçekleştirdiği çalışmalarla da Türkçe rap müziğinde adından söz ettirdi.