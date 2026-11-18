Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kick platformunda yaptığı oyun ve sohbet yayınlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan RRaenee, 18 Kasım 2026 için duyurduğu GTA 6 temalı özel yayınla gündeme geldi. Yaklaşık 1,8 milyon takipçisi bulunan yayıncının duyurusu, izleyicilerinin dikkatini çekti. Gerçek adı Mert Yılmaz olan RRaenee'nin hayatı, yaşı ve yayıncılık kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Kick RRaenee kimdir, gerçek adı ne, kaç yaşında ve nereli? GTA 6 yayını saat kaçta başlayacak, canlı yayın nereden izlenecek? İşte merak edilen detaylar.

KICK RRAENEE KİMDİR?

Kick platformunda RRaenee kullanıcı adıyla yayın yapan içerik üreticisinin gerçek adı Mert Yılmaz'dır. Oyun ve sohbet yayınlarıyla tanınan Yılmaz, dijital yayıncılık kariyerine Twitch platformunda başladı. Daha sonra Kick'e geçiş yapan yayıncı, özellikle Grand Theft Auto V (GTA 5) içerikleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Oyun yayınlarının yanı sıra izleyicileriyle sohbet ettiği canlı yayınlar da gerçekleştiren RRaenee, Türkiye'de öne çıkan dijital içerik üreticileri arasında yer alıyor.

RRAENEE'NİN GERÇEK ADI NE?

RRaenee'nin gerçek adı Mert Yılmaz'dır. Dijital yayıncılık dünyasında RRaenee kullanıcı adıyla tanınan Yılmaz, Kick platformundaki yayınlarını bu isim üzerinden sürdürüyor.

RRAENEE KAÇ YAŞINDA?

Yayıncı istatistik platformu Streams Charts'ta yer alan bilgilere göre Mert Yılmaz'ın doğum tarihi 8 Temmuz 1998. Bu bilgiye göre RRaenee, 18 Kasım 2026 itibarıyla 28 yaşında.

Ancak doğum tarihine ilişkin bilginin üçüncü taraf bir yayıncı profiline dayandığı, resmî kimlik kaydı niteliği taşımadığı belirtilmeli.

RRAENEE NERELİ?

RRaenee'nin doğduğu şehir veya memleketine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Streams Charts profilinde yayıncının yaşadığı şehir Ankara olarak gösteriliyor. Ancak bu bilgi, Mert Yılmaz'ın aslen Ankaralı olduğunu doğrulamıyor.

RRAENEE GTA 6 YAYINI NE ZAMAN?

RRaenee, Kick profilinden yaptığı duyuruda 18 Kasım 2026 tarihinde GTA 6 temalı özel bir yayın gerçekleştireceğini açıkladı. Yayıncı, başlangıç saatini ise Instagram hesabı üzerinden duyuracağını belirtti.

Duyuruda kesin bir yayın saati paylaşılmadığı için özel yayının kaçta başlayacağı henüz netleşmiş değil. İzleyicilerin saat bilgisi için yayıncının resmî sosyal medya hesaplarını takip etmesi gerekiyor.

Öte yandan GTA 6 temalı yayın duyurusu, oyunun oynanabilir sürümünün yayında olacağı anlamına gelmiyor. Yayının içeriğine ilişkin ayrıntıların yayıncının açıklamalarıyla netleşmesi bekleniyor.

KICK RRAENEE CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

RRaenee'nin canlı yayınları Kick platformundaki resmî kanalı üzerinden takip edilebiliyor. Yayıncının kanalına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabiliyor:

RRaenee Kick canlı yayın: https://kick.com/rraenee

Kullanıcılar bu adres üzerinden yayıncının canlı yayınlarını izleyebiliyor, kanalındaki önceki yayınları ve paylaşılan klipleri inceleyebiliyor.

RRAENEE'NİN INSTAGRAM HESABI NE?

RRaenee'nin Instagram hesabına https://www.instagram.com/rraenee adresinden ulaşılabiliyor. Yayıncı, 18 Kasım'da gerçekleştireceği GTA 6 temalı özel yayının saatini Instagram üzerinden duyuracağını belirtti.

KICK RRAENEE'NİN KAÇ TAKİPÇİSİ VAR?

RRaenee'nin Kick hesabı, Kasım 2026 itibarıyla yaklaşık 1,8 milyon takipçiye sahip. Streams Charts verilerinde yayıncının takipçi sayısı 1 milyon 821 binin üzerinde gösteriliyor. Takipçi sayısı zaman içinde değişebildiğinden güncel rakam için yayıncının resmî Kick profilinin kontrol edilmesi gerekiyor.