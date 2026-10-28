Keriz filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Keriz filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Keriz, 1985 yılında Aksaray’ın merkeze bağlı Gücünkaya köyünde çekildi. Yönetmenliğini Kartal Tibet’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği filmde Kemal Sunal ile Perihan Savaş başrolleri paylaştı. Filmin çekildiği ev, aradan geçen yıllara rağmen bugün de ayakta. İşte Keriz filmine dair merak edilenler.

KERİZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Keriz filminin köy sahneleri, Aksaray’ın merkeze bağlı Gücünkaya köyünde çekildi. Filmin hikâyesi daha sonra İstanbul’a taşındığı için bazı sahneler İstanbul’da çekildi. Çekimler sırasında Gücünkaya köyünün sakinleri de figüran olarak kamera karşısına geçti. Köy halkının bir bölümü, filmde kahveci, çaycı ve köylü gibi rollerde yer aldı.

FİLMİN ÇEKİLDİĞİ EV HÂLÂ AYAKTA

Keriz filminin çekildiği müstakil ev, zamanın etkisiyle yıpranmış ve bazı bölümleri zarar görmüş olsa da bugün hâlâ ayakta. Ev, filmi hatırlayan ve köyü ziyaret eden izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Köy sakinleri, yıllar sonra bile “Keriz filmi burada mı çekildi?” diyerek köye gelen ziyaretçilerle karşılaştıklarını anlatıyor.

KERİZ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Keriz, 1985 yılında çekildi ve aynı yıl 1 Aralık’ta sinemalarda vizyona girdi. Komedi ve dram türündeki filmin süresi 89 dakika. Köy halkının anlattığına göre filmin ilk adı “Zülfü ile Zülfüye” olarak düşünülmüş, daha sonra “Keriz” olarak değiştirilmişti.

KERİZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, bir köyde birbirine sevdalı iki genç olan Zülfü ile Zülfüye’nin hikâyesini anlatıyor. Evlenmeye hazırlanan gençlerin bu birlikteliğine, köyde nüfuzun Zülfüye’nin babası Şehmuz’a geçeceğinden korkan Zülfü’nün amcası Topal Abbas karşı çıkıyor. Abbas, Zülfü’ye evlenmesi halinde mallarını kendisine bırakacağına dair bir kâğıt imzalatıyor. Gençler yine de evleniyor; ancak Abbas, Zülfüye hakkında dedikodu çıkararak Zülfü’yü karısını öldürmeye kışkırtıyor. Zülfü karısına kıyamıyor, Zülfüye ise ailesiyle birlikte İstanbul’a gidiyor. Zülfü de peşinden İstanbul’a gidip çalışmaya başlıyor. Bu sırada Şehmuz’un arazisinde değerli bir maden bulunuyor ve açgözlü Abbas ile köylüler, araziye sahip olabilmek için Zülfü ile Zülfüye’yi barıştırma planları yapmaya başlıyor.

KERİZ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrollerinde Zülfü karakterine hayat veren Kemal Sunal ile Zülfüye’yi canlandıran Perihan Savaş yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Topal Abbas rolünde Ali Şen, Güllü rolünde Aliye Rona, Hamit rolünde Halit Akçatepe, Ayşe rolünde Müge Akyamaç, Şehmuz rolünde İhsan Yüce, muhtar rolünde Nubar Terziyan ve Arif Ağa rolünde Turgut Özatay bulunuyor. Nuran Aykut, Yaşar Şener, Hakkı Kıvanç, Sırrı Elitaş ve Faruk Savun da filmde rol alan isimler arasında yer alıyor.

KERİZ FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

Keriz’in yönetmen koltuğunda, Kemal Sunal ile pek çok başarılı filme imza atan Kartal Tibet oturuyor. Filmin yapımcılığını Türker İnanoğlu üstlenirken, senaryosu Erdoğan Tünaş tarafından kaleme alındı. Filmin müzikleri ise Melih Kibar imzası taşıyor.

KERİZ NEDEN HÂLÂ SEVİLİYOR?

Aradan 40 yılı aşkın süre geçmesine rağmen Keriz, Kemal Sunal’ın en sevilen filmleri arasında yer almaya devam ediyor. Köy ile büyükşehir hayatı arasındaki karşıtlığı mizahi bir dille anlatan film, Kemal Sunal’ın saf ve iyi kalpli karakteriyle, Ali Şen’in unutulmaz “Topal Abbas” yorumuyla ve Yeşilçam’ın usta oyuncularından oluşan kadrosuyla her yaştan izleyiciye hitap ediyor.