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Prof. Dr. Kemalettin Aydın, akademik kariyerinin yanı sıra milletvekilliği ve çeşitli kamu görevleriyle de tanınan isimler arasında yer alıyor. Sağlık alanındaki çalışmaları ve siyasi geçmişiyle gündeme gelen Aydın'ın yaşamı, eğitim hayatı ve görevleri merak ediliyor. Peki, Kemalettin Aydın kimdir, nerenin rektörü, kaç yaşında ve nereli? İşte Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın biyografisi ve kariyerine ilişkin bilgiler.

KEMALLETTİN AYDIN KİMDİR?

Prof. Dr. Kemalettin Aydın, tıp doktoru, iktisatçı, akademisyen ve eski milletvekilidir. 10 Mayıs 1962 tarihinde Gümüşhane'nin Torul ilçesinde dünyaya gelen Aydın, eğitim hayatını tıp alanında sürdürdü. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında uzmanlık eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Tıp Fakültesinde tamamladı.

Akademik çalışmalarını aynı üniversitede sürdüren Aydın, uzmanlık ve yardımcı doçentlik görevlerinin ardından 2003 yılında doçent unvanını aldı. Tıp eğitiminin yanı sıra İktisat Fakültesini de bitiren Aydın, sağlık ve ekonomi alanlarını bir araya getiren çalışmalar yürüttü.

KEMALLETTİN AYDIN NERENİN REKTÖRÜ?

Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü olarak görev yapıyor. Üniversitede dört yıl rektör yardımcılığı görevini üstlenen Aydın, 1 Ağustos 2023 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla rektörlüğe atandı.

Temmuz 2018'de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurtaslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde profesör kadrosuna atanan Aydın, rektörlük görevinden önce üniversitenin yönetiminde de yer aldı.

KEMALLETTİN AYDIN KAÇ YAŞINDA?

10 Mayıs 1962 doğumlu olan Prof. Dr. Kemalettin Aydın, 20 Kasım 2026 itibarıyla 64 yaşındadır.

KEMALLETTİN AYDIN NERELİ?

Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Gümüşhane'nin Torul ilçesinde doğdu. Aydın'ın babasının adı Süleyman, annesinin adı ise Cemile'dir.

KEMALLETTİN AYDIN'IN AKADEMİK KARİYERİ VE GÖREVLERİ

Akademik hayatı boyunca tıp eğitimi, enfeksiyon hastalıkları ve sağlık yönetimi alanlarında çalışmalar gerçekleştiren Kemalettin Aydın, çeşitli üniversite ve kurumlarda görev aldı. Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Kurul Üyeliği yapan Aydın, TÜBİTAK, Sağlık Bakanlığı ve Avrupa Birliği ortak projelerinde danışman üye ve araştırmacı olarak çalıştı.

Görev aldığı üniversitede başhekim yardımcılığı da yapan Aydın, sağlık alanındaki bilimsel çalışmalarının yanı sıra sağlık yönetimi, sağlık ekonomisi ve hastane mimarisi üzerine araştırmalar yürüttü. Kongre ve sempozyumlarda yöneticilik görevleri üstlendi.

Aydın'ın görev aldığı diğer kurum ve kuruluşlar arasında Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Üyeliği ve Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma ve Savaşım Derneği Başkanlığı da bulunuyor. Ayrıca Bilinçli İlaç Kullanımı, Biyoteknoloji, İnovasyon ve AR-GE Derneği başkanlığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırmalar Merkezi Derneği başkan yardımcılığı görevlerini yürütüyor.

KEMALLETTİN AYDIN HANGİ PARTİDEN MİLLETVEKİLİ OLDU?

Kemalettin Aydın, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) bünyesinde 23, 24 ve 25. dönem Gümüşhane milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yaptı.

Milletvekilliği döneminde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekilliği görevini üstlenen Aydın, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda da üyelik yaptı. Ayrıca Tüm Partiler Nüfus ve Kalkınma Grubu üyeleri arasında yer aldı.

Kanser hastalığıyla ilgili alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun başkanlığını da yürüten Aydın, iş sağlığı ve güvenliği konusunda Türkiye analizi ile iş kazalarının sosyoekonomik yüküne ilişkin konferans, makale ve bildiriler hazırladı.

KEMALLETTİN AYDIN EŞİ KİM, ÇOCUĞU VAR MI?

Prof. Dr. Kemalettin Aydın evlidir ve iki çocuk babasıdır. İyi düzeyde İngilizce bilen Aydın'ın akademik çalışmaları kapsamında, 40'tan fazlası yurt dışında yayımlanmak üzere 100'ün üzerinde makalesi ve çok sayıda kitap bölümü bulunmaktadır.