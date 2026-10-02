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Kemal Rüzgar kimdir, Kemal Rüzgar hangi takım oynuyor, Kemal Rüzgar milli takıma neden çağrılmadı?

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Kemal Rüzgar kimdir, Kemal Rüzgar hangi takım oynuyor, Kemal Rüzgar milli takıma neden çağrılmadı?
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A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunun açıklanmasının ardından futbol kamuoyunda en çok konuşulan isimlerden biri Kemal Rüzgar oldu. Son dönemde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcunun listede yer almaması, taraftarlar arasında şaşkınlık yarattı. Sosyal medyada tartışmalar sürerken "Kemal Rüzgar kimdir, milli takıma neden çağrılmadı?" soruları arama motorlarında öne çıkmaya başladı. İşte Kemal Rüzgar'ın kariyeri ve milli takım kadrosuna alınmamasına dair merak edile

Milli takım kadrosu açıklandığında beklenen sürprizlerden biri gerçekleşmedi ve Kemal Rüzgar ismi listede yer almadı. Sahada gösterdiği performansla milli forma için güçlü bir aday olarak görülen oyuncunun kadro dışında kalması, futbolseverlerin gündemine oturdu. Taraftarlar, genç futbolcunun neden davet edilmediğini ve teknik heyetin bu tercihinin arkasındaki nedenleri merak ediyor. Peki, Kemal Rüzgar kimdir, kaç yaşında ve milli takıma neden çağrılmadı? Haberimizde konuya ilişkin bilinenleri derledik.

KEMAL RÜZGAR KİMDİR?

Kemal Rüzgar, 20 Haziran 1995'te Almanya'nın Dillenburg kentinde dünyaya gelen Türk futbolcu. Santrfor pozisyonunda görev yapan Rüzgar, kariyerinin büyük bölümünü Türkiye'deki profesyonel liglerde geçirdi. Tecrübeli golcü bugün itibarıyla 31 yaşında bulunuyor.

KEMAL RÜZGAR'IN BOYU KAÇ?

1,85 metre boyundaki Kemal Rüzgar; fiziksel gücü, ceza sahası içindeki yerleşimi ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyor. Her iki ayağını da etkili kullanabilen oyuncu, sırtı dönük oyunda takım arkadaşlarını oyuna dahil ederken savunma arkasına yaptığı koşularla da rakiplerine zor anlar yaşatıyor.

ALMANYA'DA YETİŞTİ

Futbola Almanya'da başlayan Kemal Rüzgar, Bayer Leverkusen ve Fortuna Düsseldorf altyapılarında yetişti. Fortuna Düsseldorf ile 2. Bundesliga seviyesinde de forma giyen genç golcü, Almanya'daki kariyerinin ardından 2018'de Altınordu'ya transfer olarak Türkiye'ye adım attı.

KEMAL RÜZGAR HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Kemal Rüzgar, 2026-2027 sezonunda Elazığspor forması giyiyor. Deneyimli santrfor, Kahramanmaraş İstiklalspor'da geçirdiği golcü sezonun ardından yaz transfer döneminde Elazığ temsilcisiyle anlaştı ve bordo-beyazlı takımda 9 numaralı formayı sırtına geçirdi.

KEMAL RÜZGAR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Türkiye'ye geldikten sonra Altınordu'nun yanı sıra Çaykur Rizespor, Manisa FK, Boluspor, Şanlıurfaspor, Menemen FK, Sarıyer ve Kahramanmaraş İstiklalspor formalarını giyen Rüzgar, Rizespor ile Süper Lig'de de forma giyme şansı buldu. Ancak kariyerinin en parlak dönemini 2. Lig'de yaşadı.

2. LİG'İN GOL KRALI

Kemal Rüzgar, son sezonlarda gösterdiği istikrarla alt liglerin en korkulan golcüleri arasına girdi. 2022-23 sezonunda Şanlıurfaspor forması ile 20 gol atan Rüzgar, ertesi sezon Menemen FK'da 22 kez ağları sarstı. Geçtiğimiz sezon ise Kahramanmaraş İstiklalspor'da 34 maçta 34 gol atarak kariyerinin en verimli sezonunu yaşadı. Yeni sezona da hızlı başlayan golcü, Elazığspor formasıyla çıktığı ilk 4 lig maçında 6 gol kaydetti.

KEMAL RÜZGAR MİLLİ TAKIMA NEDEN ÇAĞRILMADI?

Rüzgar'ın gol performansı, milli takım kadrosunun açıklanmasının ardından gündeme geldi ve Teknik Direktör Vincenzo Montella'ya da soruldu. İtalyan teknik adam, 2. Lig'i takip ettiklerini ancak Kemal Rüzgar'ı şu aşamada milli takım seviyesine hazır görmediklerini belirtti. Montella'nın bu yanıtı, tecrübeli golcünün milli takım kapısının şimdilik kapalı olduğunu ortaya koydu.

TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Montella'nın açıklamasına rağmen futbolseverler arasında Kemal Rüzgar tartışması sürüyor. Bir kesim, 2. Lig ile milli takım arasındaki seviye farkının büyük olduğunu savunurken, diğerleri bu denli istikrarlı gol atan bir santrforun en azından şans hak ettiğini düşünüyor. Elazığspor'daki gol serisini sürdürmesi halinde, Kemal Rüzgar'ın adının önümüzdeki dönemde de milli takım gündeminde kalması bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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