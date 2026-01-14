Kayseri okullar tatil mi, 15 Ocak Perşembe Kayseri'de okul yok mu (KAYSERİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

15 Ocak Perşembe Kayseri okullar tatil mi, Kayseri'de okul yok mu soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Olumsuz hava koşulları sonrası Kayseri Valiliği'nin kar tatili kararıyla ilgili son dakika açıklamaları merakla bekleniyor.

KAYSERİ HAVA DURUMU

Kayseri'de soğuk hava etkisini artırarak sürdürürken, sis, pus ve kar yağışı önümüzdeki günlerde kent genelinde etkili olacak. Meteoroloji verilerine göre özellikle gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi derecelere kadar düşerken, hissedilen sıcaklıklar daha da düşük seviyelerde seyredecek. Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve görüş mesafesindeki azalma konusunda uyarıyor.

KAYSERİ'DE SAAT SAAT HAVA DURUMU

Çarşamba akşamı itibarıyla Kayseri'de sisli hava etkisini göstermeye başladı. Gece saatlerinde sıcaklık -5 dereceye kadar düşerken, hissedilen sıcaklık -9 dereceye kadar geriliyor.

Çarşamba 21.00 – 24.00

Hadise: Sisli

Sıcaklık: -5°C

Hissedilen: -9°C

Nem: %74

Rüzgar Hızı: 8 km/sa (maks. 18 km/sa)

Perşembe gecesi ve sabah saatlerinde sisli hava devam edecek. 03.00 – 06.00 saatleri arasında sıcaklık -6 dereceye kadar inerken hissedilen sıcaklık -10 derece olacak.

Perşembe 06.00 – 12.00

Hadise: Puslu

Sıcaklık: -5 ile 0°C

Hissedilen: -8 ile -2°C

Nem: %65 – %77

Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık kısa süreli artış gösterse de akşam saatlerinden itibaren yeniden düşüş bekleniyor.

Perşembe 12.00 – 18.00

Hadise: Puslu

En yüksek sıcaklık: 2°C

Perşembe akşamı ve gece

Sıcaklık yeniden -5 dereceye kadar düşecek

Nem oranı %80'in üzerine çıkacak

5 GÜNLÜK TAHMİNDE KAR YAĞIŞI ÖNE ÇIKIYOR

Meteoroloji'nin 5 günlük tahminlerine göre Kayseri'de kar yağışı cuma, cumartesi ve pazartesi günleri etkili olacak. Özellikle gece sıcaklıklarının çift haneli eksi derecelere kadar düşmesi bekleniyor.

15 OCAK PERŞEMBE: SOĞUK VE AZ BULUTLU

Hadise: Az Bulutlu

En düşük sıcaklık: -6°C

En yüksek sıcaklık: 1°C

Rüzgar hızı: 9 km/sa

16 OCAK CUMA: KAR YAĞIŞI GELİYOR

Hadise: Kar Yağışlı

En düşük sıcaklık: -6°C

En yüksek sıcaklık: 6°C

Nem: %70 – %82

Rüzgar: 11 km/sa

17 OCAK CUMARTESİ: KAR DEVAM EDECEK

Hadise: Kar Yağışlı

En düşük sıcaklık: -5°C

En yüksek sıcaklık: -1°C

18 OCAK PAZAR: DONDURUCU SOĞUK

Hadise: Parçalı Bulutlu

En düşük sıcaklık: -14°C

En yüksek sıcaklık: -5°C

Bu gün, haftanın en soğuk günü olarak öne çıkıyor.

19 OCAK PAZARTESİ: YENİDEN KAR YAĞIŞI

Hadise: Kar Yağışlı

En düşük sıcaklık: -13°C

En yüksek sıcaklık: -3°C

UZMANLARDAN BUZLANMA VE SİS UYARISI

Meteoroloji uzmanları, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı ve görüş mesafesinde düşüş yaşanabileceğini belirterek sürücülerin dikkatli olmasını istedi. Vatandaşların soğuk hava koşullarına karşı tedbirli olmaları, dışarı çıkarken kalın ve koruyucu kıyafetler tercih etmeleri öneriliyor.

KAYSERİ OKULLAR TATİL Mİ?

15 Ocak Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.