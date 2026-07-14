Arama motorlarında "Katar Emiri öldü mü?", "Katar’ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani neden öldü?" sorguları kısa sürede en çok araştırılan konular arasına girdi. Katar'dan gelen gelişmelerin ardından vatandaşlar olayın detaylarını araştırırken, eski Emir Şeyh Hamad bin Halife Al Sani hakkında merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor.

ESKİ KATAR EMİRİ ŞEYH HAMAD BİN HALİFE AL SANİ HAYATINI KAYBETTİ

Katar Emirlik Divanı tarafından yapılan açıklamada, Katar'ın eski Emiri ve mevcut Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin babası Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin 74 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Uzun süredir tedavi gördüğü belirtilen Şeyh Hamad'ın vefatı sonrası ülkede 4 günlük ulusal yas ilan edilirken, "Katar Emiri öldü mü?" ve "Şeyh Hamad bin Halife Al Sani neden öldü?" soruları kamuoyunun gündemine oturdu.

ŞEYH HAMAD BİN HALİFE AL SANİ NEDEN ÖLDÜ?

Katar Emirlik Divanı'nın yaptığı resmi açıklamada, Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü ve sabah saatlerinde 74 yaşında yaşamını yitirdiği ifade edildi. Ölüm nedenine ilişkin tedavi süreci dışında ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.

ŞEYH HAMAD BİN HALİFE AL SANİ KİMDİR?

Ocak 1952'de Katar'ın başkenti Doha'da doğan Şeyh Hamad bin Halife Al Sani, ilk eğitimini ülkesinde tamamladıktan sonra Birleşik Krallık'taki Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi'nden mezun oldu. Katar Silahlı Kuvvetleri'nde çeşitli görevlerde bulunan Şeyh Hamad, 1977 yılında Veliaht Prens ve Savunma Bakanı olarak görevlendirildi.

1989 yılında Planlama Yüksek Konseyi Başkanlığı görevini üstlenen Şeyh Hamad, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınma politikalarının hazırlanmasında önemli rol oynadı.

1995 YILINDA KATAR EMİRİ OLDU

27 Haziran 1995 tarihinde Katar Emiri olarak göreve başlayan Şeyh Hamad bin Halife Al Sani, ülkenin doğal gaz kaynaklarını küresel ekonomiye kazandıran politikalarıyla dikkat çekti. Kuzey Gaz Sahası'na yapılan yatırımlar sayesinde Katar, kısa sürede dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatçıları arasına yükseldi.

Resmi verilere göre, Şeyh Hamad döneminde Katar ekonomisi büyük bir büyüme kaydederken, gayrisafi yurt içi hasıla da katlanarak arttı.

EĞİTİM, SAĞLIK VE ALTYAPI YATIRIMLARINA ÖNCÜLÜK ETTİ

Şeyh Hamad döneminde eğitim, sağlık, bilim ve altyapı alanlarında kapsamlı yatırımlar gerçekleştirildi. 1995 yılında Qatar Foundation kuruldu, 1996 yılında Al Jazeera yayın hayatına başladı. Aynı dönemde yerel basındaki sansür kaldırılırken, Enformasyon Bakanlığı da lağvedildi.

1999 yılında düzenlenen ilk belediye seçimlerinde kadınlar ilk kez seçme ve seçilme hakkı elde etti. 2004 yılında ise Katar'ın ilk daimi anayasası yürürlüğe girdi.

KATAR ULUSAL VİZYONU 2030 DÖNEMİ

Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin liderliğinde hazırlanan Katar Ulusal Vizyonu 2030 programı, ülkenin enerji gelirlerine bağımlılığını azaltmayı ve bilgi temelli ekonomiye geçişi hedefleyen en önemli kalkınma projelerinden biri oldu.

2022 DÜNYA KUPASI SÜRECİNDE ÖNEMLİ ROL OYNADI

Şeyh Hamad döneminde Katar, 2010 yılında yapılan FIFA oylaması sonucunda 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma hakkını kazanan ilk Arap ülkesi oldu. Bu gelişme, Katar'ın uluslararası alandaki görünürlüğünü önemli ölçüde artırdı.

GÖREVİ OĞLUNA DEVRETMİŞTİ

25 Haziran 2013 tarihinde emirlik görevini oğlu Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye devreden Şeyh Hamad, Körfez ülkelerinde nadir görülen gönüllü iktidar devirlerinden birine imza attı. Görevini bıraktıktan sonra kamuoyunda "Baba Emir" unvanıyla anılmaya devam etti.

DOHA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden Şeyh Hamad bin Halife Al Sani için Doha'daki Muhammed bin Abdulvahhab Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin yanı sıra devlet yetkilileri, kraliyet ailesi üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KATAR'DA 4 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Kraliyet Divanı tarafından yapılan açıklamayla ülkede 4 günlük ulusal yas ilan edildi. Yas süresince bayrakların yarıya indirileceği, kamu kurumlarında resmi tatil uygulanacağı ve taziyelerin Lusail Sarayı'nda kabul edileceği duyuruldu.

TÜRKİYE'DEN TAZİYE MESAJLARI GELDİ

Eski Katar Emiri'nin vefatının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran başta olmak üzere birçok isim taziye mesajı yayımladı.

Paylaşımlarda, Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin Türkiye-Katar ilişkilerine yaptığı katkılar, bölgesel barış ve istikrar için yürüttüğü çalışmalar ile devlet adamlığı vurgulanırken, ailesine ve Katar halkına başsağlığı dilekleri iletildi.