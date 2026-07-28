Karadağ Türkiye vize SON DAKİKA! Karadağ vizesiz gidilir mi, son gün ne zaman? Karadağ Türk vatandaşlarına neden vize uygulayacak?

Karadağ, Avrupa Birliği (AB) ile yürüttüğü üyelik müzakereleri kapsamında vize politikasında önemli bir değişikliğe gitti. Karadağ Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu beş ülkenin vatandaşları için uygulanan vizesiz giriş hakkı sona eriyor. Yeni düzenleme kapsamında Türk vatandaşları, 1 Kasım 2026 tarihinden itibaren Karadağ'a giriş yapabilmek için vize almak zorunda olacak. Kararın, AB'nin ortak vize politikasıyla uyum sürecinin bir parçası olduğu bildirildi.

KARADAĞ VİZE SON DAKİKA!

Karadağ Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği ile yürütülen katılım müzakereleri kapsamında ülkenin vize rejiminde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Yayımlanan düzenlemeye göre Türkiye, Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Belarus vatandaşlarının Karadağ'a girişlerinde uygulanan mevcut vizesiz seyahat hakkı sona erecek. Yeni uygulama 1 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Bakanlığın açıklamasında, Karadağ'ın vize politikasının Avrupa Birliği'nin ortak vize politikasıyla tamamen uyumlu hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, bu düzenlemenin AB katılım müzakerelerinde 24'üncü faslın kapatılması için yerine getirilmesi gereken nihai kriterlerden biri olduğu ifade edildi.

Karadağ hükümetinin yayımladığı yönetmeliğe göre mevcut uygulama ekim ayı sonuna kadar devam edecek. Böylece ilgili ülkelerin vatandaşları, yeni düzenleme yürürlüğe girene kadar mevcut vizesiz giriş imkanından yararlanabilecek.

KARADAĞ VİZESİZ GİDİLİR Mİ?

Karadağ hükümetinin yayımladığı yönetmelik doğrultusunda Türk vatandaşları için mevcut vizesiz giriş uygulaması Ekim 2026'nın son gününe kadar devam edecek.

KARADAĞ VİZESİZ GİRİŞ SON GÜN NE ZAMAN?

Yeni düzenleme kapsamında 1 Kasım 2026 tarihinden itibaren Karadağ'a seyahat edecek Türk vatandaşlarının ülkeye giriş yapabilmeleri için vize almaları gerekecek.

Dolayısıyla mevcut uygulamaya göre Karadağ'a vizesiz giriş yapılabilecek son dönem Ekim 2026 sonuna kadar devam edecek. Yeni vize zorunluluğu ise 1 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

KARADAĞ TÜRK VATANDAŞLARINA NEDEN VİZE UYGULAYACAK?

Karadağ Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre alınan karar, Avrupa Birliği ile yürütülen katılım müzakereleri kapsamında ülkenin vize politikasının AB standartlarıyla tamamen uyumlu hale getirilmesi amacıyla alındı.

Bakanlık açıklamasında, Avrupa Birliği'nin ortak vize politikasına uyum sağlanmasının, AB üyelik sürecinde yürütülen müzakerelerin 24'üncü faslının kapatılmasına yönelik yerine getirilmesi gereken nihai kriterlerden biri olduğu belirtildi.

Bu kapsamda Türkiye ile birlikte Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Belarus vatandaşları için de aynı düzenleme uygulanacak.

Karadağ hükümeti daha önce de Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasında değişikliğe gitmişti. Başkent Podgoritsa'da yaşanan olaylar ve düzenlenen protestoların ardından 27 Ekim 2025 tarihinde Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulaması geçici olarak askıya alınmıştı.

Daha sonra 23 Aralık 2025 tarihinde bu karar kaldırılmış, ancak Türk vatandaşlarının Karadağ'da vizesiz kalış süresi 90 günden 30 güne düşürülmüştü.

Karadağ, Avrupa Birliği ile sürdürdüğü katılım müzakereleri kapsamında 2028 yılında AB'nin 28'inci üyesi olmayı hedefliyor. Bu doğrultuda yapılan son düzenleme ile ülkenin vize rejimi Avrupa Birliği politikalarıyla uyumlu hale getirildi.