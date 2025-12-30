Karabük okullar tatil mi? 31 Aralık Çarşamba Karabük'te okul yok mu (KAR TATİLİ – KARABÜK VALİLİĞİ)?

Yurt genelinde birçok bölgede etkili olan kar yağışı, günlük yaşamın yanı sıra eğitim süreçlerini de olumsuz yönde etkiliyor. 28 Aralık tarihinde başlayan ve aralıksız devam eden yağışlar sebebiyle bazı illerde valilikler, 31 Aralık Çarşamba günü eğitime ara verildiğini açıkladı. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında Karabük'teki öğrenci ve veliler, okulların tatil edilip edilmediğine ilişkin resmi açıklamaları Karabük Valiliği'nden takip ediyor.

METEOROLOJİDEN GÜNEYDOĞUYA KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava tahminlerine göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının önümüzdeki saatlerde etkisini artırması bekleniyor. Pazartesi sabahından itibaren özellikle bölgenin batı kesimlerinde başlayacağı tahmin edilen yağışların, gün içinde daha geniş alanlara yayılacağı öngörülüyor. Yapılan son değerlendirmelerde; Şanlıurfa ile Diyarbakır'ın güney ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde kar yağışının orta şiddette görülebileceği ifade edildi.

KARABÜK'TE OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Karabük'te eğitim öğretime ara verilmesine ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Valilikten gelecek olası duyurular yakından takip edilirken, öğrenciler ve veliler gözlerini resmi kanallardan yapılacak açıklamalara çevirmiş durumda.