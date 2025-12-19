Haberler

Kar ne zaman yağacak? İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

Kar ne zaman yağacak? İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?
Güncelleme:
19 Aralık Cuma günü hava durumu gündemdeki yerini koruyor. Özellikle kar yağışı beklentisi, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Yalova başta olmak üzere birçok şehirde yaşayan vatandaşların dikkatini çekti. Gökyüzünün nasıl seyredeceği ve karın hangi saatlerde, hangi bölgelerde etkili olabileceği merak konusu oldu. Peki, Kar ne zaman yağacak? İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

19 Aralık Cuma günü kar yağışı beklentisi, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Yalova gibi şehirlerde yaşayanların gündeminde. Vatandaşlar, gökyüzündeki değişimleri ve hava tahminlerini yakından izlerken, karın ne zaman başlayacağı, hangi bölgelerde etkili olacağı ve süresine dair bilgiler merak konusu oldu. Detaylı hava durumu tahminleri ve olası senaryolar haberin devamında yer alıyor.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji raporlarına göre özellikle yüksek rakımlı bölgeler ve iç kesimlerde kar yağışı kısa süre içinde başlayabilir. Önümüzdeki 24–48 saatlik dönemde yer yer hafif ve orta şiddette kar görülme ihtimali bulunuyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da 19 Aralık Cuma günü kar yağışı beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de kar ihtimali bulunmuyor. Şehir genelinde havanın genellikle açık veya az bulutlu olması öngörülüyor.

Kar ne zaman yağacak? İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Ankara'da 19 Aralık Cuma günü yüksek ihtimalle karla karışık yağmur görülebilir; özellikle sabah ve gece saatlerinde yer yer kar örtüsü oluşma riski bulunuyor.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya'da kar yağışı beklenmiyor. Sıcaklıklar gündüz ılıman, gece serin olacak; olası yağışlar daha çok yağmur şeklinde gerçekleşebilir.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da 19 Aralık Cuma günü kar olasılığı düşük. Hava parçalı bulutlu olacak ve yağış ihtimali daha çok yağmur şeklinde.

