Kar ne zaman yağacak? 26 Aralık İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

26 Aralık Cuma günü için açıklanan hava tahminleri, kar yağışı olasılığıyla birlikte vatandaşların ilgisini çekiyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Yalova gibi büyük şehirlerde yaşayanlar; gün içinde sıcaklık değişimlerini, rüzgârın etkilerini ve olası kar yağışının hangi bölgelerde görüleceğini merak ediyor. Meteoroloji kaynaklarından gelen güncel bilgiler ve il bazlı hava durumu detayları, günlük planlarını buna göre yapmak isteyenlerin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da 26 Aralık Cuma günü özellikle sabah ve gece saatlerinde kar yağışı ihtimali bulunuyor. Sıcaklıkların düşük seyretmesi nedeniyle kar örtüsü oluşma olasılığı da gündemde. Gün boyunca hava zaman zaman bulutlu olacak ve rüzgâr etkili olabilir.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de kar yağışı ihtimali oldukça düşük. Hava genel olarak bulutlu ve soğuk seyredecek, ancak yağmur ya da kar şeklinde bir yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde sıcaklıklar nispeten yüksek olduğu için kar yerine yağmur olma ihtimali daha fazla.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Başkent Ankara'da kar yağışı ihtimali yüksek. Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif kar yağışı görülebilir. Sıcaklıklar eksi derecelere yakın olacak, yer yer beyaz örtü oluşma ihtimali var.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya'da kar yağışı beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu ve serin olacak, zaman zaman kısa süreli yağmur görülebilir. Sahil kesimlerinde kar yerine yağmur ve nemli hava hâkim.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da ise hafif kar yağışı ihtimali bulunuyor. Sabah ve gece saatlerinde kar taneleri görülebilir, gündüz sıcaklıklar artacağı için karın yerleşmesi sınırlı olacak.