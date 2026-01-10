Kar ne zaman yağacak? 10 Ocak İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

10 Ocak Cumartesi'ye ilişkin güncel hava durumu değerlendirmeleri, kış şartlarının etkisini artırmasıyla birlikte vatandaşların yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Yurt genelinde sıcaklıkların seyri, yağmur ve kar ihtimali ile rüzgârın hissedilen etkisi öne çıkarken; özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova'daki hava koşulları merak ediliyor. İl il detaylı tahminler ve öne çıkan gelişmeler haberin ilerleyen bölümlerinde ele alınıyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da 10 Ocak için kar beklentisi bulunmuyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yakın seyretmesi nedeniyle yağış ihtimali daha çok yağmur şeklinde değerlendiriliyor. Yüksek kesimlerde ise zaman zaman karla karışık yağmur ihtimali konuşuluyor.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de kar yağışı beklenmiyor. Ilıman hava etkisini sürdürürken, yağışların yağmur şeklinde görülmesi öngörülüyor.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Ankara'da soğuk hava etkisini hissettirse de şehir merkezinde kar ihtimali zayıf görünüyor. Yüksek rakımlı bölgelerde yer yer karla karışık yağış olasılığı bulunuyor.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya genelinde kar beklentisi yok. Sahil kesimlerinde yağmur öne çıkarken, yalnızca Toroslar'ın yüksek noktalarında kar görülebilir.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da kar yağışı beklenmiyor. Havanın parçalı bulutlu ve yağışın yağmur şeklinde olması öngörülüyor.