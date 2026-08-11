Gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği 2026 Ağustos Ay tutulması için geri sayım başladı. Dünya, Ay ve Güneş'in aynı hizaya gelmesiyle meydana gelecek tutulmada Ay, Dünya'nın gölge alanından geçecek. Bu sırada Ay'ın yüzeyinde kızıl tonların ortaya çıkması nedeniyle halk arasında "Kanlı Ay" olarak adlandırılan görüntü oluşacak. Peki, Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye'den izlenecek mi? 2026 Ağustos Ay Tutulması etkileri neler olacak? Detaylar...

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Kanlı Ay Tutulması, 28 Ağustos 2026 Cuma günü gerçekleşecek. Türkiye saatiyle tutulmanın ilk evresi sabah 04.23'te başlayacak. Bu aşamada Ay, Dünya'nın yarı gölge alanına girecek.

Tutulmanın daha belirgin hale geldiği kısmi evrenin ise saat 06.12'de başlaması bekleniyor. Ay'ın Dünya'nın karanlık gölge alanına girmesiyle birlikte tutulma daha kolay fark edilebilir hale gelecek.

Tutulmanın maksimum anının yaklaşık 06.28'de yaşanması bekleniyor. Bu sırada Ay yüzeyinin yaklaşık yüzde 96'sının Dünya'nın karanlık gölgesinde kalacağı belirtiliyor. Kısmi evrenin 06.44'te sona ermesinin ardından Ay, Dünya'nın karanlık gölge alanından çıkacak.

Tutulmanın tüm evreleri değerlendirildiğinde ise yarı gölge sürecinin saat 10.01'e kadar devam etmesi bekleniyor.

NASA da 28 Ağustos 2026'daki gök olayını parçalı Ay tutulması olarak sınıflandırıyor. Parçalı Ay tutulmasında Ay'ın yalnızca bir bölümü Dünya'nın tam gölge alanına girerken, tutulmanın ilerleyen aşamalarında gölgede kalan bölüm daha belirgin hale geliyor.

Bu nedenle 28 Ağustos'taki olay için kamuoyunda "Kanlı Ay Tutulması" ifadesi kullanılsa da astronomik açıdan tutulmanın türü parçalı Ay tutulmasıdır.

KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

28 Ağustos 2026'daki Ay tutulması Türkiye'den görülebilecek. Ancak Türkiye'deki gözlem koşulları her şehir için aynı olmayacak. Bunun temel nedeni, tutulmanın en dikkat çekici evrelerinin sabah saatlerinde gerçekleşmesi ve Ay'ın bu sırada batı ufkuna yaklaşacak olması.

Türkiye'nin özellikle batı kesimlerinde bulunan gözlemciler, tutulmanın daha büyük bölümünü görme konusunda daha avantajlı olacak. İzmir, Antalya ve Çanakkale gibi batı illerinde Ay'ın tutulma sırasında ufuk üzerinde kalacağı süre daha uzun olacak.

İstanbul'da ise Ay'ın tutulmanın başlangıcında batmaya yaklaşması nedeniyle gözlem süresi daha sınırlı olacak. Verilen gözlem hesaplamalarına göre İstanbul'da tutulmanın maksimum evresinin bir bölümü ufuk üzerinde görülebilecek.

Ankara'da görünürlük daha da sınırlı olacak. Ay'ın tutulmanın ilerleyen aşamalarında ufkun altında kalması nedeniyle tutulmanın özellikle belirgin evrelerinin tamamını izlemek mümkün olmayacak.

Batı kıyılarında ise durum daha elverişli. İzmir ve Çanakkale'de tutulmanın maksimum evresine yakın bölümün ufuk üzerinde takip edilebilmesi beklenirken, Antalya'da da tutulmanın bir kısmı gözlemlenebilecek.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Ay tutulması, Dünya'nın Güneş ile Ay arasına girmesi ve Ay'ın Dünya'nın gölge alanından geçmesi sonucunda meydana gelen gök olayıdır. Güneş, Dünya ve Ay'ın aynı hizaya yaklaşmasıyla Dünya'nın gölgesi Ay'ın üzerine düşer.

Ay'ın Dünya'nın karanlık gölge alanına giren bölümünde Güneş ışığının doğrudan ulaşması engellenir. Bununla birlikte Dünya'nın atmosferinden geçen ışığın etkisi nedeniyle Ay tamamen kaybolmak yerine kızıl ve turuncuya yakın tonlarda görünebilir. Bu görünüm nedeniyle Ay tutulmaları halk arasında "Kanlı Ay" şeklinde adlandırılabiliyor. NASA da Ay tutulması sırasında atmosferden geçen daha uzun dalga boylu kırmızı ve turuncu ışığın Ay'ın kızılımsı görünmesine neden olduğunu belirtiyor.

2026 yılının 28 Ağustos tarihinde gerçekleşecek olay ise Ay'ın tamamının değil, büyük bölümünün Dünya'nın karanlık gölgesinden geçmesi nedeniyle parçalı Ay tutulması olarak tanımlanıyor. NASA'nın verilerinde de 28 Ağustos 2026 tutulması parçalı tutulma olarak yer alıyor.

Tutulmanın en dikkat çekici taraflarından biri, maksimum evrede Ay yüzeyinin yaklaşık yüzde 96'sının Dünya'nın gölgesinde kalacak olması. Bu nedenle gökyüzünü takip edenler açısından oldukça belirgin bir görüntü ortaya çıkması bekleniyor.

AY TUTULMASI ETKİLERİ NELER OLACAK?

2026 Ağustos Ay tutulmasının gökyüzü gözlemleri açısından en dikkat çekici özelliği, Ay'ın büyük bölümünün Dünya'nın gölgesinde kalacak olması. Maksimum evrede yüzeyin yaklaşık yüzde 96'sının karanlık gölge içerisinde kalması, tutulmanın gökyüzünde belirgin şekilde fark edilmesini sağlayacak.

Türkiye açısından ise tutulmanın en önemli etkisi gözlem koşulları üzerinde olacak. Tutulmanın sabah saatlerinde gerçekleşmesi nedeniyle Ay'ın ufuk üzerindeki konumu önem taşıyacak. Özellikle batı illerinde açık bir batı ufku, tutulmanın daha belirgin bölümlerinin takip edilmesine imkan verecek.

Astrolojik açıdan değerlendirildiğinde ise 28 Ağustos 2026'daki tutulmanın Balık burcunda gerçekleştiği belirtiliyor. Balık burcu; sınırların bulanıklaşması, ruhsal uyanış, empati ve kolektif bilinçdışı gibi kavramlarla ilişkilendiriliyor.

Astrologların yorumlarına göre bu tutulma; duygusal yüzleşmeler, krizli vedalar ve ruhsal arınma süreçleriyle ilişkilendiriliyor. Özellikle ilişkiler, kariyer ve kişisel hedefler konusunda belirsiz kalan ve mantıksal yollarla çözülemeyen meselelerin gündeme gelmesi ve netleşmesi bekleniyor.

Bu değerlendirmeler astrolojik yorum kapsamında yer alırken, tutulmanın astronomik olarak temel özelliği Dünya'nın gölgesinin Ay'ın üzerine düşmesi ve 28 Ağustos 2026'da parçalı Ay tutulmasının meydana gelmesidir. NASA'nın astronomik sınıflandırmasına göre söz konusu olay parçalı Ay tutulmasıdır.

28 Ağustos 2026'da gerçekleşecek tutulma, bu nedenle hem gökyüzü gözlemcileri hem de astrolojiyle ilgilenenler tarafından yakından takip edilecek. Türkiye'de özellikle batı bölgelerinde yaşayanlar için ise tutulmanın ufka yakın gerçekleşen evrelerini takip etmek adına gözlem noktasının seçimi önem taşıyacak.