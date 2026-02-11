Türk televizyon ve sinema dünyası, güçlü karakter oyuncusu Kanbolat Görkem Arslan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Özellikle "Poyraz Karayel" dizisinde canlandırdığı Sefer karakteri ile geniş kitlelerce tanınan Arslan, İstanbul Beyoğlu'ndaki evinde fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede 45 yaşında yaşamını yitirdi. Ölümünden sonra yaşamı boyunca hayat verdiği karakterler merak edilen Kanbolat Görkem Arslan hangi dizi ve filmlerde oynadı? Detaylar...

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

KANBOLAT GÖRKEM ASLAN'IN YER ALDIĞI PROJELER

Kuruluş Osman (Savcı Bey, TV Dizisi 2019-2021)

Kanbolat Görkem Arslan, Kuruluş Osman dizisinde Savcı Bey karakterini canlandırdı. 2019-2021 yılları arasında ekranlarda olan bu dizi, tarih ve dram unsurlarını başarıyla bir araya getirirken, Arslan'ın karakteri izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Enes Batur Gerçek Kahraman (Kan, Sinema Filmi 2013)

2013 yılında vizyona giren Enes Batur Gerçek Kahraman filminde Kan rolüyle izleyici karşısına çıkan Arslan, sinema dünyasında da etkileyici bir performans sergiledi.

Bir Deli Rüzgâr (Reşat Batur, TV Dizisi 2018)

2018 yılında yayımlanan Bir Deli Rüzgâr dizisinde Reşat Batur karakterini canlandıran Arslan, televizyon kariyerinde dram ve aile temalı projelerde de güçlü bir oyuncu olduğunu gösterdi.

Servet (Yener Fettah, TV Dizisi 2018)

Kanbolat Görkem Arslan, aynı yıl Servet dizisinde Yener Fettah karakterine hayat verdi. Bu rol, onun çok yönlü oyunculuk yeteneklerini ortaya koyan bir diğer önemli projeydi.

Hayat Bazen Tatlıdır (Cerrah Bey, TV Dizisi 2016)

2016 yapımı Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde Cerrah Bey rolü ile izleyiciyle buluşan Arslan, karakterine kattığı derinlik ile dikkat çekti.

Poyraz Karayel (TV Dizisi 2 Sezon, Sefer, 2014-2015)

Arslan'ın kariyerinin en bilinen ve akılda kalan projelerinden biri Poyraz Karayel dizisidir. 2014-2015 yılları arasında iki sezon boyunca Sefer karakterini canlandıran oyuncu, geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan performansa imza attı.

Yuva (Ali, Kısa Film 2014)

2014 yılında kısa film formatında yayımlanan Yuvada Ali karakterini oynayan Arslan, kısa süreli projelerde de etkileyici varlığını göstermiştir.

Daire (Cemal, Sinema Filmi 2013)

2013 yapımı Daire filminde Cemal rolünü üstlenen Kanbolat Görkem Arslan, sinema alanındaki çeşitliliğini sürdürdü.

Tatar Ramazan (TV Dizisi 2. Sezon, Savcı Ömer Yücel, 2013)

Tatar Ramazan dizisinde ikinci sezonda Savcı Ömer Yücel karakterini canlandıran Arslan, dönem dizilerinde de güçlü bir performans ortaya koydu.

Yurt (Sinema Filmi 2011)

2011 yılında vizyona giren Yurt filminde rol alarak, Arslan'ın sinema kariyerindeki istikrarlı varlığı devam etti.

Yer Gök Aşk (TV Dizisi 3 Sezon, Mehmet, 2010-2012)

2010-2012 yılları arasında yayımlanan Yer Gök Aşk dizisinde Mehmet karakteri ile izleyici karşısına çıkan Arslan, üç sezon boyunca dizinin unutulmaz yüzlerinden biri oldu.

Ezel (Mesut Süre, TV Dizisi 2009)

2009 yapımı kült dizilerden Ezelde Mesut Süre rolünü üstlenen Arslan, dizinin karanlık ve dramatik atmosferinde başarılı bir performans sergiledi.

Ayrılık (Ömer, TV Dizisi 2009)

Aynı yıl Ayrılık dizisinde Ömer karakterini oynayan oyuncu, televizyon dizilerinde istikrarlı bir şekilde projelerde yer aldı.

Teslimiyet (Gökhan, Sinema Filmi 2009)

2009 yapımı Teslimiyet filminde Gökhan rolünü canlandıran Arslan, sinema projelerinde de adından söz ettirdi.

Hayatın Tuzu (Harun, Sinema Filmi 2009)

Hayatın Tuzu filminde Harun karakteriyle seyirci karşısına çıkan Arslan, karakter derinliği ile dikkat çekti.

Ayak Altında (Ferdi, Kısa Film 2007)

2007 yılında kısa film olarak yayımlanan Ayak Altındada Ferdi karakterini oynayan Arslan, kısa film projelerinde de kendini gösterdi.

Asi (TV Dizisi 2 Sezon Ali Uygur, 2007-2008)

2007-2008 yıllarında yayımlanan Asi dizisinde Ali Uygur rolüyle izleyici karşısına çıkan Arslan, iki sezon boyunca dizinin önemli karakterlerinden biri oldu.

Hatırla Sevgili (TV Dizisi 2 Sezon, Mahir Çayan, 2006-2007)

2006-2007 yılları arasında Hatırla Sevgili dizisinde Mahir Çayan karakterini canlandıran Arslan, dönemin unutulmaz dizilerinde yer aldı.

ÇEMBERİMDE GÜL OYA ( Korkut, TV Dizisi 2004)

Kariyerinin başlangıç döneminde, 2004 yılında yayımlanan Çemberimde Gül Oya dizisinde Korkut karakteri ile televizyon dünyasına adım atan Arslan, güçlü bir giriş yaptı.