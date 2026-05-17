Haberler

Gelin ile görümce kavgada birbirini bıçakladı

Gelin ile görümce kavgada birbirini bıçakladı Haber Videosunu İzle
Gelin ile görümce kavgada birbirini bıçakladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da misafir olarak gittikleri evde gelin ve görümce arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İki kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

Çorum'da gelin ve görümce olan C.K. ile E.A. aralarında çıkan kavgada, bıçakla birbirini yaraladı. Olay, dün saat 21.30 sıralarında Gülabibey Mahallesi Beytepe 1. Cadde'de meydana geldi. Misafir olarak gittikleri evde C.K. ile gelinleri E.A. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 

İKİ KADIN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN YARALANDI

Kavgada iki kadın da çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı

Savaşta bir ilk! Arap ülkesindeki nükleer santrale dron saldırısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Fazla mesai' tuzağı! Kartal Belediyesi'nde 50 milyonluk vurgun iddiası

Kartal Belediyesi'nde filmlere konu olacak dolandırıcılık
Cem Yılmaz'a dilenciden beddua şoku

Cem Yılmaz'a sokak ortasında büyük şok: Allah belanı versin!
Bursa'da feci kaza: Motosiklet tutkunu sanatçı hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı

Motosiklet tutkunu sanatçı hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var

Eurovısıon şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var
Celtic taraftarı sevinçten sahaya inmişti! Şampiyonluk el değiştirebilir

Bu görüntüler başlarını derde soktu! Şampiyonluk el değiştirebilir

İş insanının restoranına silahlı saldırı! Müşteriler varken kurşun yağdırdı

Montuna sakladığı silahı çıkardı, müşteriler varken kurşun yağdırdı
TMSF, dev mobilya şirketini 16,5 milyar TL'ye sattı

Türkiye'nin dev markası satıldı