Gelin ile görümce kavgada birbirini bıçakladı
Çorum'da misafir olarak gittikleri evde gelin ve görümce arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İki kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı.
Çorum'da gelin ve görümce olan C.K. ile E.A. aralarında çıkan kavgada, bıçakla birbirini yaraladı. Olay, dün saat 21.30 sıralarında Gülabibey Mahallesi Beytepe 1. Cadde'de meydana geldi. Misafir olarak gittikleri evde C.K. ile gelinleri E.A. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
İKİ KADIN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN YARALANDI
Kavgada iki kadın da çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.