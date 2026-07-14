Kahramanmaraş deprem mi oldu, Kahramanmaraş Pazarcık’ta kaç şiddetinde deprem oldu 14 Temmuz Salı?

14 Temmuz Salı günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar, depreme ilişkin resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Kahramanmaraş deprem mi oldu, Pazarcık'ta kaç şiddetinde deprem meydana geldi? soruları gündemde yer alırken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son deprem bilgileri ile depremin büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin tüm detaylar haberimizde.

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD'ın yayımladığı son verilere göre, depremin merkez üssü Pazarcık ilçesi olurken, sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi. Depremin ardından çok sayıda vatandaş yaşanan sarsıntının büyüklüğü ve detaylarını araştırmaya başladı.

PAZARCIK'TA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, 14 Temmuz 2026 Salı günü saat 21.27'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.2 büyüklüğünde (MW) deprem meydana geldi. Yerin 8.53 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin koordinatları ise 37.266 enlem ve 37.0553 boylam olarak açıklandı.

DEPREM ÇEVRE İLÇELERDE DE HİSSEDİLDİ

Pazarcık merkezli deprem, başta Kahramanmaraş kent merkezi olmak üzere çevredeki bazı ilçe ve yerleşim yerlerinde de hissedildi. Sarsıntının ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, birçok kişi güvenli alanlara çıktı.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD'ın paylaştığı ilk verilere göre depremin büyüklüğü 4.2 (MW) olarak kaydedildi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da ciddi hasara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkili kurumların saha tarama çalışmaları ve gelişmelere ilişkin bilgilendirmelerinin sürmesi bekleniyor.