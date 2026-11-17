Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın görev süresi 22 Aralık 2026'da bitiyor. Anayasa Mahkemesi üyeleri 12 yıl görev yapabiliyor ve Özkaya bu süreyi aralık ayında dolduruyor. Mahkemede yeni başkanı seçecek süreç bu nedenle iki ay önce, 22 Ekim'de başladı.

Özkaya son günlerde bireysel başvuru rakamlarıyla da gündemde. 13 Kasım'da Kuzey Makedonya'nın Ohri kentindeki Balkan Anayasa Mahkemeleri Forumu toplantısında konuşan Özkaya, 2012'den bu yana 744 binden fazla bireysel başvuru yapıldığını ve bunların yüzde 86,1'inin sonuçlandırıldığını söyledi.

KADİR ÖZKAYA'NIN GÖREV SÜRESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Kadir Özkaya'nın Anayasa Mahkemesi üyeliği 22 Aralık 2026'da sona eriyor. Özkaya, 18 Aralık 2014'te Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş, 22 Aralık 2014'te göreve başlamıştı.

Süresi dolacağı için yeni seçimde aday olamıyor ama oy kullanabiliyor. Başkanı mahkemenin 15 üyeli Genel Kurulu gizli oyla seçiyor. Kazanmak için en az 8 oy gerekiyor; seçilen üye dört yıl görev yapıyor. Seçimin günü, saati ve yeri üyelere en az yedi gün önce yazılı olarak bildiriliyor.

KADİR ÖZKAYA KİMDİR?

Kadir Özkaya, 20 Nisan 2024'ten beri Anayasa Mahkemesi'nin başkanı. 21 Mart 2024'teki Genel Kurul seçiminde başkanlığa seçildi ve görev süresi dolan Zühtü Arslan'ın yerini aldı. Daha önce 4 Nisan 2020'den itibaren başkanvekili olarak İkinci Bölüm'e başkanlık etmişti.

Evli ve iki çocuk babası. İdari yargılama usulü ile belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarların yargılanması üzerine iki ortak kitabı var.

KADİR ÖZKAYA NERELİ?

Kadir Özkaya Mersinli; 1963'te Tarsus'ta doğdu. Ortaokulu Bandırma'da okudu.

KADİR ÖZKAYA NE MEZUNU?

Kadir Özkaya, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1985'te mezun oldu. Hukuk fakültesi mezunu değil; liseyi Tapu Kadastro Meslek Lisesi'nde bitirdi. 2002'de TODAİE'nin kamu yönetimi uzmanlık programını, seçilmiş yerel organların organlık sıfatını kaybetmesi üzerine yazdığı tezle tamamladı.

KADİR ÖZKAYA HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Kadir Özkaya memurluğa Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde başladı, ardından Tarım Kredi kooperatiflerinde kontrolör olarak çalıştı. 4 Şubat 1991'de idari yargı hâkim adaylığına geçti.

13 Mayıs 1993'te Danıştay'a tetkik hâkimi olarak atandı ve Kasım 2004'e kadar orada çalıştı. Kasım 2004'te geçici olarak Anayasa Mahkemesi'nde raportörlüğe getirildi, 21 Ekim 2005'te asıl raportör oldu. 2011'de Danıştay üyeliğine seçildi, 2014'te de Anayasa Mahkemesi üyeliğine geçti.