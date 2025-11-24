Kadir Mısıroğlu, Türkiye'nin yakın tarihi ve siyasi tartışmalarının en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştur. Eserleri, fikirleri ve siyasi yaşamıyla hem destekçilerini hem de eleştirmenlerini derinden etkilemiştir. Peki, Kadir Mısıroğlu kimdir? Kadir Mısıroğlu aslen nereli? Kadir Mısıroğlu İngiliz vatandaşı mı? Detaylar haberimizde!

KADİR MISIROĞLU ASLEN NERELİ?

Kadir Mısıroğlu, 1933 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesinde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Akçaabat'ta tamamlayan Mısıroğlu, lise eğitimini Trabzon Lisesi'nde gerçekleştirmiştir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim almaya başlamış, ancak hukuk yerine tarihe olan ilgisi nedeniyle yakın tarih araştırmalarına yönelmiştir.

Gençlik yıllarında çeşitli gazete ve dergilerde takma adlar kullanarak makaleler ve şiirler yayımlayan Mısıroğlu, özellikle Türkiye'nin yakın tarihine dair araştırmalarıyla öne çıkmıştır. Ailesiyle ilgili olarak 1961 yılında Aynur Aydınaslan ile evlenmiş ve üç çocuğu olmuştur.

Trabzonlu olması, onun tarih ve kültür yaklaşımında Karadeniz bölgesiyle olan bağını güçlendirmiştir. Bu bağ, eserlerinde Osmanlı ve Türkiye tarihi üzerine yaptığı yorumlarda sıkça gözlemlenebilir.

KADİR MISIROĞLU İNGİLİZ VATANDAŞI MI?

Kadir Mısıroğlu'nun siyasi yaşamı ve Türkiye'de karşılaştığı hukuki sorunlar, onu 1980'li yıllarda yurt dışına taşımıştır. 12 Eylül Darbesi sonrasında Millî Selamet Partisi'nin kapatılması ve siyasi baskılar nedeniyle Almanya'ya giden Mısıroğlu, bir süre ailesini de Frankfurt'a getirmiştir.

1983 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından Türk vatandaşlığından çıkarılmış, bu süreç sonrası Mısıroğlu ve ailesi İngiltere'ye iltica etmiştir. İngiltere'ye yerleştiği dönemde sığınma talebinde bulunmuş, daha sonra Almanya'ya geri dönmüştür. Ancak 1991 yılında Türkiye'ye geri dönerek sosyal ve siyasi hayatına devam etmiştir.

Dolayısıyla, Mısıroğlu İngiliz vatandaşı olmuş mudur sorusu, resmi kayıtlar açısından net olarak doğrulanmamaktadır. Yurt dışındaki iltica süreci, onun Türk vatandaşlığının askıya alınmasıyla bağlantılıdır ve İngiliz vatandaşlığı edinip edinmediğine dair resmi bir bilgi bulunmamaktadır.

KADİR MISIROĞLU KİMDİR?

Kadir Mısıroğlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdiği 1954 yılından itibaren tarihe ilgi duymaya başlamış ve Türkiye'nin yakın tarihine dair araştırmalar yapmıştır. Genç yaşta gazetelerde ve dergilerde makale yayımlayan Mısıroğlu, tarih üzerine eleştirel bir bakış açısı geliştirmiştir.

1964 yılında Sebil Yayınevi'ni kuran Mısıroğlu, yayınevinin ilk kitabı olarak "Lozan Zafer mi, Hezimet mi?" adlı eserini yayımlamıştır. Daha sonra Rıza Nur'un "Hayat ve Hatıratım" kitabını yayımlayarak tarih literatürüne katkıda bulunmuştur.

Mısıroğlu'nun kitapları, özellikle Atatürk'e yönelik eleştirileri nedeniyle hukuki süreçlerle karşılaşmıştır. 5816 sayılı kanun kapsamında bazı eserleri toplatılmış ve kendisi hakkında davalar açılmıştır. 1970'lerde aldığı hapis cezası ve hastane tedavisiyle geçirdiği süreç, onun yaşamının en tartışmalı dönemlerinden biri olmuştur.

Mısıroğlu, Millî Selamet Partisi'nde Necmettin Erbakan'ın yanında siyaset yapmış, milletvekili ve senato adayı olmuştur. 12 Eylül Darbesi sonrası partinin kapatılması ve siyasi baskılar, onun yurt dışına gitmesine neden olmuştur.

Türkiye'ye dönüşü ise 1991 yılında olmuştur. Döndükten sonra Osmanlılar İlim ve İrfan Vakfı'nda "Cumartesi Sohbetleri" düzenlemiş ve Beyaz TV'de Ramazan sohbetleri programlarına katılmıştır.

Mısıroğlu'nun yaşamı boyunca karşılaştığı davalar, özellikle Atatürk'e hakaret, laikliğe aykırı propaganda ve fes takması ile ilgilidir. 1974 yılında çıkarılan genel af sayesinde bir dönem hapisten çıkmış ve eserleriyle ilgili davalar düşmüştür.

Kadir Mısıroğlu, uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde 5 Mayıs 2019'da 86 yaşında hayatını kaybetmiştir. Cenazesi, Çamlıca Camii'nde düzenlenen namazın ardından Üsküdar'daki Nasuhi Mehmet Efendi Camii haziresine defnedilmiştir.