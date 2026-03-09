Gözler, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısına çevrildi. 9 Mart Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek Kabine toplantısı, hem iç hem de dış gündem açısından kritik bir önem taşıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? Detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 9 Mart Pazartesi günü Beştepe'de toplanacak. Toplantının başlama saati henüz resmi olarak açıklanmasa da genellikle sabah saatlerinde başlayacağı ve gün boyu devam edeceği öngörülüyor. Kabine toplantısının, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek olması, kararların hem diplomasi hem de iç politika açısından önemini artırıyor.

Toplantının detayları, basına açıklanacak resmi duyurularla netleşecek. Ancak gündemdeki başlıklar ve bölgesel gelişmeler, toplantının yoğun ve kapsamlı geçeceğini gösteriyor.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabine toplantısında, hem dış hem de iç politika konuları detaylı şekilde ele alınacak. İşte gündemde öne çıkan başlıklar:

DİPLOMASİ GİRİŞİMLERİNDE GELİNEN AŞAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana diplomasi trafiğini artırdı. Kabine toplantısında, yürütülen tüm diplomatik girişimlerde gelinen aşama değerlendirilecek. Bölgesel istikrarı sağlamaya yönelik girişimler ve yürütülen temaslar toplantının en kritik konularından biri olacak.

BÖLGEDE TIRMANAN GERİLİM ELE ALINACAK

Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler, Kabine gündeminin önemli bir kısmını oluşturuyor. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve Gazze'de ateşkes koşullarının ihlali, bölgedeki gerilimin artmasına neden oldu. Bu durum, Kabine toplantısında detaylı şekilde tartışılacak ve diplomasi politikalarının yönü ele alınacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis Komisyonu çalışmaları tamamlandı. Kabine toplantısında, kanuni düzenleme adımları ve istihbarat kurumlarından gelen bilgiler ışığında atılacak adımlar değerlendirilecek. Bu süreç, ülke güvenliği ve stratejik politikalar açısından kritik önem taşıyor.

BAYRAM İKRAMİYELERİ

Ramazan Bayramı yaklaşırken, emekli ikramiyeleri konusu da Kabine gündeminde olacak. Toplantıda, ikramiyelerin dağıtımı ve bütçe planlamasına dair değerlendirmeler yapılması bekleniyor. Bu konu, sosyal politikalar ve vatandaşların ekonomik beklentileri açısından önem taşıyor.