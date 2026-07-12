Güney Afrika futbolunun genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen Jayden Adams, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda ülkesini temsil etmesinin ardından gelen ölüm haberiyle futbol dünyasını yasa boğdu. Güney Afrika Milli Takımı ve Mamelodi Sundowns FC forması giyen orta saha oyuncusu, hayatını kaybetti. Peki, Jayden Adams kimdir, kaç yaşındaydı? 2026 Dünya Kupası'nda oynayan Jayden Adams intihar mı etti? Detaylar...

JAYDEN ADAMS KİMDİR?

Jayden Adams, 5 Mayıs 2001 tarihinde Güney Afrika’nın Cape Town kentinde dünyaya gelen profesyonel futbolcudur. Orta saha pozisyonunda görev yapan Adams, özellikle oyun görüşü, pas yeteneği ve mücadeleci yapısıyla Güney Afrika futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterildi.

Futbol kariyerine Stellenbosch akademisinde başlayan Adams, kulübün altyapısından yetişen önemli oyunculardan biri oldu. Ağustos 2020’de Stellenbosch ile uzun süreli profesyonel sözleşme imzalayarak kulüp tarihinde profesyonel kontrat yapan ilk akademi mezunu futbolcu unvanını aldı.

Genç oyuncu, profesyonel kariyerindeki ilk maçına 28 Ağustos 2020 tarihinde çıktı. Stellenbosch’un Chippa United ile oynadığı ve 1-1 sona eren karşılaşmada yedek kulübesinden oyuna dahil olarak ilk profesyonel deneyimini yaşadı.

Kariyeri boyunca gelişimini sürdüren Adams, Güney Afrika futbolunda dikkat çeken orta saha oyuncularından biri haline geldi. Performansıyla milli takım seviyesine yükselen genç futbolcu, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda Güney Afrika’yı temsil eden isimlerden biri oldu.

2026 DÜNYA KUPASI'NDA OYNAYAN JAYDEN ADAMS NEDEN ÖLDÜ?

Jayden Adams’ın ölüm nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı.

Güney Afrika polisi, Cape Town’un Schotschekloof bölgesinde bir evde bulunan 25 yaşındaki kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ancak yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda ölüm sebebine ilişkin kesin bir bilgi paylaşılmadı.

Güney Afrika Spor Bakanı Gayton McKenzie de yaptığı açıklamada, Adams’ın ölüm nedeninin henüz doğrulanmadığını belirterek kamuoyuna ve basın mensuplarına spekülasyonlardan kaçınma çağrısında bulundu.

McKenzie açıklamasında, olayla ilgili resmi bilgilerin yetkili kişiler tarafından uygun zamanda paylaşılacağını ifade etti. Ayrıca Adams’ın ailesine ve kulübü Mamelodi Sundowns’a bu zor süreçte gerekli mahremiyetin tanınması gerektiğini vurguladı.

Genç futbolcunun ölümü, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda Güney Afrika Milli Takımı forması giymesinden yalnızca birkaç hafta sonra gerçekleşti. Bu nedenle haber, hem Güney Afrika’da hem de uluslararası futbol camiasında büyük yankı uyandırdı.

JAYDEN ADAMS İNTİHAR MI ETTİ?

Jayden Adams’ın intihar ederek hayatını kaybettiği yönünde bazı iddialar ortaya atıldı.

Bazı yerel basın kuruluşlarında yer alan haberlerde, genç futbolcunun Dünya Kupası dönüşünden birkaç gün sonra depresyon nedeniyle intihar ettiği öne sürüldü. Ancak bu iddia resmi makamlar tarafından doğrulanmadı.

Güney Afrika polisi, Adams’ın ölüm şekli ve nedeni hakkında kesin bir açıklama yapmazken, olayın tüm ayrıntılarının belirlenmesi için soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, ölüm nedeninin resmi olarak açıklanmadığı ve soruşturma tamamlanmadan herhangi bir kesin değerlendirme yapılamayacağı belirtildi.

Adams’ın yakın zamanda büyükannesini kaybetmesine rağmen Güney Afrika Milli Takımı’nın Çekya karşılaşmasında sahaya çıktığı da aktarıldı. Ancak genç oyuncunun ölümüne ilişkin detayların yalnızca resmi açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.

GÜNEY AFRİKA FUTBOL DÜNYASINDAN JAYDEN ADAMS İÇİN TAZİYE MESAJLARI

Jayden Adams’ın hayatını kaybetmesinin ardından Güney Afrika futbol camiasından çok sayıda taziye mesajı yayımlandı.

Güney Afrika Futbolcular Birliği, Adams’ın milli takım formasını gururla taşıdığını belirterek genç oyuncunun ülke futbolu için önemli bir değer olduğunu ifade etti.

Mamelodi Sundowns kulübü de oyuncunun ailesine, yakınlarına ve sevenlerine destek mesajları iletti. Kulüp tarafından yapılan açıklamalarda Adams’ın kaybının büyük bir üzüntü yarattığı belirtildi.

Güney Afrika Spor Bakanı Gayton McKenzie ise açıklamasında tüm ulusun bu kayıp nedeniyle derin bir üzüntü içinde olduğunu dile getirdi.