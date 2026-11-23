Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2027 yılı uzman erbaş alımı için başvurular 23 Kasım 2026 Pazartesi günü başladı. Toplam 9 bin erkek uzman erbaş alınacak. Başvurular 7 Aralık 2026 saat 23.59'a kadar sürecek ve yalnız internet üzerinden, personeltemin.jandarma.gov.tr adresindeki Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet ile girilerek yapılabiliyor. İlanı İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı yayımladı.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN?

Başvuru dönemi iki hafta: 23 Kasım'da açılan sistem 7 Aralık 2026 saat 23.59'da kapanacak. Seçme sınavlarının nasıl yapılacağı 2027 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş Temini Kılavuzu'nda anlatılıyor. Sınav ve sonuç tarihleri için adayların kılavuzu ve sistemdeki duyuruları takip etmesi gerekiyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar personeltemin.jandarma.gov.tr adresine e-Devlet şifresiyle girip başvuru formunu dolduruyor. Başvuru yalnız internetten alınıyor. Kılavuz jandarma.gov.tr ve jsga.edu.tr adreslerinde yayımlandı; branş seçmeden önce şartların buradan okunması iyi olur.

KONTENJAN HANGİ BRANŞLARA DAĞITILDI?

9 bin kişilik kontenjanın 8.174'ü jandarma branşına ayrıldı. Lojistikte 500, sıhhiyecide 200, muhaberede 100 kişi alınacak. Havacılık branşındaki 10 kişinin 5'i uçak ve helikopter teknisyen yardımcısı, 5'i havacılık itfaiyecisi olacak. Bando ve kurbağa adam branşlarına 5'er, at bakıcısı ve bot serdümeni branşlarına 3'er kişi alınıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Alıma yalnız Türk vatandaşı erkek adaylar başvurabiliyor. Jandarma, muhabere, havacılık ve bando branşları için 2025 ya da 2026 Kpss'de P3, P93 veya P94 puan türlerinden birinde en az 60 puan şartı var. Lojistik branşında ustalık, kalfalık ya da Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) belgesi olanlar KPSS puanı aranmadan başvurabiliyor. Askerlik yapmış olmak gerekmiyor.

Yaş sınırı, boy ve kilo ölçüleri ile branşa göre değişen eğitim şartları kılavuzda yer alıyor. Seçme sınavlarını geçen adaylardan yetkili bir hastaneden alınmış "Uzman Erbaş Olur" kararlı sağlık kurulu raporu isteniyor; güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının da olumlu sonuçlanması gerekiyor.