Jack Ma kimdir? Epstein dava dosyalarında adı geçen Jack Ma kaç yaşında, nereli, neden adı geçiyor?

Jack Ma, e-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu ve Çin'in en tanınmış iş insanlarından biri olarak küresel çapta tanınıyor. 61 yaşında olan Ma, doğup büyüdüğü Hangzhou şehriyle de dikkat çekiyor. Son dönemde ise adı, Jeffrey Epstein ile ilgili ABD Adalet Bakanlığı dosyalarında geçmesiyle gündeme geldi. Jack Ma bu dosyalarda neden yer alıyor ve bu durum onun hakkında ne anlama geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberin devamında…

JACK MA KİMDİR?

Jack Ma, 10 Eylül 1964 doğumlu Çinli iş insanı ve hayırseverdir. E-ticaret alanında faaliyet gösteren Alibaba Group'un kurucusu ve eski başkanı olarak bilinir. Dünya çapında girişimcilik başarıları ve hayırseverlik faaliyetleriyle tanınmaktadır.

JACK MA KAÇ YAŞINDA?

Jack Ma, 10 Eylül 1964 doğumlu olduğundan 2026 yılı itibarıyla 61 yaşındadır.

JACK MA NERELİ?

Jack Ma, Çin'in güneydoğusundaki Hangzhou şehrinde doğmuştur.

JACK MA'NIN KARİYERİ

Jack Ma, internetin önemini fark ettikten sonra 1999 yılında Alibaba Group'u 17 arkadaşıyla birlikte kurdu. Şirket kısa sürede büyük başarı elde etti ve Taobao gibi yan projelerle e-ticaret alanında önemli bir oyuncu haline geldi. 2014'te Alibaba, New York Borsası'nda 24,7 milyar dolarlık halka arz gerçekleştirerek tarihin en büyük halka arzını yaptı. Ma, şirketin başkanlığı ve CEO'luğunu Mayıs 2013'e kadar sürdürdü.

JACK MA'NIN İSMİ EPSTEİN DOSYASINDA GEÇİYOR MU?

Evet, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Jeffrey Epstein dava dosyalarında Jack Ma'nın bir fotoğrafı yer almaktadır. Fotoğrafta Ma, bir sosyal etkinlik sırasında bir kadınla birlikte görülüyor.

JACK MA'NIN İSMİ EPSTEİN DOSYASINDA NEDEN GEÇİYOR?

Jack Ma'nın adı, yayımlanan dosyalarda doğrudan bir suç isnadı ya da dava ile bağlantılı olmadan, Epstein'ın uluslararası sosyal ağı ve etkinlikleri bağlamında yer alıyor. Fotoğraf ve belgeler, Ma'nın Epstein'ın çevresindeki sosyal etkinliklerde bulunmuş olmasını gösteriyor, ancak Ma'ya yönelik herhangi bir resmî suçlama veya soruşturma bulunmamaktadır.