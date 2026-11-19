İzmir’de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 19 Kasım İzmir’de az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar, 19 Kasım 2026 Perşembe günü meydana gelen sarsıntıların ardından son depremleri araştırmaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin deprem kayıtları yakından takip edilirken, İzmir'de deprem olup olmadığı merak ediliyor. Peki, İzmir'de deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi? İşte son dakika deprem haberleri.
İzmir ve çevresinde yaşayan vatandaşlar, 19 Kasım 2026 Perşembe günü meydana gelen sarsıntıların ardından deprem haberlerini yakından takip ediyor. Afad'ın son depremler listesinde Balıkesir, Manisa, Ege Denizi ve çevre illerde farklı büyüklüklerde sarsıntılar kaydedildi. Peki, İzmir'de deprem mi oldu, az önce nerede ve kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi? İşte 19 Kasım AFAD son depremler listesi ve İzmir çevresindeki son gelişmeler...
İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?
19 Kasım 2026 tarihli paylaşılan son deprem kayıtlarında İzmir merkezli bir deprem bulunmuyor. AFAD'ın son depremler listesinde ise İzmir çevresindeki bölgelerde ve farklı illerde çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar yer alıyor. Bu nedenle İzmir'de deprem olup olmadığını takip eden vatandaşların AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan güncel verileri kontrol etmesi önem taşıyor.
19 KASIM AZ ÖNCE NEREDE DEPREM OLDU?
Paylaşılan deprem verilerine göre 19 Kasım Perşembe günü saat 07.43'te Adana'nın Kozan ilçesinde 2,2 büyüklüğünde, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ise 1,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Günün erken saatlerinde Manisa'nın Selendi ilçesinde 0,8 büyüklüğünde sarsıntı meydana gelirken Ege Denizi'nde de farklı büyüklüklerde depremler kaydedildi.
19 KASIM AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
19 Kasım 2026 tarihinde paylaşılan son deprem kayıtlarından bazıları şöyle:
07.43 – Kozan (Adana): 2,2 büyüklüğünde
07.43 – Sındırgı (Balıkesir): 1,9 büyüklüğünde
07.01 – Selendi (Manisa): 0,8 büyüklüğünde
06.56 – Gürcistan, Ninotsminda: 2,4 büyüklüğünde
06.51 – Ege Denizi: 2,3 büyüklüğünde
06.21 – Sındırgı (Balıkesir): 1,8 büyüklüğünde
05.52 – Ege Denizi, Datça açıkları: 3,3 büyüklüğünde
05.39 – Ege Denizi, Datça açıkları: 1,7 büyüklüğünde
04.35 – Sındırgı (Balıkesir): 2,3 büyüklüğünde
04.07 – Akdeniz, Kemer açıkları: 1,7 büyüklüğünde
04.01 – Akdeniz, Kemer açıkları: 1,8 büyüklüğünde
03.46 – Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş): 1,4 büyüklüğünde
02.46 – Osmaniye merkez: 1,5 büyüklüğünde
02.37 – Menteşe (Muğla): 1,6 büyüklüğünde
AFAD'ın güncel kayıtlarına ulaşmak için AFAD Son Depremler sayfası ziyaret edilebilir.
İZMİR'DE SON DEPREM NE ZAMAN OLDU?
İzmir'de kaydedilen son depremlerin tarih, saat ve büyüklük bilgileri AFAD'ın deprem kayıtları üzerinden takip edilebiliyor. Paylaşılan 19 Kasım sabahı verilerinde İzmir il sınırları içerisinde yeni bir sarsıntı kaydı yer almıyor. Bununla birlikte İzmir ve çevresindeki deprem hareketliliğine ilişkin güncel bilgiler, resmi kurumların listeleri yenilendikçe değişebilir.