İzmir ve çevresinde yaşayan vatandaşlar, 19 Kasım 2026 Perşembe günü meydana gelen sarsıntıların ardından deprem haberlerini yakından takip ediyor. Afad'ın son depremler listesinde Balıkesir, Manisa, Ege Denizi ve çevre illerde farklı büyüklüklerde sarsıntılar kaydedildi. Peki, İzmir'de deprem mi oldu, az önce nerede ve kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi? İşte 19 Kasım AFAD son depremler listesi ve İzmir çevresindeki son gelişmeler...

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

19 Kasım 2026 tarihli paylaşılan son deprem kayıtlarında İzmir merkezli bir deprem bulunmuyor. AFAD'ın son depremler listesinde ise İzmir çevresindeki bölgelerde ve farklı illerde çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar yer alıyor. Bu nedenle İzmir'de deprem olup olmadığını takip eden vatandaşların AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan güncel verileri kontrol etmesi önem taşıyor.

19 KASIM AZ ÖNCE NEREDE DEPREM OLDU?

Paylaşılan deprem verilerine göre 19 Kasım Perşembe günü saat 07.43'te Adana'nın Kozan ilçesinde 2,2 büyüklüğünde, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ise 1,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Günün erken saatlerinde Manisa'nın Selendi ilçesinde 0,8 büyüklüğünde sarsıntı meydana gelirken Ege Denizi'nde de farklı büyüklüklerde depremler kaydedildi.

19 KASIM AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

19 Kasım 2026 tarihinde paylaşılan son deprem kayıtlarından bazıları şöyle:

07.43 – Kozan (Adana): 2,2 büyüklüğünde

07.43 – Sındırgı (Balıkesir): 1,9 büyüklüğünde

07.01 – Selendi (Manisa): 0,8 büyüklüğünde

06.56 – Gürcistan, Ninotsminda: 2,4 büyüklüğünde

06.51 – Ege Denizi: 2,3 büyüklüğünde

06.21 – Sındırgı (Balıkesir): 1,8 büyüklüğünde

05.52 – Ege Denizi, Datça açıkları: 3,3 büyüklüğünde

05.39 – Ege Denizi, Datça açıkları: 1,7 büyüklüğünde

04.35 – Sındırgı (Balıkesir): 2,3 büyüklüğünde

04.07 – Akdeniz, Kemer açıkları: 1,7 büyüklüğünde

04.01 – Akdeniz, Kemer açıkları: 1,8 büyüklüğünde

03.46 – Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş): 1,4 büyüklüğünde

02.46 – Osmaniye merkez: 1,5 büyüklüğünde

02.37 – Menteşe (Muğla): 1,6 büyüklüğünde

AFAD'ın güncel kayıtlarına ulaşmak için AFAD Son Depremler sayfası ziyaret edilebilir.

İZMİR'DE SON DEPREM NE ZAMAN OLDU?

İzmir'de kaydedilen son depremlerin tarih, saat ve büyüklük bilgileri AFAD'ın deprem kayıtları üzerinden takip edilebiliyor. Paylaşılan 19 Kasım sabahı verilerinde İzmir il sınırları içerisinde yeni bir sarsıntı kaydı yer almıyor. Bununla birlikte İzmir ve çevresindeki deprem hareketliliğine ilişkin güncel bilgiler, resmi kurumların listeleri yenilendikçe değişebilir.