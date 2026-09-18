İzmir’de deprem mi oldu, 18 Eyül Cuma İzmir’de nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu?

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18 Eylül Cuma İzmir’de deprem mi oldu? Son depremler listesi, kentte ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, İzmir’de bugün deprem nerede oldu, saat kaçta meydana geldi ve depremin büyüklüğü kaç? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son deprem verileri…

İZMİR’DE DEPREM Mİ OLDU?

İzmir’de 18 Eylül 2026 Cuma akşamı meydana gelen kısa süreli sarsıntı, kentte yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Saat 21.10 sıralarında hissedilen deprem sonrası “İzmir’de deprem mi oldu, depremin büyüklüğü kaç?” soruları gündeme geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, depremin merkez üssü ve derinliğine ilişkin bilgileri araştırmaya başladı.

İZMİR’DE 18 EYLÜL’DE DEPREM OLDU

18 Eylül Cuma günü saat 21.10 civarında İzmir’de hissedilen sarsıntı, kısa süreli etkili oldu. Depremi hisseden bazı vatandaşlar yaşadıkları anları sosyal medya platformlarında paylaşırken, kent genelinde depremin kaynağı ve büyüklüğüne ilişkin araştırmalar başladı.

Sarsıntının ardından vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesini kontrol etmeye yöneldi. Depremin hangi bölgede meydana geldiği ve teknik özellikleri merak konusu oldu.

İZMİR DEPREMİNİN BÜYÜKLÜĞÜ KAÇ?

İzmir’de hissedilen depremin büyüklüğü, merkez üssü ve yerin kaç kilometre derinliğinde meydana geldiği konusunda resmi ölçümlerin açıklanması bekleniyor. Yetkili kurumların paylaşacağı güncel verilerle birlikte 18 Eylül İzmir depreminin büyüklüğü ve merkez üssü netlik kazanacak.

Depremin büyüklüğüne ilişkin resmi veriler açıklandığında sarsıntının hangi ilçeye veya bölgeye ne kadar uzaklıkta gerçekleştiği de belirlenecek.

İZMİR’DE DEPREM SONRASI SON DURUM

Kısa süreli sarsıntının ardından İzmir’de vatandaşların gelişmeleri yakından takip ettiği görüldü. İlk belirlemelere göre deprem sonrasında herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.