İsviçre'de hayatını değiştirdi! Stajyer başladı, aylık 400 bin liraya ulaştı

İsviçre'de kariyer fırsatı yakalayan Ferrán, kısa sürede gelirini artırdı. İspanya'dan ayrılan genç, stajyer olarak başladığı ülkede bugün aylık yaklaşık 400 bin TL seviyesinde kazanç elde ediyor.

İSPANYA'DAN İSVİÇRE'YE UZANAN KARİYER YOLCULUĞU

İspanya'nın Katalonya bölgesinden gelen 23 yaşındaki Ferrán, Barcelona'da biyoteknoloji eğitimi aldıktan sonra kariyer tercihiyle dikkat çekti. Üniversiteden mezun olduktan sonra önünde İspanya'da çalışmak, yüksek lisans yapmak veya Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek gibi seçenekler bulunan genç, farklı bir yol izledi. İspanya'da iş aradığı dönemde aldığı maaşların kendi hayatını kurmasına yeterli olmayacağını düşündüğünü belirten Ferrán, ailesiyle yaşamak zorunda kalmak istemediğini söyledi. Yüksek lisans ücretlerinin de kendisi için yüksek olduğunu belirten genç, yaklaşık 5-6 bin euro civarındaki eğitim maliyetleri nedeniyle bu seçeneği tercih etmedi. Bu süreçte karşısına İsviçre'de bir staj fırsatı çıktı ve kariyerine yeni bir ülkede devam etmeye karar verdi.

"2 BİN 500 FRANKLA HAYATTA KALIYORSUNUZ"

Ferrán, İsviçre'ye ilk gittiğinde aylık 2 bin 500 frank maaşla çalışmaya başladığını anlattı. Ancak ülkedeki yüksek yaşam maliyetleri nedeniyle bu gelirin beklenenden daha sınırlı kaldığını belirten genç, yaklaşık 20 metrekarelik bir stüdyo dairede yaşadığını ve aylık 1000 frank kira ödediğini ifade etti. Ferrán, o dönemi anlatırken "2 bin 500 frankla geliyorsunuz, hayatta kalıyorsunuz. Yaşamaktan çok hayatta kalmak diyebiliriz" ifadelerini kullandı. Kira ödemesinin ardından elinde kalan miktarın İsviçre şartlarında çok yüksek olmadığını belirten genç, ilk yılını ekonomik bir zorluk olarak değil, kariyer yatırımı olarak gördüğünü söyledi.

GELİRİ 6 BİN FRANKA ULAŞTI

İsviçre'de zamanla iş deneyimi kazanan Ferrán'ın geliri de yükseldi. Genç, bugün yaklaşık 8 bin frank brüt maaş aldığını, vergi ve kesintiler sonrası eline yaklaşık 6 bin frank geçtiğini açıkladı. Bu rakamın İsviçre'de olağanüstü bir gelir olmadığını belirten Ferrán, "Benden çok daha fazla kazanan birçok insan tanıyorum" dedi. Deneyim arttıkça 10 bin frank civarında brüt maaşların da mümkün olabileceğini ifade eden genç, kariyer gelişiminin gelir üzerinde önemli etkisi olduğunu söyledi.

AYDA 2 BİN 500 FRANK BİRİKTİRİYOR

Ferrán, partneriyle birlikte yaşamasının bütçesini rahatlattığını anlattı. Kira ve temel ihtiyaç giderlerini paylaşmaları sayesinde ayda yaklaşık 2 bin 500 frank tasarruf edebildiğini belirten genç, bu birikimlerle otomobil alabildiğini ve seyahat edebildiğini söyledi. Ancak İsviçre'de yüksek maaşların yanında özellikle konut giderlerinin büyük bir yük oluşturduğuna dikkat çekti.

"İSVİÇRE'DE KONUT EN BÜYÜK SORUNLARDAN BİRİ"

Genç, büyük şehirlerde uygun fiyatlı ev bulmanın oldukça zor olduğunu ifade etti. Yaklaşık 2 bin frank kira ile ancak küçük bir stüdyo dairede yaşamanın mümkün olduğunu belirten Ferrán, bazı bölgelerde kiralık ev bulmak için yoğun rekabet yaşandığını aktardı. Ferrán, İsviçre'de yaşamın yalnızca yüksek maaştan ibaret olmadığını, giderlerin de aynı oranda yüksek olduğunu vurguladı.

Kaynak: Haberler.com