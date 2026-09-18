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63 yaşına böyle girdi! Biricik Suden'in formda görüntüsü dikkat çekti

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63 yaşına böyle girdi! Biricik Suden'in formda görüntüsü dikkat çekti Haber Videosunu İzle
63 yaşına böyle girdi! Biricik Suden'in formda görüntüsü dikkat çekti
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Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, 63. yaşını paylaştığı bu video ile kutladı. Spor kıyafetleriyle kamera karşısına geçen Suden'in enerjik görüntüleri ve formda hali dikkat çekti.

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, 63. yaşını paylaştığı özel video ile kutladı. Spor tarzıyla kamera karşısına geçen Suden'in enerjik görüntüleri dikkat çekti.

YENİ YAŞINA ÖZEL VİDEO PAYLAŞTI

Modacı Biricik Suden, yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karşıladı.

yaşına giren Suden, stüdyo ortamında çekilen videoda spor kıyafetleriyle kamera karşısına geçti. Enerjik hareketleriyle dikkat çeken Suden'in paylaşımı kısa sürede ilgi gördü.

FORMUNU KORUYAN GÖRÜNTÜLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Yıllardır fit görünümüyle tanınan Biricik Suden'in yeni yaş kutlamasında sergilediği performans, takipçilerinden yorum aldı.

Suden, daha önce de sağlıklı yaşam ve spor konusundaki paylaşımlarıyla gündeme gelmişti.

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