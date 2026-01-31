İzmir su kesintisi! İZSU 31 Ocak-1 Şubat İzmir son dakika su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İZSU İzmir son dakika su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 31 Ocak günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 31 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 31 Ocak günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 31 Ocak İzmir su kesintisi saatleri!
İZMİR SU KESİNTİSİ 31 OCAK
İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:
Balçova
Çetin Emeç Mahallesi'nde 31 Ocak 2026 tarihinde saat 13.30 ile 16.30 arasında yaklaşık 3 saatlik su kesintisi yaşanacaktır. Elektrik arızası nedeniyle bölgeye su verilememektedir.
Bornova
Erzene Mahallesi'nde 31 Ocak 2026 tarihinde saat 16.20 ile 18.20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. 70 Sokak içindeki branşman arızası nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır.
Kemalpaşa
Aşağı Yenmiş ve Yenmiş mahallelerinde 30 Ocak 2026 tarihinde saat 18.00 ile 22.00 arasında yaklaşık 4 saat sürecek su kesintisi uygulanacaktır. Gediz Elektrik kaynaklı elektrik arızası nedeniyle pompalar çalışmamaktadır.
Kınık
Fatih Mahallesi'nde 31 Ocak 2026 tarihinde saat 10.56 ile 12.57 arasında yaklaşık 2 saatlik su kesintisi yaşanacaktır. Kıvanç Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle Fatih Mahallesi genelinde su kesintisi uygulanmaktadır.
Menemen
Cumhuriyet, Gazi ve Ulus mahallelerinde 31 Ocak 2026 tarihinde saat 09.04 ile 10.04 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Kesinti, pompa bakım çalışması nedeniyle yapılacaktır.
Torbalı
Yeniköy Mahallesi'nde 31 Ocak 2026 tarihinde saat 14.00 ile 20.00 arasında yaklaşık 6 saat sürecek su kesintisi planlanmaktadır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.
Urla
İçmeler ve Torasan mahallelerinde 31 Ocak 2026 tarihinde saat 13.51 ile 18.51 arasında yaklaşık 5 saatlik su kesintisi yaşanacaktır. Elektrik arızası nedeniyle depolardaki su seviyeleri düşmüş olup su verilememektedir.
Çeşme
Sakarya ve 16 Eylül mahallelerinde 31 Ocak 2026 tarihinde saat 09.59 ile 17.00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır. Çeşme Belediyesi'nin yağmur hattı yapımı sırasında şebekeye zarar vermesi sonucu arıza meydana gelmiştir.