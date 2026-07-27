İzmir su kesintisi! İZSU 27-28 Temmuz İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 27 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 27 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

BORNOVA

Merkez ve Tuna mahallelerinde, 27 Temmuz 2026 tarihinde saat 17.08 ile 19.08 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, 4615 Sokak No. 12’de müteahhit çalışması sırasında meydana gelen ana boru arızasıdır.

Ergene Mahallesi’nde, 27 Temmuz 2026 tarihinde saat 17.00 ile 18.00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır. 457 Sokak’ta meydana gelen branşman arızası nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır.

GAZİEMİR

Menderes Mahallesi’nde, 27 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.00 ile 18.00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, 1050 Sokak’ta meydana gelen ana boru arızasıdır.

GÜZELBAHÇE

Atatürk, Çelebi ve Kahramandere mahallelerinde, 27 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.40 ile 17.40 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni branşman arızasıdır.

KARABAĞLAR

Bahçelievler Mahallesi’nde, 27 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.31 ile 18.32 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, 370 Sokak’ta meydana gelen ana boru arızasıdır.

KEMALPAŞA

Yukarıkızılca Merkez Mahallesi’nde, 27 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.20 ile 19.00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır. Ana boru arızası nedeniyle hat vanası kapatılmış olup Arken Sitesi ve çevresine geçici olarak su verilemeyecektir.

KONAK

Akarcalı, Ege, Güney, Hasan Özdemir, Kocakapı, Küçükada, Lale, Vezirağa, Yenidoğan, Yeşildere ve 19 Mayıs mahallelerinde, 27 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.58 ile 18.58 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, 2247/1 Sokak’ta müteahhit çalışması sırasında meydana gelen ana boru arızasıdır.

Çınartepe Mahallesi’nde, 27 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.16 ile 18.16 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, 2645 Sokak’ta meydana gelen ana boru arızasıdır.

MENDERES

Gümüldür Fevzi Çakmak Mahallesi’nde, 27 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.56 ile 17.01 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi yaşanacaktır. Ana boru arızası nedeniyle Gümüldür Tepe bölgesine geçici olarak su verilemeyecektir.

Çukuraltı Mahallesi’nde, 27 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.15 ile 15.15 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi yaşanacaktır. Özkent ve Umut caddelerinin üst kotlarında bulunan bölgelere geçici olarak su verilemeyecektir.