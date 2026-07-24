İzmir su kesintisi! İZSU 24-25 Temmuz İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 24 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 24 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Karabağlar

Bozyaka, Cennetoğlu, Çalıkuşu, General Asım Gündüz, Sarıyer, Uğur Mumcu ve Yunus Emre mahallelerinde, 24 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.08 ile 18.08 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 5701 Sokak’taki ana boruda müteahhit çalışması sırasında meydana gelen arızadan kaynaklanmaktadır.

Ali Fuat Erden ve Limontepe mahallelerinde, 24 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.08 ile 19.10 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 9765 Sokak No. 28’de gerçekleştirilen ana boru yenileme çalışmasından kaynaklanmaktadır.

Kemalpaşa

Ören Egemen ve Ören 75. Yıl Cumhuriyet mahallelerinde, 24 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.21 ile 17.21 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle uygulanacaktır.

Konak

Mehmet Ali Akman Mahallesi’nde, 24 Temmuz 2026 tarihinde saat 17.10 ile 18.10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, branşman arızasından kaynaklanmaktadır. Üçkuyular ve Muammer Akar mahalleleri de kesintiden etkilenecektir.

Alsancak Mahallesi’nde, 24 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.35 ile 19.36 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 1471 Sokak’taki ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Ferahlı, İsmet Paşa, Mehmet Akif, Mehtap ve Ulubatlı mahallelerinde, 24 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.20 ile 19.20 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 3612 Sokak No. 63 önünde meydana gelen ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Seferihisar

Camikebir ve Çolak İbrahim Bey mahallelerinde, 24 Temmuz 2026 tarihinde saat 17.20 ile 19.20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 85/5 Sokak’taki ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Düzce Mahallesi’nde, 24 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.40 ile 18.40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 4200 Sokak’taki ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Tire

İbni Melek Mahallesi’nde, 24 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.00 ile 18.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Torbalı

İstiklal ve Yazıbaşı mahallelerinde, 24 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.55 ile 17.00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, ana boruda meydana gelen patlamadan kaynaklanmaktadır.