İzmir su kesintisi! İZSU 15-16 Eylül İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 15 Eylül günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 15 Eylül İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

ALİAĞA

Şehitkemal Mahallesi’nde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin 15 Eylül 2026 saat 16.04 ile 19.04 arasında yaklaşık 3 saat sürmesi beklenmektedir.

BAYRAKLI

Adalet, Bayraklı, Çay, Çiçek, Fuat Edip Baksı, Muhittin Erener, R. Şevket İnce ve Turan mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin 15 Eylül 2026 saat 17.17 ile 20.17 arasında yaklaşık 3 saat sürmesi planlanmaktadır. Arızanın 1649 Sokak No: 46 adresinde meydana geldiği belirtilmiştir.

BUCA

Göksu Mahallesi’nde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. Kesintinin 15 Eylül 2026 saat 18.00 ile 19.00 arasında yaklaşık 1 saat sürmesi beklenmektedir. Arızanın Göksu Mahallesi 649/8 Sokak içerisinde meydana geldiği bildirilmiştir.

GAZİEMİR

Atatürk, Hürriyet ve Menderes mahallelerinde şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin 15 Eylül 2026 saat 11.40 ile 18.00 arasında yaklaşık 6 saat sürmesi öngörülmektedir. Kesintinin, Menderes Mahallesi’nde gerçekleştirilen şebeke yenileme çalışmalarından kaynaklandığı belirtilmiştir.

MENDERES

Gölcükler Mahallesi’nde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin 15 Eylül 2026 saat 17.45 ile 19.45 arasında yaklaşık 2 saat sürmesi beklenmektedir.

MENEMEN

Değirmendere, Emiralem Merkez ve Yayla mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin 15 Eylül 2026 saat 16.41 ile 19.42 arasında yaklaşık 3 saat sürmesi beklenmektedir.

TİRE

Büyükkale Mahallesi’nde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. Kesintinin 15 Eylül 2026 saat 12.00 ile 13.00 arasında yaklaşık 1 saat sürmesi planlanmaktadır.

URLA

Kuşçular Mahallesi’nde başka bir kurumun şebekeye zarar vermesi nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin 15 Eylül 2026 saat 16.30 ile 20.30 arasında yaklaşık 4 saat sürmesi beklenmektedir. Gediz Elektrik müteahhit firmasının 8047 Sokak’ta İZSU ana boru hattına zarar verdiği belirtilmiştir.

M. Fevzi Çakmak ve Zeytinalanı mahallelerinde de başka bir kurumun şebekeye zarar vermesi nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin 15 Eylül 2026 saat 16.25 ile 21.25 arasında yaklaşık 5 saat sürmesi beklenmektedir. Gediz Elektrik müteahhit firmasının İZSU ana boru hattına zarar verdiği bildirilmiştir.

ÖDEMİŞ

Gölcük Mahallesi’nde başka bir kurumun şebekeye zarar vermesi nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin 15 Eylül 2026 saat 15.38 ile 18.38 arasında yaklaşık 3 saat sürmesi beklenmektedir. Arızanın, Başöğretmen Atatürk Caddesi’nde gerçekleştirilen müteahhit kazı çalışmaları sırasında meydana geldiği belirtilmiştir.