İzmir su kesintisi! İZSU 12-13 Mayıs İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 12 Mayıs günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 12 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri...

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bayraklı

Çay ve Çiçek mahallelerinde, 12.05.2026 tarihinde saat 15.57 ile 18.57 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni bağlantı çalışması olup çalışma 2103 Sokak içi hat vanasında gerçekleştirilecektir.

Dikili

Çandarlı Mahallesi’nde, 12.05.2026 tarihinde saat 14.15 ile 16.15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni Abay Kunanbay Caddesi’nde meydana gelen ana boru arızasıdır.

Ayrıca yine Çandarlı Mahallesi’nde, 11.05.2026 tarihinde saat 11.30 ile 17.00 arasında yaklaşık 6 saat süren bir su kesintisi yaşanmıştır. Kesinti, Abay Kunanbay Caddesi’nde meydana gelen ana boru arızasından kaynaklanmıştır.

Kemalpaşa

Damlacık, Ulucak Cumhuriyet, Ulucak İstiklal ve Ulucak Mustafa Kemal Atatürk mahallelerinde, 12.05.2026 tarihinde saat 12.20 ile 18.30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni Gediz Elektrik kaynaklı elektrik arızası olup pompaların çalışmamasından dolayı su verilememektedir.

Kiraz

Cumhuriyet Mahallesi’nde, 12.05.2026 tarihinde saat 12.00 ile 18.40 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi yaşanacaktır. Yeni yağmur suyu hattı yapımı sırasında ana boru hattının zarar görmesi nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

Menemen

Gazi Mahallesi’nde, 12.05.2026 tarihinde saat 10.45 ile 18.00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Tire

Kızılcahavlu Mahallesi’nde, 12.05.2026 tarihinde saat 11.20 ile 12.20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Torbalı

Kuşçuburun ve Yazıbaşı mahallelerinde, 12.05.2026 tarihinde saat 09.26 ile 18.26 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi yaşanacaktır. Ana boru arızası ve hat yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintisi ile birlikte basınç düşüklüğü de görülebilecektir.

Sağlık Mahallesi’nde ise 12.05.2026 tarihinde saat 09.04 ile 18.30 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti ana boru arızasından kaynaklanmakta olup bölgede basınç düşüklüğü de yaşanabilecektir.

Urla

Gülbahçe Mahallesi’nde, 12.05.2026 tarihinde saat 17.30 ile 20.30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni başka bir kurumun şebekeye zarar vermesi olup çalışma Karapınar mevkisinde yürütülmektedir.

Onur BAYRAM
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTuğba Tatar:

Ülkemizin altyapısı güçlendirilmeli! Modernizasyon ve teknoloji ile bu sorunları çözebiliriz! Cumhuriyet değerleriyle hizmet veren kurumlara ihtiyacımız var!

Haber YorumlarıZiya Kızılırmak:

Bakın. Ana borularda arıza. Elektrik kesintisi. Hat yenileme çalışmaları. Hepsi aynı günde mi olur? Biraz garip değil mi timing? Kim ne zaman ne yapmaya karar veriyor merak ettim. Yönetim sorunu gibi görünüyor açıkçası.

Haber YorumlarıGülden Kurt:

Artık her gün bir başka yerde su kesintisi yaşıyoruz. Bu kadar çok arıza olması normal mi gerçekten? İZSU'nun bu konuda ciddi adımlar atması gerekiyor. Şehrin altyapısı çöküyor diyorsam abartı olmaz. Vatandaş olarak bundan endişeli olmamak mümkün değil.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

