İzmir İZSU su kesintisi! 28 Şubat ve 1-2 Mart İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 28 Şubat günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 28 Şubat İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bergama

Barbaros, Ertuğrul, Gazipaşa, İnkılap, İslamsaray, Kurtuluş, Maltepe, Turabey ve Zafer mahallelerinde 28 Şubat 2026 tarihinde saat 13.00 ile 19.00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Karabağlar

Devrim, Gazi, Günaltay, Kibar, Özgür ve Peker mahallelerinde 28 Şubat 2026 tarihinde saat 16.20 ile 19.20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni müteahhit çalışması olup 3771/2 Sokak No: 16 önü için planlanmıştır.

Kınık

Fatih Mahallesi'nde 26 Şubat 2026 tarihinde saat 15.06 ile 17.06 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni 1 Bayır Sokak'ta meydana gelen ana boru arızasıdır.

Menemen

Süleymanlı Mahallesi'nde 28 Şubat 2026 tarihinde saat 16.45 ile 19.45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Gazi, İstiklal ve 30 Ağustos mahallelerinde 28 Şubat 2026 tarihinde saat 08.00 ile 23.00 arasında yaklaşık 15 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni bölgedeki pompa bakım çalışması ve bölge vana arızası olup basınç düşüklüğü ve su kesintileri görülebilecektir.

Seferihisar

Düzce, Turgut ve Ulamış mahallelerinde 28 Şubat 2026 tarihinde saat 17.00 ile 22.00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni Gediz Elektrik kaynaklı enerji kesintisine bağlı olarak oluşan elektrik arızasıdır.

Torbalı

Ayrancılar, Fevzi Çakmak ve İnönü mahallelerinde 28 Şubat 2026 tarihinde saat 13.07 ile 18.00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır ve kesinti Egekent Toplu Konut Alanı'nı da kapsamaktadır.

Ödemiş

Seyrekli Mahallesi'nde 28 Şubat 2026 tarihinde saat 18.00 ile 20.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.