İZMİR HAVA DURUMU 8 ARALIK: İzmir'de yağmur kaç gün sürecek?

İzmir'de Aralık ayının ilk yarısında etkisini artıran yağışlı hava, kent genelinde günlük yaşamı doğrudan etkiliyor. Kuvvetli sağanak yağış uyarılarıyla birlikte sıcaklık değerlerinde dalgalanmalar yaşanırken, rüzgârın zaman zaman hızını artırması dikkat çekiyor. Meteorolojik veriler, yağışın yalnızca anlık değil, günlere yayılan bir sistemin parçası olduğunu gösteriyor. Peki, İzmir'de yağmur kaç gün sürecek? 8 Aralık İzmir hava durumu detayları haberimizde.

İZMİR HAVA DURUMU 8 ARALIK

8 Aralık itibarıyla İzmir genelinde kuvvetli sağanak yağışlı hava koşulları etkili oluyor. Gün içerisinde ölçülen hava sıcaklığı 16°C seviyesinde seyrederken, hissedilen sıcaklık nem ve rüzgâr etkisiyle daha düşük algılanabiliyor.

Günlük meteorolojik göstergeler:

Yağış ihtimali: %85

Nem Oranı : %81

Rüzgâr hızı: 26 km/s

Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış, özellikle 09.00 sonrası kuvvetini artırıyor. Saatlik sıcaklık değerlerinde gün boyunca kademeli bir düşüş gözlenirken, akşam ve gece saatlerinde serin hava belirginleşiyor. Yağışın süreklilik göstermesi, şehir genelinde zeminlerin kayganlaşmasına ve ulaşımda zaman zaman aksamalara neden olabilecek potansiyel riskler barındırıyor.

Perşembe günü boyunca İzmir'de yağmurun aralıklarla devam etmesi beklenirken, gece saatlerine doğru sıcaklık değerleri tek haneli rakamlara geriliyor.

1 HAFTALIK İZMİR HAVA DURUMU

Mevcut tahminlere göre İzmir'de yağışlı hava yalnızca 8 Aralık ile sınırlı kalmıyor. Hafta genelinde hava koşullarında belirgin değişimler yaşanıyor.

Perşembe: Yağmurlu, 16° / 7°

Cuma: Güneşli, 11° / 7°

Cumartesi: Yağmurlu, 14° / 9°

Pazar: Hafif yağmurlu, 12° / 6°

Pazartesi: Parçalı bulutlu, 7° / -2°

Salı: Güneşli, 4° / -2°

Çarşamba: Çok bulutlu, 9° / 1°

Perşembe: Parçalı bulutlu, 13° / 4°

Bu tablo, yağışların kesintisiz bir hafta boyunca sürmeyeceğini ancak belirli günlerde yeniden etkili olacağını ortaya koyuyor. Özellikle cumartesi ve pazar günleri yağmurun tekrar gündeme gelmesi dikkat çekiyor.

İZMİR'DE YAĞMUR KAÇ GÜN SÜRECEK?

Meteorolojik veriler doğrultusunda değerlendirildiğinde, İzmir'de yağmur en az üç farklı gün boyunca etkili olacak şekilde planlanıyor. Kuvvetli sağanakla başlayan süreç, ilerleyen günlerde yağmurlu ve hafif yağmurlu hava geçişleriyle devam ediyor.

Özellikle:

8 Aralık Perşembe: Kuvvetli sağanak

10 Aralık Cumartesi: Yağmurlu

11 Aralık Pazar: Hafif yağmurlu

Bu durum, yağışların kısa süreli bir cephe değil, ardışık sistemler halinde gerçekleştiğini gösteriyor. Pazartesi itibarıyla yağış yerini daha soğuk ancak parçalı bulutlu bir havaya bırakıyor. Gece sıcaklıklarının -2 dereceye kadar düşmesi, soğuk hava dalgasının etkisini net biçimde ortaya koyuyor.