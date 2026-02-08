İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 8-9 Şubat İzmir'de elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir son dakika elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 8-9 Şubat günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

9 ŞUBAT GDZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ İZMİR

GDZ Elektrik, 9 Şubat Pazartesi günü İzmir genelinde planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları gerçekleştirecek. Bu çalışmalar nedeniyle Bornova, Buca, Karşıyaka, Aliağa, Bayraklı, Karabağlar, Torbalı, Urla, Çeşme, Ödemiş, Bergama, Kemalpaşa ve Menderes ilçelerinde elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintiler genellikle 09.00 – 17.00 saatleri arasında planlandı. Bazı bölgelerde ise 8 ila 10 saate varan kesintiler görülebilecek.

BAYINDIR'DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Havuz Mahallesi: 09.00 - 17.00

ALİAĞA'DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Şakran Sayfiye, Aşağışakran, Yenişakran, Bahçedere, Çaltılıdere, Çoraklar, Hacıömerli, Kalabak, Kapukaya, Karaköy, Şakran Hasbi Efendi, Yüksekköy: 09.00 - 16.00

Kalabak, Hacıömerli (merkez ve küme evleri): 09.00 - 16.00

Bozköy: 10.00 - 16.00

BORNOVA'DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Ümit Mahallesi: 09.00 - 15.00

BUCA'DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Fırat Mahallesi, Yeşilbağlar, Göksu, Efeler: 09.00 - 16.00

ÇEŞME'DE ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Altınkum, Şehit Mehmet: 09.00 - 12.00

Altınkum (bazı sokaklar): 09.00 - 15.00

KARABAĞLAR'DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Şehitler, Maliyeciler, Salih Omurtak: 09.00 - 13.00

Metin Oktay, General Kazım Özalp: 09.00 - 13.00

Salih Omurtak, Bahriye Üçok: 13.00 - 17.00

KARŞIYAKA'DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Cumhuriyet, Örnekköy: 09.00 - 15.00

Bahçelievler: 09.00 - 17.00

İmbatlı: 01.00 - 06.00

KEMALPAŞA'DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Armutlu Hürriyet, Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet: 11.00 - 13.00

Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet, Aşağıkızılca: 09.00 - 15.00

MENDERES'TE ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Çakaltepe, Ataköy, Çile, Çamönü, Değirmendere: 10.00 - 18.00

ÖDEMİŞ'TE ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Bayırlı, Kuvvetli, Günlüce, İnönü: 09.00 - 16.00