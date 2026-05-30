İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 31 Mayıs-1 Haziran İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 31 Mayıs günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

BAYINDIR

1 Haziran 2026 tarihinde Sadıkpaşa Mahallesi'nde Birinci Malal Küme Evleri, Kocabaş Kahvealtı Küme Evleri, Kocabaş Küme Evleri ve Kocabaşaltı Küme Evleri'ni kapsayan bölgede, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 09.30 ile 16.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Haziran 2026 tarihinde Arıkbaşı, Çiftçigediği, Çırpı Cami, Hasköy, Havuzbaşı, İbrahimçavuş, Kızılcaova, Mektep, Necati Uza, Yakapınar ve Yeşilova mahallelerinde yer alan çok sayıda sokak ve küme evlerinde, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında saat 02.00 ile 05.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Haziran 2026 tarihinde Arıkbaşı, Balcılar, Çiftçigediği, Çınardibi, Çırpı Cami, Dernekli, Hasköy, Havuzbaşı, İbrahimçavuş, Kızılcaova, Mektep, Necati Uza, Osmanlar, Yakapınar ve Yeşilova mahallelerinde bulunan sokaklar, köy yolları ve küme evlerinde, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 02.00 ile 05.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

BERGAMA

31 Mayıs 2026 tarihinde Akçenger, Çobanlar, Dereköy Hacılar ve Tırmanlar mahallelerinde bulunan köy içi yolları ve küme evlerinde, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında saat 09.30 ile 15.30 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BORNOVA

1 Haziran 2026 tarihinde Mevlana Mahallesi'nde 1727/1, 1742, 1742/1, 1743, 1744 ve 1747/1 sokakları kapsayan bölgede, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 12.00 ile 13.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

1 Haziran 2026 tarihinde Mevlana Mahallesi'nde bulunan 1754 Sokak'ta, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında saat 09.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Haziran 2026 tarihinde Mevlana Mahallesi'nde bulunan 1744, 1746/2, 1749, 1751 ve 1754/1 sokaklarında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 09.00 ile 15.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

1 Haziran 2026 tarihinde Beşyol, Çamiçi, Çiçekli, Karaçam, Kayadibi, Kurudere, Sarnıçköy ve Yakaköy mahallelerinde yer alan çok sayıda cadde ve sokakta, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında saat 11.00 ile 14.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Haziran 2026 tarihinde Çiçekli ve Yakaköy mahallelerinde bulunan çok sayıda sokakta, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 11.00 ile 14.00 arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

31 Mayıs 2026 tarihinde Kazımdirik Mahallesi'nde 400, 400/1, 401, 402, 403, 407, 413, 414, 416, 416/1, 417, 418 ve 419 sokaklar ile Ankara Caddesi'nde, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında saat 10.00 ile 17.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BUCA

1 Haziran 2026 tarihinde Seyhan Mahallesi'nde bulunan 629/12, 629/9 ve 661/5 sokaklarında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 10.00 ile 13.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

1 Haziran 2026 tarihinde Adatepe ve Kuruçeşme mahallelerinde bulunan ilgili sokaklar ile Ahmet Piriştina Bulvarı ve Doğuş Caddesi'nde, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında saat 12.00 ile 16.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

FOÇA

1 Haziran 2026 tarihinde Cumhuriyet ve Kozbeyli mahallelerinde bulunan cadde, sokak ve küme evlerinde, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 10.00 ile 16.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

KARŞIYAKA

1 Haziran 2026 tarihinde Dedebaşı Mahallesi'nde bulunan 6051, 6051/1, 6051/2, 6054, 6054/1 ve 6055 sokaklar ile Ali Alp Böke Caddesi, Anadolu Caddesi ve Ordu Bulvarı'nda, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında saat 09.00 ile 12.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Haziran 2026 tarihinde Dedebaşı ve Fikri Altay mahallelerinde bulunan ilgili sokaklar ile Ordu Bulvarı'nda, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 09.00 ile 12.00 arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

KEMALPAŞA

1 Haziran 2026 tarihinde Örnekköy ve Yukarıkızılca Merkez mahallelerinde bulunan Kıravlusu Küme Evleri ve Örnekköy Küme Evleri'nde, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında saat 09.00 ile 15.30 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Haziran 2026 tarihinde Örnekköy ve Yukarıkızılca Merkez mahallelerinde bulunan 2037 Sokak, Çayırarası Küme Evleri, Kıravlusu Küme Evleri, Nifçayı Kümesi ve Örnekköy Küme Evleri'nde, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 09.00 ile 15.30 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

1 Haziran 2026 tarihinde Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde bulunan 35/1 ve 9425 sokaklarında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında saat 11.00 ile 14.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Haziran 2026 tarihinde Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde bulunan 110 ve 9046 sokaklarında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 11.00 ile 14.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

1 Haziran 2026 tarihinde Bayramlı, Cumalı, Dereköy, Gökyaka, Kamberler, Vişneli, Yenikurudere ve Yeşilköy mahallelerinde bulunan köy yolları, küme evleri ve ilgili sokaklarda, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında saat 02.00 ile 05.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KİRAZ

31 Mayıs 2026 tarihinde Yeşildere Mahallesi'nde bulunan Bayraklı Küme Evleri ve Keşkek Küme Evleri'nde, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 09.00 ile 17.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

1 Haziran 2026 tarihinde Başaran Mahallesi'nde bulunan Başaran Küme Evleri ve Başova Küme Evleri'nde, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında saat 09.00 ile 17.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

TİRE

1 Haziran 2026 tarihinde Işıklar, Yeniçiftlik ve Yenioba mahallelerinde bulunan Rahmanlar Küme Evleri ile İzmir Ödemiş Yolu çevresinde, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 02.00 ile 05.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu kesinti aynı bölge için iki ayrı çalışma kaydıyla duyurulmuştur.