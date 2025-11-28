İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 28-29 Kasım İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 28 Kasım günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Buca

Çalışma: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.30 – 13.00

Etkilenecek mahalle ve sokaklar:

Vali Rahmi Bey Mahallesi (116. Sokak, 130. Sokak, 128. Sokak, 126/2. Sokak, Menderes Caddesi)

Menderes Mahallesi (118/3. Sokak, 118/2. Sokak, 118. Sokak, 122/1. Sokak, 122. Sokak, 120/1. Sokak, 120. Sokak)

Buca

Saat: 13.00 – 17.00

Efeler Mahallesi (326. Sokak, 328. Sokak, 334. Sokak, Cemil Şeboy Caddesi, Koşuyolu Caddesi, Hayrettin Paşa Caddesi, 330. Sokak, 304. Sokak, 324. Sokak, 311. Sokak)

İnkılap Mahallesi (506. Sokak)

Akıncılar Mahallesi

Karşıyaka – Kesinti ID: 3542500

Saat: 09.00 – 15.00

Cumhuriyet Mahallesi (6647/1. Sokak, 6604. Sokak, 6607. Sokak, 6615. Sokak, 6616. Sokak, 6617. Sokak, 6618. Sokak, 6620. Sokak, 6621. Sokak, 6633/1. Sokak, 6638. Sokak, 6639. Sokak, 6640. Sokak, 6641. Sokak, 6642. Sokak, 6643. Sokak, 6644. Sokak, 6645. Sokak, 6722/2. Sokak, 6722. Sokak, 6657. Sokak ve ilgili diğer sokaklar)

Tire

Saat: 09.00 – 17.00

Boynuyoğun Mahallesi (Boynuyoğun Köyü İç Yolu, Eyrek Sokak, Boynuyoğun Yolu)

Tire

Saat: 09.00 – 17.00

Boynuyoğun Mahallesi (Çayır Ovası Küme Evleri, Boynuyoğun Yol Altı Küme Evleri, Çukuryer Küme Evleri)

Tire

Saat: 09.00 – 17.00

Boynuyoğun Mahallesi (Çukuryer Küme Evleri, Boynuyoğun Yol Altı Küme Evleri, Üç Kavaklar Küme Evleri)

İhsaniye Mahallesi (Pınarlar Küme Evleri)

Karacaali Mahallesi (Gökçen Yolu, Kızçeşmesi Küme Evleri)

Bergama

Saat: 09.00 – 17.00

Karahıdırlı Mahallesi

Menemen

Saat: 09.00 – 15.00

Süleymanlı Mahallesi (çeşitli sokaklar ve Yayla Önü Küme Evleri)

Görece Mahallesi (Görece Köyü, çeşitli sokaklar ve Görece Küme Evleri)

Bozalan Mahallesi (Bozalan Küme Evleri)

Telekler Mahallesi (Telekler Küme Evleri)

Turgutlar Mahallesi (Turgutlar Küme Evleri)

İğnedere Mahallesi (İğnedere Küme Evleri)

Narlıdere

Saat: 09.00 – 15.00

Sahilevleri Mahallesi (Aktaş Sokak, Ali Gürsel Sokak, Sencer Sokak, Sefa Sokak, Masal Sokak, Levent Caddesi, Irmak Sokak, Gelibolu Sokak, Venüs Sokak, Demirağ Sokak, Engin Sokak)

Altıevler Mahallesi (Fidan Sokak)

Çiğli

Saat: 09.00 – 15.00

Şirintepe Mahallesi (çeşitli sokaklar, Maltepe Caddesi, Anadolu Caddesi)

Maltepe Mahallesi (8108. Sokak)

Bayraklı

Saat: 09.00 – 15.00

R. Şevket İnce Mahallesi (çeşitli sokaklar)

Muhittin Erener Mahallesi

Çiğli

Saat: 09.00 – 15.00

Şirintepe Mahallesi (çeşitli sokaklar)

Çiğli

Saat: 09.00 – 15.00

Şirintepe Mahallesi (çeşitli sokaklar)

Köyiçi Mahallesi (8077. Sokak ve çevresi)

Bayraklı

Saat: 09.00 – 15.00

R. Şevket İnce Mahallesi

Muhittin Erener Mahallesi

Çiğli

Saat: 09.00 – 15.00

Şirintepe Mahallesi (çeşitli sokaklar)

Balçova

Saat: 10.00 – 13.00

Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi

Yurdoğlu Mahallesi

Umut Mahallesi

Limontepe Mahallesi

Gazi Mahallesi

Cennetçeşme Mahallesi

Bahriye Üçok Mahallesi

Ali Fuat Erden Mahallesi

Çetin Emeç Mahallesi

Buca

Saat: 09.00 – 17.00

Zafer Mahallesi

Buca

Saat: 09.00 – 12.00

Aydoğdu Mahallesi (1266. Sokak)

Adatepe Mahallesi

Çamkule Mahallesi (4731. Sokak)

Menderes

Saat: 09.00 – 17.00

Tekeli Fevzi Çakmak Mahallesi

Tekeli Atatürk Mahallesi

Konak

Saat: 20.00 – 04.00

Güzelyurt Mahallesi (Eşrefpaşa Caddesi ve çevresi)

Konak

Saat: 20.00 – 04.00

Güneş Mahallesi (922. Sokak)

Güzelyurt Mahallesi

Karşıyaka

Saat: 10.00 – 14.00

Şemikler Mahallesi (çeşitli sokaklar)

Konak

Saat: 20.00 – 04.00

Güzelyurt Mahallesi (920. Sokak)

Güneş Mahallesi (921. Sokak)

Karşıyaka

Saat: 13.00 – 17.00

Nergiz Mahallesi

Bahriye Üçok Mahallesi

Bostanlı Mahallesi

Bornova

Saat: 11.00 – 16.00

Mevlana Mahallesi (Ordinaryüs Profesör Doktor Muhiddin Erel Caddesi)

Bayraklı

Saat: 08.00 – 11.00

Mansuroğlu Mahallesi (Alija İzetbegovic Caddesi, Ankara Caddesi ve ilgili sokaklar)

Bornova

Saat: 09.00 – 12.00

Kızılay Mahallesi (çeşitli sokaklar)

Bornova

Saat: 13.00 – 17.00

Kızılay Mahallesi (çeşitli sokaklar)

Kınık

Saat: 09.00 – 15.00

Karadere Mahallesi (çeşitli küme evleri ve köy yolları)

Bergama

Saat: 10.00 – 16.00

Maruflar Mahallesi (Maruflar Köyü İç Yolu)

Bergama

Saat: 09.00 – 13.00

Kurtuluş, Talatpaşa, Turabey, Ulucamii, İslamsaray ve Barbaros mahalleleri (geniş sokak listeleri)

Menemen

Saat: 10.00 – 16.00

30 Ağustos Mahallesi (3. Cadde)

Tire

Saat: 09.00 – 17.00

Ketenci, Dumlupınar, Cumhuriyet ve 4 Eylül mahalleleri

Urla

Saat: 09.00 – 15.00

Güvendik Mahallesi (çeşitli sokaklar ve Mavi Plaj Caddesi)