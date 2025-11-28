İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 28-29 Kasım İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 28 Kasım günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 28 Kasım günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 28 Kasım günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:
Çalışma: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.30 – 13.00
Etkilenecek mahalle ve sokaklar:
Vali Rahmi Bey Mahallesi (116. Sokak, 130. Sokak, 128. Sokak, 126/2. Sokak, Menderes Caddesi)
Menderes Mahallesi (118/3. Sokak, 118/2. Sokak, 118. Sokak, 122/1. Sokak, 122. Sokak, 120/1. Sokak, 120. Sokak)
Buca
Saat: 13.00 – 17.00
Efeler Mahallesi (326. Sokak, 328. Sokak, 334. Sokak, Cemil Şeboy Caddesi, Koşuyolu Caddesi, Hayrettin Paşa Caddesi, 330. Sokak, 304. Sokak, 324. Sokak, 311. Sokak)
İnkılap Mahallesi (506. Sokak)
Akıncılar Mahallesi
Karşıyaka – Kesinti ID: 3542500
Saat: 09.00 – 15.00
Cumhuriyet Mahallesi (6647/1. Sokak, 6604. Sokak, 6607. Sokak, 6615. Sokak, 6616. Sokak, 6617. Sokak, 6618. Sokak, 6620. Sokak, 6621. Sokak, 6633/1. Sokak, 6638. Sokak, 6639. Sokak, 6640. Sokak, 6641. Sokak, 6642. Sokak, 6643. Sokak, 6644. Sokak, 6645. Sokak, 6722/2. Sokak, 6722. Sokak, 6657. Sokak ve ilgili diğer sokaklar)
Tire
Saat: 09.00 – 17.00
Boynuyoğun Mahallesi (Boynuyoğun Köyü İç Yolu, Eyrek Sokak, Boynuyoğun Yolu)
Tire
Saat: 09.00 – 17.00
Boynuyoğun Mahallesi (Çayır Ovası Küme Evleri, Boynuyoğun Yol Altı Küme Evleri, Çukuryer Küme Evleri)
Tire
Saat: 09.00 – 17.00
Boynuyoğun Mahallesi (Çukuryer Küme Evleri, Boynuyoğun Yol Altı Küme Evleri, Üç Kavaklar Küme Evleri)
İhsaniye Mahallesi (Pınarlar Küme Evleri)
Karacaali Mahallesi (Gökçen Yolu, Kızçeşmesi Küme Evleri)
Bergama
Saat: 09.00 – 17.00
Karahıdırlı Mahallesi
Menemen
Saat: 09.00 – 15.00
Süleymanlı Mahallesi (çeşitli sokaklar ve Yayla Önü Küme Evleri)
Görece Mahallesi (Görece Köyü, çeşitli sokaklar ve Görece Küme Evleri)
Bozalan Mahallesi (Bozalan Küme Evleri)
Telekler Mahallesi (Telekler Küme Evleri)
Turgutlar Mahallesi (Turgutlar Küme Evleri)
İğnedere Mahallesi (İğnedere Küme Evleri)
Narlıdere
Saat: 09.00 – 15.00
Sahilevleri Mahallesi (Aktaş Sokak, Ali Gürsel Sokak, Sencer Sokak, Sefa Sokak, Masal Sokak, Levent Caddesi, Irmak Sokak, Gelibolu Sokak, Venüs Sokak, Demirağ Sokak, Engin Sokak)
Altıevler Mahallesi (Fidan Sokak)
Çiğli
Saat: 09.00 – 15.00
Şirintepe Mahallesi (çeşitli sokaklar, Maltepe Caddesi, Anadolu Caddesi)
Maltepe Mahallesi (8108. Sokak)
Bayraklı
Saat: 09.00 – 15.00
R. Şevket İnce Mahallesi (çeşitli sokaklar)
Muhittin Erener Mahallesi
Çiğli
Saat: 09.00 – 15.00
Şirintepe Mahallesi (çeşitli sokaklar)
Çiğli
Saat: 09.00 – 15.00
Şirintepe Mahallesi (çeşitli sokaklar)
Köyiçi Mahallesi (8077. Sokak ve çevresi)
Bayraklı
Saat: 09.00 – 15.00
R. Şevket İnce Mahallesi
Muhittin Erener Mahallesi
Çiğli
Saat: 09.00 – 15.00
Şirintepe Mahallesi (çeşitli sokaklar)
Balçova
Saat: 10.00 – 13.00
Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi
Yurdoğlu Mahallesi
Umut Mahallesi
Limontepe Mahallesi
Gazi Mahallesi
Cennetçeşme Mahallesi
Bahriye Üçok Mahallesi
Ali Fuat Erden Mahallesi
Çetin Emeç Mahallesi
Buca
Saat: 09.00 – 17.00
Zafer Mahallesi
Buca
Saat: 09.00 – 12.00
Aydoğdu Mahallesi (1266. Sokak)
Adatepe Mahallesi
Çamkule Mahallesi (4731. Sokak)
Menderes
Saat: 09.00 – 17.00
Tekeli Fevzi Çakmak Mahallesi
Tekeli Atatürk Mahallesi
Konak
Saat: 20.00 – 04.00
Güzelyurt Mahallesi (Eşrefpaşa Caddesi ve çevresi)
Konak
Saat: 20.00 – 04.00
Güneş Mahallesi (922. Sokak)
Güzelyurt Mahallesi
Karşıyaka
Saat: 10.00 – 14.00
Şemikler Mahallesi (çeşitli sokaklar)
Konak
Saat: 20.00 – 04.00
Güzelyurt Mahallesi (920. Sokak)
Güneş Mahallesi (921. Sokak)
Karşıyaka
Saat: 13.00 – 17.00
Nergiz Mahallesi
Bahriye Üçok Mahallesi
Bostanlı Mahallesi
Saat: 11.00 – 16.00
Mevlana Mahallesi (Ordinaryüs Profesör Doktor Muhiddin Erel Caddesi)
Bayraklı
Saat: 08.00 – 11.00
Mansuroğlu Mahallesi (Alija İzetbegovic Caddesi, Ankara Caddesi ve ilgili sokaklar)
Bornova
Saat: 09.00 – 12.00
Kızılay Mahallesi (çeşitli sokaklar)
Bornova
Saat: 13.00 – 17.00
Kızılay Mahallesi (çeşitli sokaklar)
Kınık
Saat: 09.00 – 15.00
Karadere Mahallesi (çeşitli küme evleri ve köy yolları)
Bergama
Saat: 10.00 – 16.00
Maruflar Mahallesi (Maruflar Köyü İç Yolu)
Bergama
Saat: 09.00 – 13.00
Kurtuluş, Talatpaşa, Turabey, Ulucamii, İslamsaray ve Barbaros mahalleleri (geniş sokak listeleri)
Menemen
Saat: 10.00 – 16.00
30 Ağustos Mahallesi (3. Cadde)
Tire
Saat: 09.00 – 17.00
Ketenci, Dumlupınar, Cumhuriyet ve 4 Eylül mahalleleri
Urla
Saat: 09.00 – 15.00
Güvendik Mahallesi (çeşitli sokaklar ve Mavi Plaj Caddesi)