İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28 Şubat İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre27 Şubat günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

BUCA / İZMİR

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

27 Şubat 2026, saat 09.00 ile 16.00 arasında

Kesinti ID 3644479

Akıncılar Mahallesi

530. Sokak, 565/4. Sokak, 563/2. Sokak, 563/4. Sokak, 564. Sokak, 565. Sokak, 565/1. Sokak, 565/5. Sokak, 565/3. Sokak, 565/2. Sokak, 568. Sokak, Akdoğan Caddesi, 524. Sokak, 563/1. Sokak, 563. Sokak, 562. Sokak, 561. Sokak, 552. Sokak, 551. Sokak, 549. Sokak, 548/4. Sokak, 548/1. Sokak, 548. Sokak, 547. Sokak

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

27 Şubat 2026, saat 09.00 ile 16.00 arasında

Kesinti ID 3644485

Yıldızlar Mahallesi

Koca Musa Sokak, Toker Sokak, Çamlık Sokak, Şehit Er Zeki Toker Caddesi

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

28 Şubat 2026, saat 09.00 ile 16.00 arasında

Kesinti ID 3644494

Yıldızlar Mahallesi

Şehit Er Zeki Toker Caddesi, Manastır Sokak, Hasan Çavuş Sokak

GÜZELBAHÇE / İZMİR

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

28 Şubat 2026, saat 09.00 ile 15.00 arasında

Kesinti ID 3644390

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi ve Yelki Mahallesi

Belirtilen sokak ve caddeler

MENDERES / İZMİR

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

27 Şubat 2026, saat 09.00 ile 16.00 arasında

Kesinti ID 3644448

Özdere Cumhuriyet Mahallesi

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

27 Şubat 2026, saat 09.00 ile 16.00 arasında

Kesinti ID 3645420

Ahmetbeyli Mahallesi

Claros Bulvarı, 4081. Sokak, 4083. Sokak

Çile Mahallesi

Dedealtı Sokak, 4048/1. Sokak

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

28 Şubat 2026, saat 09.00 ile 16.00 arasında

Kesinti ID 3644452

Özdere Cumhuriyet Mahallesi

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

28 Şubat 2026, saat 09.00 ile 16.00 arasında

Kesinti ID 3645422

Çile Mahallesi

4048/1. Sokak, Dedealtı Sokak

Ahmetbeyli Mahallesi

Claros Bulvarı, 4081. Sokak, 4083. Sokak

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

01 Mart 2026, saat 09.00 ile 17.00 arasında

Kesinti ID 3647186

Efemçukuru Mahallesi

Efemçukuru Köyü İç Yolu, 7552. Sokak, 7561. Sokak, 7554. Sokak, 7556. Sokak, 7557. Sokak, 7553. Sokak, 7560. Sokak, 7551. Sokak, 7555. Sokak, Efemçukuru Köyü Yolu

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

02 Mart 2026, saat 09.00 ile 17.00 arasında

Kesinti ID 3647193

Gölcükler Mahallesi ve Oğlananası Atatürk Mahallesi

SEFERİHİSAR / İZMİR

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

28 Şubat 2026, saat 09.00 ile 16.30 arasında

Kesinti ID 3646159

Düzce, Ulamış ve Turgut mahallelerinde belirtilen sokak, caddeler ve küme evleri

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

02 Mart 2026, saat 09.00 ile 16.30 arasında

Kesinti ID 3647004

Düzce, Turgut ve Ulamış mahallelerinde belirtilen sokak, caddeler ve küme evleri

ÖDEMİŞ / İZMİR

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

27 Şubat 2026, saat 09.00 ile 17.00 arasında

Kesinti ID 3645226

Umurbey, Yolüstü, Emmioğlu ve Üç Eylül mahallelerinde belirtilen küme evleri ve mevkiiler

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

27 Şubat 2026, saat 09.30 ile 16.00 arasında

Kesinti ID 3645338

Demirdere, Güney, Hamam, Küçükören, Küre, Çamlıca ve Çayır mahallelerinde belirtilen küme evleri ve köy içi yolları

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

28 Şubat 2026, saat 10.00 ile 16.00 arasında

Kesinti ID 3641018

Güney, Hamam, Kazanlı, Küçükören, Küre, Demirdere, Çayır, Çamlıca, Bozcayaka ve Balabanlı mahallelerinde belirtilen alanlar

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

28 Şubat 2026, saat 09.00 ile 15.00 arasında

Kesinti ID 3645628

Horzum ve Çamyayla mahallelerinde belirtilen sokak ve küme evleri

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

28 Şubat 2026, saat 09.00 ile 17.00 arasında

Kesinti ID 3646153

Üç Eylül, Demircili, Karadoğan ve Seyrekli mahallelerinde belirtilen mevkiiler

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

28 Şubat 2026, saat 09.00 ile 17.00 arasında

Kesinti ID 3646157

Gölcük Mahallesi

Başöğretmen Atatürk Caddesi

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

01 Mart 2026, saat 09.00 ile 15.30 arasında

Kesinti ID 3646986

İlkkurşun Mahallesi

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

01 Mart 2026, saat 09.00 ile 15.30 arasında

Kesinti ID 3646988

Seyrekli, Yeniköy, Kayaköy, İlkkurşun ve Sekiköy mahalleleri