İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28 Şubat İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28 Şubat İzmir'de elektrik kesintisi
GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 27 Şubat günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak.
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:
BUCA / İZMİR
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
27 Şubat 2026, saat 09.00 ile 16.00 arasında
Kesinti ID 3644479
Akıncılar Mahallesi
530. Sokak, 565/4. Sokak, 563/2. Sokak, 563/4. Sokak, 564. Sokak, 565. Sokak, 565/1. Sokak, 565/5. Sokak, 565/3. Sokak, 565/2. Sokak, 568. Sokak, Akdoğan Caddesi, 524. Sokak, 563/1. Sokak, 563. Sokak, 562. Sokak, 561. Sokak, 552. Sokak, 551. Sokak, 549. Sokak, 548/4. Sokak, 548/1. Sokak, 548. Sokak, 547. Sokak
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
27 Şubat 2026, saat 09.00 ile 16.00 arasında
Kesinti ID 3644485
Yıldızlar Mahallesi
Koca Musa Sokak, Toker Sokak, Çamlık Sokak, Şehit Er Zeki Toker Caddesi
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
28 Şubat 2026, saat 09.00 ile 16.00 arasında
Kesinti ID 3644494
Yıldızlar Mahallesi
Şehit Er Zeki Toker Caddesi, Manastır Sokak, Hasan Çavuş Sokak
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
28 Şubat 2026, saat 09.00 ile 15.00 arasında
Kesinti ID 3644390
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi ve Yelki Mahallesi
Belirtilen sokak ve caddeler
MENDERES / İZMİR
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
27 Şubat 2026, saat 09.00 ile 16.00 arasında
Kesinti ID 3644448
Özdere Cumhuriyet Mahallesi
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
27 Şubat 2026, saat 09.00 ile 16.00 arasında
Kesinti ID 3645420
Ahmetbeyli Mahallesi
Claros Bulvarı, 4081. Sokak, 4083. Sokak
Çile Mahallesi
Dedealtı Sokak, 4048/1. Sokak
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
28 Şubat 2026, saat 09.00 ile 16.00 arasında
Kesinti ID 3644452
Özdere Cumhuriyet Mahallesi
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
28 Şubat 2026, saat 09.00 ile 16.00 arasında
Kesinti ID 3645422
Çile Mahallesi
4048/1. Sokak, Dedealtı Sokak
Ahmetbeyli Mahallesi
Claros Bulvarı, 4081. Sokak, 4083. Sokak
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
01 Mart 2026, saat 09.00 ile 17.00 arasında
Kesinti ID 3647186
Efemçukuru Mahallesi
Efemçukuru Köyü İç Yolu, 7552. Sokak, 7561. Sokak, 7554. Sokak, 7556. Sokak, 7557. Sokak, 7553. Sokak, 7560. Sokak, 7551. Sokak, 7555. Sokak, Efemçukuru Köyü Yolu
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
02 Mart 2026, saat 09.00 ile 17.00 arasında
Kesinti ID 3647193
Gölcükler Mahallesi ve Oğlananası Atatürk Mahallesi
SEFERİHİSAR / İZMİR
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
28 Şubat 2026, saat 09.00 ile 16.30 arasında
Kesinti ID 3646159
Düzce, Ulamış ve Turgut mahallelerinde belirtilen sokak, caddeler ve küme evleri
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
02 Mart 2026, saat 09.00 ile 16.30 arasında
Kesinti ID 3647004
Düzce, Turgut ve Ulamış mahallelerinde belirtilen sokak, caddeler ve küme evleri
ÖDEMİŞ / İZMİR
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
27 Şubat 2026, saat 09.00 ile 17.00 arasında
Kesinti ID 3645226
Umurbey, Yolüstü, Emmioğlu ve Üç Eylül mahallelerinde belirtilen küme evleri ve mevkiiler
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
27 Şubat 2026, saat 09.30 ile 16.00 arasında
Kesinti ID 3645338
Demirdere, Güney, Hamam, Küçükören, Küre, Çamlıca ve Çayır mahallelerinde belirtilen küme evleri ve köy içi yolları
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
28 Şubat 2026, saat 10.00 ile 16.00 arasında
Kesinti ID 3641018
Güney, Hamam, Kazanlı, Küçükören, Küre, Demirdere, Çayır, Çamlıca, Bozcayaka ve Balabanlı mahallelerinde belirtilen alanlar
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
28 Şubat 2026, saat 09.00 ile 15.00 arasında
Kesinti ID 3645628
Horzum ve Çamyayla mahallelerinde belirtilen sokak ve küme evleri
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
28 Şubat 2026, saat 09.00 ile 17.00 arasında
Kesinti ID 3646153
Üç Eylül, Demircili, Karadoğan ve Seyrekli mahallelerinde belirtilen mevkiiler
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
28 Şubat 2026, saat 09.00 ile 17.00 arasında
Kesinti ID 3646157
Gölcük Mahallesi
Başöğretmen Atatürk Caddesi
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
01 Mart 2026, saat 09.00 ile 15.30 arasında
Kesinti ID 3646986
İlkkurşun Mahallesi
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
01 Mart 2026, saat 09.00 ile 15.30 arasında
Kesinti ID 3646988
Seyrekli, Yeniköy, Kayaköy, İlkkurşun ve Sekiköy mahalleleri