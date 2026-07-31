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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yangını anlatırken yaralandı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yangını anlatırken yaralandı Haber Videosunu İzle
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yangını anlatırken yaralandı
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Susurluk'taki orman yangınını takip ettiği sırada yaptığı canlı yayında talihsiz bir olay yaşadı. Rüzgarın savurduğu kor parçasının boğazına isabet etmesi üzerine hastaneye kaldırılan Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler yerleşim yerlerine yaklaşmaya başladı.

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale çalışmalarını sahada takip eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayın sırasında yangından etkilendi.

HAVADA UÇUŞAN KOR PARÇALARI BOĞAZINA GELDİ

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya canlı yayını sırasında rüzgarın etkisiyle havada uçuşan kor parçaları Başkan Ahmet Akın’ın üzerine isabet etti. Kor parçalarından birinin boğazına gelmesi üzerine yayını sonlandıran Akın, olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Tedavi altına alınan Başkan Ahmet Akın’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangın bölgesindeki söndürme çalışmaları havadan ve karadan aralıksız devam ediyor. 

ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞIYOR

Öte yandan alevlerle mücadele havadan ve karadan yoğun bir biçimde sürüyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine bölgede tedbirler artırıldı.

Yıldız Mahallesi kırsalında çıkan yangına 7 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 5 itfaiye aracı, 11 su tankeri, 2 dozer, 2 kepçe, 3 TOMA, 4 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı ve toplam 196 personelle müdahale ediliyor.

OTOBÜS VE MİNİBÜSLER HAZIR BEKLİYOR

Yangın nedeniyle Bozen ve Yıldız mahalleleri şu ana kadar tahliye edilmezken, bir risk durumuna karşı önlemler alındı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine, 438 nüfuslu Yıldız, 333 nüfuslu Bozen ve 228 nüfuslu Gökçeağaç mahallelerinin tahliye edilme ihtimaline karşı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 otobüs, Susurluk Belediyesi tarafından ise 4 minibüs bölgeye sevk edilerek hazır bekletiliyor. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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