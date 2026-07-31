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Mersin’de düğün konvoyunda yolu kapatan 7 sürücüye 695 bin 862 lira ceza

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Mersin’de düğün konvoyu sırasında yolu kapatarak trafiği aksatan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 7 araç sürücüsüne toplam 695 bin 862 lira idari para cezası uygulandı.

Mersin'de düğün konvoyu sırasında yolu kapatarak trafiği aksatan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 7 araç sürücüsüne toplam 695 bin 862 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgelerine 2 ay süreyle el konulurken, araçlar da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 17. Cadde ile Nevit Kodallı Caddesi Kavşağı ve 34. Cadde üzerinde düğün konvoyunun yolu kapatarak trafiği engellediği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü yönündeki görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının incelenmesi sonucu olaya karıştığı belirlenen 7 araç tespit edildi. Araç sürücülerine Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 695 bin 862 lira idari para cezası kesildi.

Denetimler kapsamında sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konulurken, araçlar ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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