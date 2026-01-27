İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28 Ocak İzmir'de elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 27 Ocak günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Buca

27 Ocak 2026 tarihinde Seyhan, İnkılap, Akıncılar, Mustafa Kemal ve Zafer mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri planlanmıştır. Kesintiler genel olarak sabah saat 09.00'da başlayacak olup bazı bölgelerde 15.00, 16.00 veya 17.00'ye kadar sürecektir.

28 Ocak 2026 tarihinde ise Fırat ve Hürriyet mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Karşıyaka

27 Ocak 2026 tarihinde Cumhuriyet Mahallesi genelinde sabah 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Seferihisar

27 Ocak 2026 tarihinde Akarca Mahallesi'nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı mahallede farklı sokakları kapsayan ikinci bir kesinti de yine aynı gün ve saat aralığında gerçekleştirilecektir.

Urla

27 Ocak 2026 tarihinde Şirinkent Mahallesi'nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, Çamlıçay ve Yelki mahallelerinde ise 09.30 ile 15.30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır.

Çeşme

27 Ocak 2026 tarihinde Ildır Mahallesi'nde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün Fahrettinpaşa, Musalla ve İsmet İnönü mahallelerinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında planlı kesintiler uygulanacaktır.

28 Ocak 2026 tarihinde ise Musalla ve İsmet İnönü mahallelerinde yine 09.30 ile 15.30 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Narlıdere

27 Ocak 2026 tarihinde 2. İnönü, Çamtepe ve Çatalkaya mahallelerinde farklı saat aralıklarında planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. Sabah 09.00'da başlayan kesintiler bazı bölgelerde 13.00'e, bazı bölgelerde ise 17.00'ye kadar sürecektir.

Bornova

27 Ocak 2026 tarihinde Merkez ve Erzene mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır. Aynı gün Yunus Emre Mahallesi'nde ise 18.00 ile 19.30 saatleri arasında kısa süreli bir kesinti uygulanacaktır.

28 Ocak 2026 tarihinde Ümit Mahallesi'nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ödemiş

27 Ocak 2026 tarihinde Birgi Mahallesi'nde sabah 09.00 ile 16.00 saatleri arasında geniş kapsamlı bir elektrik kesintisi planlanmıştır.

28 Ocak 2026 tarihinde Çamyayla Mahallesi'nde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Konak

27 Ocak 2026 tarihinde Mithatpaşa, Mehmet Ali Akman, Akın Simav, Çankaya, Güzelyalı, Fahrettin Altay, Onur, İnciraltı, Eğitim ve Bahçelerarası mahallelerinde 03.00 ile 03.15 saatleri arasında kısa süreli bir elektrik kesintisi planlanmıştır.

28 Ocak 2026 tarihinde Çaldıran, Yenidoğan, Küçükada, Zeytinlik ve Yeşildere mahallelerinde 01.00 ile 01.15 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yapılacaktır.

Dikili

27 Ocak 2026 tarihinde Deliktaş, Çandarlı ve Demirtaş mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır.

28 Ocak 2026 tarihinde Kabakum Mahallesi'nde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında, Çandarlı, Bademli ve Denizköy mahallelerinde ise 14.00 ile 18.00 saatleri arasında planlı kesintiler uygulanacaktır.

Güzelbahçe

27 Ocak 2026 tarihinde Mustafa Kemal Paşa, Yelki, Bademler, Çamlı, Payamlı, Küçükkaya ve Kahramandere mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Karaburun

27 Ocak 2026 tarihinde Mordoğan Mahallesi genelinde 14.00 ile 19.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Menderes

27 Ocak 2026 tarihinde Şaşal Mahallesi'nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, Efemçukuru Mahallesi'nde ise 10.30 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır.

Çiğli

28 Ocak 2026 tarihinde Yakakent, Güzeltepe, Şirintepe ve Köyiçi mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.