İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 25-26-27 Mart İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 6 Mart günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Aliağa

25 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında Kültür Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi ve 275 Sokak ile Kurtuluş Mahallesi’nde birçok sokakta planlı şebeke yenileme ve bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

26 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında B. Hayrettin Paşa Mahallesi’nde Cemalettin Aksu Caddesi ve Sanayi Bölgesi Caddesi ile Fatih Mahallesi Papatya Küme Evleri’nde kesinti yapılacaktır. Aynı gün Bozköy Mahallesi’nde çok sayıda sokakta yine 10.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti olacaktır.

27 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında Bozköy ve Fatih mahallelerinde geniş kapsamlı kesinti uygulanacaktır. Ayrıca aynı gün 09.30 ile 13.30 saatleri arasında B. Hayrettin Paşa ve Fatih mahallelerinin bazı sokaklarında, 09.30 ile 15.30 saatleri arasında ise Balçova ilçesi İnciraltı Mahallesi’nde kesinti olacaktır.

Balçova

27 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında İnciraltı Mahallesi Pelikan, Sandal, Yağmur ve Şebnem sokaklarında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bayraklı

25 Mart 2026 tarihinde Doğançay Mahallesi’nde saat 09.00 ile 17.00 arasında, Mansuroğlu Mahallesi’nde saat 10.00 ile 16.00 arasında ve Osmangazi Mahallesi’nde saat 13.00 ile 17.00 arasında farklı sokaklarda planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Bornova

25 Mart 2026 tarihinde Gökdere Mahallesi’nde saat 09.00 ile 15.00 arasında kesinti olacaktır.

26 Mart 2026 tarihinde İnönü ve Evka 4 mahallelerinde saat 10.00 ile 14.00 arasında, Gökdere Mahallesi’nde ise saat 09.00 ile 15.00 arasında kesinti yapılacaktır.

27 Mart 2026 tarihinde Laka Mahallesi’nde saat 09.30 ile 11.00 arasında, Kazımdirik Mahallesi’nde 10.30 ile 12.30 ve ayrıca 10.00 ile 12.00 saatleri arasında farklı bölgelerde, Evka 3 Mahallesi’nde ise saat 10.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Buca

27 Mart 2026 tarihinde Yıldızlar Mahallesi’nde saat 09.00 ile 16.00 arasında ve ayrıca 09.00 ile 17.00 arasında geniş kapsamlı iki ayrı planlı kesinti gerçekleştirilecektir.

Çeşme

26 Mart 2026 tarihinde Şifne, Celal Bayar ve Reisdere bölgelerinde saat 10.00 ile 16.00 arasında çok sayıda sokakta elektrik kesintisi yapılacaktır.

27 Mart 2026 tarihinde Çiftlik ve Altınkum mahallelerinde saat 10.00 ile 16.30 arasında planlı kesinti uygulanacaktır.

Güzelbahçe

25 Mart 2026 tarihinde Yelki ve Çamlı mahallelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kesinti olacaktır.

26 Mart 2026 tarihinde Mustafa Kemal Paşa ve Yelki mahallelerinde saat 10.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

27 Mart 2026 tarihinde Çamlı ve Yelki mahallelerinde saat 10.00 ile 16.00 arasında kesinti yapılacaktır.

Karşıyaka

25 Mart 2026 tarihinde Yamanlar ve Sancaklı bölgelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kesinti uygulanacaktır.

26 Mart 2026 tarihinde Bahçelievler Mahallesi’nde saat 10.00 ile 16.00 arasında iki ayrı planlı kesinti yapılacaktır.

27 Mart 2026 tarihinde Şemikler Mahallesi’nde saat 09.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi olacaktır.

Menderes

26 Mart 2026 tarihinde Görece Cumhuriyet Mahallesi’nde saat 09.00 ile 11.00 arasında kesinti uygulanacaktır.

27 Mart 2026 tarihinde Kemalpaşa Mahallesi’nde saat 10.00 ile 16.00 arasında, Altıntepe, Hürriyet, Gazipaşa, Gölcükler ve Görece Cumhuriyet mahallelerinde yine saat 10.00 ile 16.00 arasında geniş kapsamlı kesinti yapılacaktır. Ayrıca Ahmetbeyli ve Çile mahallelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kesinti olacaktır.

Selçuk

26 Mart 2026 tarihinde Zeytinköy Mahallesi’nde saat 10.00 ile 16.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ödemiş

25 Mart 2026 tarihinde Yolüstü Mahallesi’nde saat 09.00 ile 17.00 arasında, Üzümlü Mahallesi’nde ise saat 09.00 ile 15.00 arasında kesinti olacaktır.

26 Mart 2026 tarihinde Tosunlar ve Suçıktı bölgelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında ve ayrıca birçok kırsal mahalleyi kapsayan geniş alanlarda aynı saatler arasında kesinti uygulanacaktır.

27 Mart 2026 tarihinde Birgi, Büyükavulcuk, Ocaklı, Küçükavulcuk ve Gerçekli bölgelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, Süleyman Demirel Mahallesi’nde saat 10.00 ile 16.00 arasında, Gölcük ve çevresinde ise saat 09.00 ile 15.00 arasında planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.