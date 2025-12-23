İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23-24 Aralık İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 23 Aralık günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 23 Aralık günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 23 Aralık günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 ARALIK
İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:
Dikili
Tarih: 23 Aralık 2025
Saat: 10.00 – 16.00
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Etkilenen mahalleler ve sokaklar:
Salimbey Mahallesi (Atatürk Caddesi, Şehit Sami Akbulut Caddesi, Adnan Menderes Caddesi ve çevredeki sokaklar), Gazipaşa Mahallesi
Karşıyaka
Tarih: 23 Aralık 2025
Saat: 10.00 – 16.00
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Etkilenen mahalleler ve sokaklar:
Bahçelievler Mahallesi (1851/4, 1851/10, 1851/11 sokakları ve Tokadızade Şekip Bey Parkı içi yolu)
Urla
Tarih: 23 Aralık 2025
Saat: 10.00 – 16.00
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Etkilenen mahalle ve bölgeler:
Kuşçular, Özbek, Sıra, Torasan, Altıntaş, Camiatik, İçmeler ve Rüstem mahalleleri
Bu mahallelerde çok sayıda sokak, site, cadde ve küme evleri kesintiden etkilenecektir.
Çiğli
Tarih: 23 Aralık 2025
Saat: 09.00 – 15.00
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Etkilenen mahalleler:
Şirintepe, Köyiçi, Güzeltepe ve Yakakent mahalleleri
Belirtilen mahallelerdeki çeşitli sokaklar kesinti kapsamındadır.
Bergama
Tarih: 23 Aralık 2025
09.00 – 12.00
Örlemiş Mahallesi
10.00 – 16.00
Fatih Mahallesi (352. Sokak)
11.00 – 17.00
Atatürk ve Fatih mahallelerinde belirli sokaklar
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Buca
Tarih: 23 Aralık 2025
Saat: 09.00 – 15.00
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Etkilenen mahalleler:
Kozağaç, Çamlıkule ve Yenigün mahalleleri
Bu mahallelerde çok sayıda sokak ve bulvar kesintiden etkilenecektir.
Bayındır
Tarih: 23 Aralık 2025
Saat: 09.00 – 15.00
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Etkilenen mahalle:
Arıkbaşı Mahallesi (merkez sokaklar ve küme evleri)
Tire
Tarih: 23 Aralık 2025
01.00 – 01.30 / 02.00 – 02.30 / 10.00 – 16.00
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Etkilenen mahalle ve köyler:
Işıklı, Yamandere, Somak, Karaca Ali, İhsaniye, Duatepe, Kürdüllü, Küçükkömürcü, Adnan Menderes, Toki, Boynuyoğun, Küçükkemerdere, Küçükburun, Büyükkemerdere, Büyükkömürcü, Cambazlı, Çeriközü, Çiniyeri, Dağdere, Dallık, Dibekçi ve Dündarlı
Bayraklı
Tarih: 23 Aralık 2025
01.00 – 01.30
Atatürk, Osmangazi, Kızılay ve İnönü mahalleleri
10.00 – 16.00
Org. Nafiz Gürman ve Gümüşpala mahalleleri
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Torbalı
Tarih: 23 Aralık 2025
09.00 – 15.00
Karakuyu ve Gazi Mustafa Kemal mahalleleri
10.00 – 16.00
Torbalı Mahallesi
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Bornova
Tarih: 23 Aralık 2025
02.00 – 02.30 / 09.00 – 13.00 / 13.00 – 13.30
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Etkilenen mahalleler:
Birlik, Zafer, Serintepe, Meriç ve Koşukavak
Belirtilen saat aralıklarında farklı bölgelerde kesintiler uygulanacaktır.
Ödemiş
Tarih: 23 Aralık 2025
09.00 – 14.00 / 14.00 – 18.00
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Etkilenen mahalle ve köyler:
Cevizalan, Kutlubeyler, Kemer, Hacıhasan, Ocaklı, Küçükavulcuk, Gerçekli, Büyükavulcuk, Beyazıtlar, Üçkonak, Birgi, Bucak, Yolüstü, Üç Eylül, Emmioğlu ve Umurbey
Menemen
Tarih: 23 Aralık 2025
Saat: 09.00 – 12.00
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Etkilenen mahalleler:
Kazımpaşa ve Esatpaşa
Seferihisar
Tarih: 23 Aralık 2025
Saat: 09.30 – 17.00
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Etkilenen mahalleler:
Orhanlı, Kuyucak ve Kavakdere
Mahalle genelinde çok sayıda sokak ve küme evleri etkilenecektir.
Karabağlar
Tarih: 23 Aralık 2025
Saat: 10.00 – 16.00
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Etkilenen mahalle:
General Kazım Özalp Mahallesi
Menderes
Tarih: 23 Aralık 2025
Saat: 09.00 – 17.00
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Etkilenen mahalleler:
Değirmendere, Sancaklı ve Çileme
Kiraz
Tarih: 23 Aralık 2025
Saat: 09.00 – 15.30
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Etkilenen mahalleler:
Çömlekçi ve Başaran