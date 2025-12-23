İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23-24 Aralık İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 23 Aralık günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 ARALIK

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Dikili

Tarih: 23 Aralık 2025

Saat: 10.00 – 16.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen mahalleler ve sokaklar:

Salimbey Mahallesi (Atatürk Caddesi, Şehit Sami Akbulut Caddesi, Adnan Menderes Caddesi ve çevredeki sokaklar), Gazipaşa Mahallesi

Karşıyaka

Tarih: 23 Aralık 2025

Saat: 10.00 – 16.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen mahalleler ve sokaklar:

Bahçelievler Mahallesi (1851/4, 1851/10, 1851/11 sokakları ve Tokadızade Şekip Bey Parkı içi yolu)

Urla

Tarih: 23 Aralık 2025

Saat: 10.00 – 16.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen mahalle ve bölgeler:

Kuşçular, Özbek, Sıra, Torasan, Altıntaş, Camiatik, İçmeler ve Rüstem mahalleleri

Bu mahallelerde çok sayıda sokak, site, cadde ve küme evleri kesintiden etkilenecektir.

Çiğli

Tarih: 23 Aralık 2025

Saat: 09.00 – 15.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen mahalleler:

Şirintepe, Köyiçi, Güzeltepe ve Yakakent mahalleleri

Belirtilen mahallelerdeki çeşitli sokaklar kesinti kapsamındadır.

Bergama

Tarih: 23 Aralık 2025

09.00 – 12.00

Örlemiş Mahallesi

10.00 – 16.00

Fatih Mahallesi (352. Sokak)

11.00 – 17.00

Atatürk ve Fatih mahallelerinde belirli sokaklar

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Buca

Tarih: 23 Aralık 2025

Saat: 09.00 – 15.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen mahalleler:

Kozağaç, Çamlıkule ve Yenigün mahalleleri

Bu mahallelerde çok sayıda sokak ve bulvar kesintiden etkilenecektir.

Bayındır

Tarih: 23 Aralık 2025

Saat: 09.00 – 15.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen mahalle:

Arıkbaşı Mahallesi (merkez sokaklar ve küme evleri)

Tire

Tarih: 23 Aralık 2025

01.00 – 01.30 / 02.00 – 02.30 / 10.00 – 16.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen mahalle ve köyler:

Işıklı, Yamandere, Somak, Karaca Ali, İhsaniye, Duatepe, Kürdüllü, Küçükkömürcü, Adnan Menderes, Toki, Boynuyoğun, Küçükkemerdere, Küçükburun, Büyükkemerdere, Büyükkömürcü, Cambazlı, Çeriközü, Çiniyeri, Dağdere, Dallık, Dibekçi ve Dündarlı

Bayraklı

Tarih: 23 Aralık 2025

01.00 – 01.30

Atatürk, Osmangazi, Kızılay ve İnönü mahalleleri

10.00 – 16.00

Org. Nafiz Gürman ve Gümüşpala mahalleleri

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Torbalı

Tarih: 23 Aralık 2025

09.00 – 15.00

Karakuyu ve Gazi Mustafa Kemal mahalleleri

10.00 – 16.00

Torbalı Mahallesi

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Bornova

Tarih: 23 Aralık 2025

02.00 – 02.30 / 09.00 – 13.00 / 13.00 – 13.30

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen mahalleler:

Birlik, Zafer, Serintepe, Meriç ve Koşukavak

Belirtilen saat aralıklarında farklı bölgelerde kesintiler uygulanacaktır.

Ödemiş

Tarih: 23 Aralık 2025

09.00 – 14.00 / 14.00 – 18.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen mahalle ve köyler:

Cevizalan, Kutlubeyler, Kemer, Hacıhasan, Ocaklı, Küçükavulcuk, Gerçekli, Büyükavulcuk, Beyazıtlar, Üçkonak, Birgi, Bucak, Yolüstü, Üç Eylül, Emmioğlu ve Umurbey

Menemen

Tarih: 23 Aralık 2025

Saat: 09.00 – 12.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen mahalleler:

Kazımpaşa ve Esatpaşa

Seferihisar

Tarih: 23 Aralık 2025

Saat: 09.30 – 17.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen mahalleler:

Orhanlı, Kuyucak ve Kavakdere

Mahalle genelinde çok sayıda sokak ve küme evleri etkilenecektir.

Karabağlar

Tarih: 23 Aralık 2025

Saat: 10.00 – 16.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen mahalle:

General Kazım Özalp Mahallesi

Menderes

Tarih: 23 Aralık 2025

Saat: 09.00 – 17.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen mahalleler:

Değirmendere, Sancaklı ve Çileme

Kiraz

Tarih: 23 Aralık 2025

Saat: 09.00 – 15.30

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen mahalleler:

Çömlekçi ve Başaran