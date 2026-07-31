'TÜGVA Yaz Okulları Finali'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel koreografi: Detaylar dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta, "Renklensin Yaz Okulumuz" temasıyla düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yaz Okulları Finali programına katıldı.

Stadyumu dolduran on binlerce genç ve ailelerinin yer aldığı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcılarla bir araya geldi.

KOREOGRAFİ DAMGA VURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahneye çıkışı öncesinde TÜGVA tarafından hazırlanan dev koreografi tribünlerde sergilendi.

Koreografide Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Sultan II. Abdülhamid Han ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görsellerinin yanı sıra TÜGVA'lı gençlerin illüstrasyonlarına yer verildi.

Görsel şölen oluşturan koreografi, tribünlerdeki katılımcılar tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: Haberler.com