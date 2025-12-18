Haberler

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 18-19 Aralık İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 18-19 Aralık İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Güncelleme:
İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 18 Aralık günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 18 Aralık günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 18 Aralık günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. 18-19 Aralık İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

BERGAMA

18 Aralık 2025 tarihinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

Saat 10.00 ile 16.00 arasında Maltepe Mahallesi'nde Efes Sokak, Bülent Ecevit Caddesi, Çınar Sokak, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, Halikarnas Sokak, Hafız Burhan Caddesi, Halit Ziya Sokak, Lefkoşe Sokak, Limasol Sokak, Mağosa Sokak, Marmaris Sokak, Muhsin Ertuğrul Sokak, Sadettin Kaynak Caddesi, Zeus Sokak, Girne Sokak, Şehit Musa Şimşek Sokak, Atatürk Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, 100 Yıl Caddesi, Kaymakam Kemalbey Caddesi ve çevresindeki sokaklarda kesinti uygulanacaktır.

Aynı saat aralığında Fatih Mahallesi'nde Çağlayan Sokak, Yeşilırmak Caddesi ve 310. Sokak etkilenecektir.

Saat 09.30 ile 15.30 arasında Bozköy Mahallesi'nde Fırtına Sokak, Polat Sokak, Asil Sokak ve Bozköy Küme Evleri'nde kesinti olacaktır.

Saat 09.00 ile 13.00 arasında Sağancı ve Aşağıkırıklar bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Saat 14.00 ile 18.00 arasında Sindel, Maruflar, Kaşıkçı, Karahıdırlı, Gaylan, Avunduk, Balaban, Koyuneli ve Armağanlar mahallelerinde köy iç yolları ve bağlantı yolları etkilenecektir.

DİKİLİ

18 Aralık 2025 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Kabakum Mahallesi'nde Siteler Sokakları, Bankacılar Sokakları, Sahil Yolu Caddesi, Bankacılar Sitesi Plajı ve çevresindeki tüm sokaklarda planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇİĞLİ

18 Aralık 2025 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında Sasallı Merkez Mahallesi'nde 118, 121, 126 ve 128. sokaklar ile Gazi Çiçek Caddesi'nde kesinti uygulanacaktır.

KONAK

18 Aralık 2025 tarihinde saat 12.00 ile 12.30 arasında Çınarlı Mahallesi'nde Fatih Caddesi, Ali Telli Sokak ve çevresi, Çınar Mahallesi'nde Üniversite Caddesi ve 297. Sokak, Kazımdirik Mahallesi'nde Sanayi Caddesi, Stadyum Metro İstasyonu çevresi ve bağlantılı sokaklarda kısa süreli elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÖDEMİŞ

18 Aralık 2025 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında Cumhuriyet, Hürriyet ve Umurbey mahallelerinde Karşıyaka Caddesi, Pınar Sokak, Şehit Öz Polat Caddesi, İstasyon Caddesi ve çevresinde kesinti olacaktır.

GÜZELBAHÇE

18 Aralık 2025 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Çamlı Mahallesi'nde Çamlıca Caddesi, Seferihisar Caddesi, Mustafa Kemal Atatürk Meydanı ve mahalle içi sokaklar, Yelki Mahallesi'nde 2719. Sokak ve Bademler bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SEFERİHİSAR

18 Aralık 2025 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında Tepecik ve Kavakdere mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

KARABURUN

18 Aralık 2025 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Küçükbahçe Mahallesi Kocadere Sokak'ta kesinti olacaktır.

MENEMEN

18 Aralık 2025 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında 85. Yıl Cumhuriyet ve Gazi Mustafa Kemal mahallelerinde Stadyum Caddesi, Vatan Caddesi ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

MENDERES

18 Aralık 2025 tarihinde farklı saat aralıklarında Çatalca, Akçaköy, Dereköy, Keler, Çukuraltı, Payamlı, Gümüldür, Mersin Alanı, Cumhuriyet, Bengiler ve Orta mahallelerinde çok sayıda cadde ve sokakta şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

KİRAZ

18 Aralık 2025 tarihinde Sarısu, Başaran, Aydoğdu, Suludere, Karaburç, Çömlekçi, Çanakçı, Yağlar, Karaman, Arkacılar, Köfündere, Orhangazi ve Şemsiler mahallelerinde saat 09.30 ile 16.30 arasında değişen zamanlarda köy merkezleri ve küme evlerinde elektrik kesintileri uygulanacaktır.

TİRE

18 Aralık 2025 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında Turan, Musalar, Kaplan, Hisarlık, Çukurköy, Başköy, Armutlu, Akmescit, Topalak, Toparlar, Yemişler, Somak ve Ortaköy mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ayrıca Dağdere ve Dündarlı bölgelerinde de aynı gün kesinti olacaktır.

ALİAĞA

18 Aralık 2025 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında Hacıömerli Mahallesi'nde, saat 10.00 ile 16.00 arasında Kültür ve Kurtuluş mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ÇEŞME

18 Aralık 2025 tarihinde saat 08.00 ile 09.00 arasında Musalla, Şehit Mehmet, Ovacık, Alaçatı, Altınkum, Çakabey ve Çiftlik mahallelerinde çok sayıda sokak ve siteyi kapsayan kısa süreli planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
