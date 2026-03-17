İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 17-18 Mart İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 17 Mart günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

BAYRAKLI

18 Mart 2026 tarihinde saat 01.00 ile 06.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti Emek Mahallesi'nde 7061 Sokak, 7236/1 Sokak, 1660 Sokak, 7239/1 Sokak, Barış Caddesi, 7248 Sokak, 7243/1 Sokak, 7242 Sokak, 7240 Sokak, 7239/2 Sokak, 7065 Sokak, 7236 Sokak, 7236/3 Sokak, 7238/1 Sokak ve 7239 Sokak çevresini kapsamaktadır. Org. Nafiz Gürman Mahallesi'nde 7096/1 Sokak, 7097 Sokak, 7102 Sokak, 7103 Sokak, Kubilay Caddesi, 7089 Sokak, 7096 Sokak, 7095 Sokak, 7093 Sokak, 7092 Sokak, 7091 Sokak ve 7090 Sokak etkilenecektir. Yamanlar Mahallesi'nde ise 7094 Sokak, 7302 Sokak, 7340 Sokak ve 7340/1 Sokak kesinti kapsamındadır.

BORNOVA

17 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Gökdere Mahallesi'nde Erdem Sokak, Gökdere Caddesi, Güvercin Sokak, Kale Sokak, Nehir Sokak, İnci Sokak ve Akgül Sokak çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında yine şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında Gökdere Mahallesi'nde Kale Sokak, Akgül Sokak, Erdem Sokak, Gökdere Caddesi, Güvercin Sokak, Nehir Sokak ve İnci Sokak çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇEŞME

17 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında Alaçatı Mahallesi'nde Hurmalı Küme Evleri, Liman Osman Ağa Küme Evleri, Osman Ağa Mevkii Yolu ve 18041 Sokak çevresinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 02.00 ile 04.00 arasında Yalı, Şifne, Germiyan, Ardıç, Celal Bayar ve Reisdere mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları sebebiyle çok sayıda sokak ve yerleşimi kapsayan geniş kapsamlı bir elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.

GÜZELBAHÇE

17 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında Yelki Mahallesi'nde 2706 Sokak, 2701 Sokak, 2702 Sokak, 2379 Sokak, 2385 Sokak, 2389 Sokak, 2427 Sokak, 2427/1 Sokak, 2427/2 Sokak, 2447 Sokak, 2460 Sokak, 2458 Sokak, 2703 Sokak, 2703/1 Sokak, 2704 Sokak, 2723 Sokak, 2704/1 Sokak ve 2705 Sokak çevresinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 10.00 ile 16.00 arasında Payamlı Mahallesi'nde Elmabelen Sokak, Gazi Caddesi, Dalyan Sokak, Tok Sokak, Arıkdamı Sokak, Seyran Çınar Sokak, Çelebi Sokak, Vali Kazımdirik Caddesi, Uzunca Harman Sokak, Okul Sokak, Kısıklar Sokak, Küçükkaya Caddesi, Kuzey Sokak, Kuyu Üstü Çıkmazı, Kuyu Sokak, Kaya Pınarı Sokak, Kaya Sokak, Huzur Sokak, Gülsüm Pınarı Sokak, Dede Mezarı Sokak ve Bayram Sokak çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

MENDERES

17 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında Efemçukuru Mahallesi'nde Efemçukuru Köyü İç Yolu, Efemçukuru Köyü Yolu, 7555 Sokak, 7551 Sokak, 7560 Sokak, 7553 Sokak, 7557 Sokak, 7556 Sokak, 7554 Sokak, 7552 Sokak, 7561 Sokak ve Efemçukuru Küme Evleri çevresinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

SEFERİHİSAR

17 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında Ulamış, Gölcük, Çamtepe ve Gödence mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında birçok sokak ve yerleşim alanını kapsayan planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

TORBALI

17 Mart 2026 tarihinde saat 01.00 ile 02.00 arasında Yazıbaşı ve Kuşçuburun mahallelerinde Namık Kemal Caddesi, İzmir Aydın Caddesi, Başmimar Sinan Caddesi, Atatürk Caddesi ve çevresindeki çok sayıda sokakta şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 15.30 arasında Taşkesik, Yedi Eylül, Karşıyaka, Eğerci, Çaybaşı ve Arslanlar mahallelerinde demiryolu çevresi, küme evleri ve çeşitli sokakları kapsayan planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.30 arasında Muratbey Mahallesi'nde 3551 Sokak, 3522 Sokak, 3507 Sokak, 3505 Sokak, 3514 Sokak, 3511 Sokak, 3532 Sokak, 3524 Sokak, 3563 Sokak ve 3530 Sokak çevresinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 10.00 ile 15.30 arasında Muratbey Mahallesi'nde 3515 Sokak, 3524 Sokak, 3532 Sokak, 3516 Sokak, Doğan Bursalıoğlu Caddesi, 3545 Sokak, 3534 Sokak, 3530 Sokak ve 3522 Sokak çevresinde de planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18 Mart 2026 tarihinde saat 12.00 ile 18.00 arasında Muratbey, Cumhuriyet ve Ertuğrul mahallelerinde Haluk Alpsü Bulvarı, Doğan Bursalıoğlu Caddesi, Sadık İleri Bulvarı, Uğur Mumcu Bulvarı ve çok sayıda sokak ile caddeyi kapsayan geniş kapsamlı bir elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.