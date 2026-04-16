İzmir GEDİZ elektrik kesintisi 16-17 Nisan! Bornova, Bergama, Buca, Çeşme elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 16 Nisan günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Balçova

16 Nisan 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, Kesinti ID 3682563 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Korutürk Mahallesi’nde Yaşam Sokak ve Baraj Yolu Sokak’ta planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Nisan 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, Kesinti ID 3683233 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Korutürk Mahallesi’nde Yaşam Sokak ve Baraj Yolu Sokak’ta planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bayraklı

16 Nisan 2026 tarihinde, 10.00 ile 12.00 saatleri arasında, Kesinti ID 3682720 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Tepekule Mahallesi’nde 2084/8. Sokak ve 2086/5. Sokak’ta; Adalet Mahallesi’nde ise Çocuk Parkı İçi Yolu, 1643/35. Sokak ve 1643/29. Sokak’ta planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Nisan 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, Kesinti ID 3683231 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Doğançay Mahallesi’nde 7195/5. Sokak, 7190/5. Sokak, 7190. Sokak, 7190/9. Sokak, 7190/4. Sokak ve 7190/7. Sokak’ta planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Nisan 2026 tarihinde, 01.00 ile 01.15 saatleri arasında, Kesinti ID 3683258 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle R. Şevket İnce Mahallesi, Çay Mahallesi, Muhittin Erener Mahallesi ve Osmangazi Mahallesi’nin çok sayıda cadde ve sokağında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu kesinti; R. Şevket İnce Mahallesi’nde 2092. Sokak’tan 2166/4. Sokak’a kadar uzanan çok sayıdaki sokak ile Bayraklı Girişi K12 ve 2140. Sokak çevresini, Çay Mahallesi’nde Şehit Hakan Uysal Sokak ile 2093. Sokak’tan 2137. Sokak’a kadar olan bölgeyi, Muhittin Erener Mahallesi’nde 2097. Sokak ve 2138/2. Sokak’ı, Osmangazi Mahallesi’nde ise 601. Sokak, İbrahim Ethem Caddesi, Dumlupınar Caddesi, Yavuz Caddesi, İbrahim Galip Caddesi ile 574/3. Sokak’tan 616/8. Sokak’a kadar olan birçok sokağı kapsamaktadır.

Bergama

16 Nisan 2026 tarihinde, 09.05 ile 17.00 saatleri arasında, Kesinti ID 3679443 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İncecikler Mahallesi’nde İncecikler Köyü İç Yolu, Kozak Bergama Yolu ve İncecikler Köyü Yolu’nda planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Nisan 2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, Kesinti ID 3679448 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Zağnoz Mahallesi’nde Zağnoz Merkez Küme Evleri’nde, Kadıköy Mahallesi’nde Kadıköy Köyü İç Yolu ve Göçbeyli Yolu’nda, Ayaskent Mahallesi’nde ise 1801. Sokak’ta planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Nisan 2026 tarihinde, 09.30 ile 17.00 saatleri arasında, Kesinti ID 3682625 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yukarıbey Kaplan Mahallesi’nde Kaplanköy Köyü İç Yolu’nda planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Nisan 2026 tarihinde, 09.30 ile 17.00 saatleri arasında, Kesinti ID 3682650 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İsmailli Hacılar Mahallesi’nde Hacılar İsmaili Bucağı Sokak ve Hacılar Köyü İç Yolu’nda planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Nisan 2026 tarihinde, 09.05 ile 17.00 saatleri arasında, Kesinti ID 3679452 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Pınarköy Mahallesi’nde Tepe Küme Evleri ve Pınarköy Küme Evleri’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Nisan 2026 tarihinde, 09.30 ile 17.00 saatleri arasında, Kesinti ID 3682633 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yukarıbey Kaplan Mahallesi’nde Kaplanköy Köyü İç Yolu’nda planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Nisan 2026 tarihinde, 09.30 ile 17.00 saatleri arasında, Kesinti ID 3682654 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İsmailli Hacılar Mahallesi’nde Hacılar Köyü İç Yolu ve Hacılar İsmaili Bucağı Sokak’ta planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bornova

16 Nisan 2026 tarihinde, 12.00 ile 12.30 saatleri arasında, Kesinti ID 3682430 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ümit Mahallesi’nde 1418. Sokak, 1411. Sokak, 1414. Sokak, 1411/2. Sokak, 1411/3. Sokak, 1411/4. Sokak, 1411/6. Sokak, 1411/1. Sokak, 1412/2. Sokak, 1412. Sokak ve 1411/5. Sokak’ta; Doğanlar Mahallesi’nde ise 1605. Sokak, 1423. Sokak, 1422. Sokak, 1421. Sokak, 1410. Sokak ve 1417. Sokak’ta planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Nisan 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, Kesinti ID 3682449 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yakaköy Mahallesi’nde 10751/2. Sokak ve Özbek Sokak’ta, Karaçam Mahallesi’nde ise İstanbul Caddesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Nisan 2026 tarihinde, 09.30 ile 15.30 saatleri arasında, Kesinti ID 3682819 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yeşilova Mahallesi’nde 4139. Sokak, 4156. Sokak, 4162. Sokak, 4160/1. Sokak, Abdi İpekçi Caddesi, 4135. Sokak ve 4137/2. Sokak’ta planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Nisan 2026 tarihinde, 09.30 ile 15.30 saatleri arasında, Kesinti ID 3682825 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yeşilova Mahallesi’nde 4141. Sokak, 4119/1. Sokak, Abdi İpekçi Caddesi, 4162. Sokak ve 4160/1. Sokak’ta planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Nisan 2026 tarihinde, 01.00 ile 01.30 saatleri arasında, Kesinti ID 3683225 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Gazi Osman Paşa, Çınar, Barbaros ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinin çeşitli cadde ve sokaklarında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Nisan 2026 tarihinde, 02.00 ile 02.30 saatleri arasında, Kesinti ID 3683255 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk, Evka 4 ve İnönü mahallelerinin çeşitli cadde ve sokaklarında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Nisan 2026 tarihinde, 01.00 ile 01.15 saatleri arasında, Kesinti ID 3683258 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk Mahallesi’nde 911. Sokak ve Osmangazi Caddesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Nisan 2026 tarihinde, 01.30 ile 01.45 saatleri arasında, Kesinti ID 3683260 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ergene Mahallesi’nde 523/1. Sokak, 525. Sokak, 526. Sokak, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi ve 523. Sokak’ta; Kazımdirik Mahallesi’nde ise Fatih Sultan Mehmet Caddesi, 200. Sokak, 199. Sokak, 198. Sokak, 197. Sokak, 196. Sokak, 195. Sokak, Mustafa Kemal Caddesi, Gediz Caddesi ve Çocuk Parkı İçi Yolu’nda planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Nisan 2026 tarihinde, 09.30 ile 15.30 saatleri arasında, Kesinti ID 3683334 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yunus Emre Mahallesi’nde 7508. Sokak, 7507. Sokak, 7506. Sokak, 7509. Sokak, 7511. Sokak, 7517. Sokak ve 7518. Sokak’ta planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Nisan 2026 tarihinde, 09.30 ile 15.30 saatleri arasında, Kesinti ID 3683337 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yunus Emre Mahallesi’nde 7505. Sokak, Çocuk Parkı İçi Yolu, 7522. Sokak, 7520. Sokak, 7519. Sokak, 7513. Sokak, 7512. Sokak, 7511. Sokak, 7509. Sokak, 7507. Sokak ve 7504. Sokak’ta planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Buca

16 Nisan 2026 tarihinde, 09.00 ile 13.00 saatleri arasında, Kesinti ID 3680638 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akıncılar Mahallesi’nde 542. Sokak, 540. Sokak, 548. Sokak, 551. Sokak, 555. Sokak, 557. Sokak, 558. Sokak, 559. Sokak, Akdoğan Caddesi, 544. Sokak, 546. Sokak, 536. Sokak, 546/1. Sokak, 534. Sokak, 524/1. Sokak, 522. Sokak ve 540/1. Sokak’ta planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Nisan 2026 tarihinde, 12.00 ile 16.00 saatleri arasında, Kesinti ID 3680639 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çamlık Mahallesi’nde 411/2. Sokak, 367. Sokak, 415/1. Sokak, 854. Sokak, 856. Sokak’ta; Yiğitler Mahallesi’nde ise Onat Caddesi, 365. Sokak ve 363. Sokak’ta planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Nisan 2026 tarihinde, 12.05 ile 17.00 saatleri arasında, Kesinti ID 3682936 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Doğancılar Mahallesi’nde 6007. Sokak, 6004/1. Sokak, 6004. Sokak, 6003/1. Sokak, 6005. Sokak, 6006. Sokak, 6001. Sokak, Yunus Emre Caddesi ve 6003. Sokak’ta planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Nisan 2026 tarihinde, 01.00 ile 01.30 saatleri arasında, Kesinti ID 3683227 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çamlıpınar Mahallesi ile Mustafa Kemal Mahallesi’nde, özellikle 293/18. Sokak’tan 293/66. Sokak’a ve 696/1. Sokak ile 254. Sokak, 220. Sokak çevresine kadar uzanan çok sayıdaki sokakta planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Nisan 2026 tarihinde, 09.00 ile 12.00 saatleri arasında, Kesinti ID 3683271 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kırklar Mahallesi ile Doğancılar Mahallesi’nin çeşitli cadde ve sokaklarında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti; Kırklar Mahallesi’nde 5000. Sokak’tan 5033/1. Sokak’a kadar çok sayıdaki sokak ile Mevlana Caddesi, Karatekeli Caddesi, Karabağlar Sokak ve Demokrasi Caddesi çevresini, Doğancılar Mahallesi’nde ise Kocaorman Mevkii, Yunus Emre Caddesi ve 6001. Sokak’tan 6030. Sokak’a kadar olan bölgeyi kapsamaktadır.

Çeşme

16 Nisan 2026 tarihinde, 09.30 ile 15.30 saatleri arasında, Kesinti ID 3682620 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ovacık, Musalla ve Fahrettinpaşa mahallelerinin çeşitli cadde, sokak ve küme evlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Nisan 2026 tarihinde, 10.00 ile 15.30 saatleri arasında, Kesinti ID 3683373 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Germiyan, Ildır, Reisdere ve Şifne mahallelerinin çeşitli cadde, sokak ve küme evlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Nisan 2026 tarihinde, 10.00 ile 15.30 saatleri arasında, Kesinti ID 3683376 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yalı, Germiyan, Ildır, Reisdere ve Şifne mahallelerinin çok geniş bir bölümünde, çok sayıda cadde, sokak, site içi yol ve küme evinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Karşıyaka

16 Nisan 2026 tarihinde, 02.00 ile 02.30 saatleri arasında, Kesinti ID 3682418 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Alaybey, Tuna, Tersane, Bahçelievler ve Bahariye mahallelerinin çeşitli cadde ve sokaklarında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Nisan 2026 tarihinde, 01.00 ile 01.30 saatleri arasında, Kesinti ID 3682425 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İnönü, Cumhuriyet ve Örnekköy mahallelerinin çeşitli cadde ve sokaklarında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Nisan 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, Kesinti ID 3683231 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Sancaklı Mahallesi’nde Sancaklı Küme Evleri, Sancaklı Köyü ve Sancaklı Köy Yolu’nda; Yamanlar Mahallesi’nde ise Yamanlar Küme Evleri ve Karagöl Yolu Küme Evleri’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Nisan 2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, Kesinti ID 3683381 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bahçelievler Mahallesi’nde Çocuk Parkı İçi Yolu ile 1851/10. Sokak, 1851/11. Sokak, 1851/14. Sokak, 1851/15. Sokak, 1851/16. Sokak, 1851/7. Sokak ve 1851/8. Sokak’ta planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Nisan 2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, Kesinti ID 3683387 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bahçelievler Mahallesi’nde 1851/10. Sokak, 1851/11. Sokak, 1851/4. Sokak ve Tokadızade Şekip Bey Parkı İçi Yolu’nda planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ödemiş

16 Nisan 2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, Kesinti ID 3682459 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Mescitli Mahallesi’nde Mescitli Küme Evleri ve Mescitli Köyü İç Yolu’nda, Bademli Mahallesi’nde ve Ovakent Mahallesi’nde Dutlukuyu Küme Evleri, Köleoğlu Küme Evleri ve Mescitli Köyü Yolu’nda planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Nisan 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, Kesinti ID 3682467 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Küçükavulcuk, Ocaklı, Gerçekli, Birgi ve Büyükavulcuk mahallelerinin çeşitli küme evleri, yolları ve caddelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Nisan 2026 tarihinde, 09.30 ile 16.00 saatleri arasında, Kesinti ID 3682613 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Cevizalan Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Nisan 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, Kesinti ID 3683236 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ocaklı, Büyükavulcuk, Küçükavulcuk, Birgi ve Gerçekli mahallelerinin çeşitli küme evleri, yolları ve caddelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Nisan 2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, Kesinti ID 3683243 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ovakent, Mescitli ve Bademli mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Seferihisar

16 Nisan 2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, Kesinti ID 3682439 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ulamış Mahallesi ile Düzce Mahallesi’nin çeşitli cadde, sokak ve küme evlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Nisan 2026 tarihinde, 09.15 ile 15.00 saatleri arasında, Kesinti ID 3683219 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Orhanlı Mahallesi ile Kavakdere Mahallesi’nin çeşitli cadde, sokak ve küme evlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Tire

16 Nisan 2026 tarihinde, 10.00 ile 12.00 saatleri arasında, Kesinti ID 3680755 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Alacalı Mahallesi’nde Alacalı Atatürk Sokak’ta, Yenioba Mahallesi’nde Yenioba Alacalı Yolu Küme Evleri’nde, Mahmutlar Mahallesi’nde Tokatbaşı Yolu Küme Evleri’nde ve Eskioba Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Nisan 2026 tarihinde, 16.01 ile 17.00 saatleri arasında, Kesinti ID 3682618 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Toki Mahallesi’nde Toki Toplu Konut Alanı Küme Evleri’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Nisan 2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, Kesinti ID 3682621 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Toki Mahallesi’nde Toki Toplu Konut Alanı Küme Evleri’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Nisan 2026 tarihinde, 09.00 ile 16.00 saatleri arasında, Kesinti ID 3683325 kapsamında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Işıklar Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.