İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14-15 Mart İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 14 Mart günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

14-15 Mart tarihleri için İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler listesi henüz açıklanmadı. Son açıklanan İzmir'deki 12-13 Mart elektrik kesintileri ise şöyleydi:

12-13 MART İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ:

Bayraklı

12 Mart 2026 tarihinde Bayraklı ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 09.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi planlanmıştır. Muhittin Erener Mahallesi'nde 2172. Sokak, 2175. Sokak, 2176. Sokak, 2176/1. Sokak, 2177. Sokak, 2178/1. Sokak, 2178/2. Sokak, 2100. Sokak, 2123/5. Sokak, 2143. Sokak ve 2174. Sokak; Çiçek Mahallesi'nde ise 1637/17. Sokak ve 2123/1. Sokak kesintiden etkilenecektir.

Aynı gün aynı saatler arasında gerçekleştirilecek başka bir çalışma kapsamında Muhittin Erener Mahallesi'nde 2172. Sokak, 2143. Sokak ve 2100. Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yine 12 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Çiçek Mahallesi'nde 1637/13. Sokak, 2123. Sokak, 2128/1. Sokak, 2125/1. Sokak, 2128. Sokak ve 2127. Sokak; Muhittin Erener Mahallesi'nde ise 2126. Sokak, 2123/4. Sokak, 2123/3. Sokak, 2123/2. Sokak ve 2123/1. Sokak'ta elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Bornova

12 Mart 2026 tarihinde Bornova ilçesi Evka 3 Mahallesi'nde saat 10.00 ile 16.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu kesintiden 127/13. Sokak, Şehitler Caddesi, 127/7. Sokak, 127/6. Sokak, 127/4. Sokak, 127/25. Sokak, 127/23. Sokak, 127/18. Sokak, 127/14. Sokak, 127/12. Sokak ve 127. Sokak etkilenecektir.

12 Mart 2026 tarihinde saat 01.00 ile 01.30 arasında Zafer, Merkez ve Işıklar mahallelerinde kısa süreli elektrik kesintisi yapılacaktır. Zafer Mahallesi'nde çok sayıda sokak ile birlikte Zafer Parkı İçi Yolu ve Yener Caddesi; Merkez Mahallesi'nde 4501. Sokak, 4396/1. Sokak, 4396/2. Sokak, 4499. Sokak, Çocuk Parkı İçi Yolu, 4515. Sokak, 4507/1. Sokak ve 4501/1. Sokak; Işıklar Mahallesi'nde ise Eski Kemalpaşa Caddesi kesintiden etkilenecektir.

Aynı gün saat 16.00 ile 16.30 arasında Merkez, Işıklar ve Zafer mahallelerinde yine kısa süreli bir elektrik kesintisi planlanmıştır ve benzer sokaklar bu kesintiden etkilenecektir.

12 Mart 2026 tarihinde saat 12.00 ile 16.00 arasında Zafer Mahallesi'nde gerçekleştirilecek bakım çalışmaları kapsamında Yener Caddesi, 4499. Sokak, 4495/1. Sokak, 4495. Sokak, 4418. Sokak, 4416. Sokak, 4315. Sokak, 4313. Sokak ve 4311. Sokak'ta elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Aynı gün saat 12.00 ile 16.00 arasında yine Zafer Mahallesi'nde 4293. Sokak, 4293/1. Sokak, 4322. Sokak, 4337. Sokak, 4339. Sokak, 4343. Sokak, 4374. Sokak, 4380. Sokak, 4378. Sokak ve 4376. Sokak'ta da elektrik kesintisi uygulanacaktır.

13 Mart 2026 tarihinde ise Bornova ilçesi Kayadibi Mahallesi'nde saat 12.00 ile 14.00 arasında elektrik kesintisi planlanmıştır. Kayadibi Caddesi ve Gelincik Sokak ile birlikte Zakkum Sokak, 9751. Sokak, Funda Sokak, Gündoğdu Sokak ve 9750. Sokak kesintiden etkilenecektir.

Buca

12 Mart 2026 tarihinde Buca ilçesi Yıldızlar Mahallesi'nde saat 09.00 ile 17.00 arasında yapılacak şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Şehit Er Zeki Toker Caddesi, Toker Sokak, Hasan Çavuş Sokak, Manastır Sokak, Çamlık Sokak ve Koca Musa Sokak kesintiden etkilenecektir.

Güzelbahçe

12 Mart 2026 tarihinde Güzelbahçe ilçesinde saat 09.30 ile 15.30 arasında Mustafa Kemal Paşa ve Yelki mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde 2294. Sokak, 2274. Sokak, 2245. Sokak, 2223. Sokak, 2211. Sokak, 2219. Sokak ve çevresindeki birçok sokak ile birlikte Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve Atatürk Caddesi kesintiden etkilenecektir. Yelki Mahallesi'nde ise 2336. Sokak, Şehit İlhami Yılmaz Caddesi ve 2272. Sokak'ta elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Karabağlar

12 Mart 2026 tarihinde Karabağlar ilçesi Yurdoğlu Mahallesi'nde saat 10.00 ile 14.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu kesintiden 3959/39. Sokak ve 3959/13. Sokak etkilenecektir.

Aynı gün saat 09.00 ile 15.00 arasında Kibar ve Günaltay mahallelerinde de elektrik kesintisi planlanmıştır. Kibar Mahallesi'nde 3767/3. Sokak, 3760. Sokak, 3761. Sokak, 3762. Sokak ve çevresindeki sokaklar; Günaltay Mahallesi'nde ise 4906. Sokak, 4906/1. Sokak, 4906/2. Sokak ve 5714/1. Sokak kesintiden etkilenecektir.

Ödemiş

12 Mart 2026 tarihinde Ödemiş ilçesinde saat 09.00 ile 15.00 arasında geniş kapsamlı bir elektrik kesintisi planlanmıştır. Hürriyet, Büyükavulcuk, Küçükavulcuk, Zafer, Ocaklı ve Yolüstü mahallelerinde çeşitli sokaklar ve küme evleri kesintiden etkilenecektir. Hürriyet Mahallesi'nde Şehit Ali Dereli Küme Evleri, Ocaklı Küme Evleri, Birgi Yolu Caddesi, Kiraz Yolu Caddesi ve 1697. Sokak; Zafer Mahallesi'nde 1347. Sokak, 1366. Sokak ve 1373. Sokak; Ocaklı Mahallesi'nde Ödemiş Yolu ve 1700. Sokak kesinti kapsamında yer almaktadır.

Aynı gün saat 10.00 ile 16.00 arasında Tekke Mahallesi'nde bulunan Elmabağ Küme Evleri'nde de elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Torbalı

12 Mart 2026 tarihinde Torbalı ilçesinde saat 09.00 ile 15.30 arasında Eğerci, Arslanlar, Çaybaşı, Yeni, Şehitler, Pamukyazı ve Mustafa Kemal Atatürk mahallelerinde geniş kapsamlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Çok sayıda sokak, cadde ve küme evi bu kesintiden etkilenecek olup özellikle Torbalı Asfaltı Caddesi, Bayındır Asfaltı Caddesi, Menderes Caddesi, Aydın Caddesi ve Fevzi Çakmak Caddesi çevresindeki sokaklar kesinti kapsamındadır.

Aynı gün saat 09.00 ile 15.30 arasında Gazi Mustafa Kemal ve Karakuyu mahallelerinde de elektrik kesintisi planlanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Mahallesi'nde Fatih Caddesi, Çamlı Yol Sokak, Hüdaver Köse Sokak, Sedir Sokak, Yaren Dede Sokak, Mimar Sinan Caddesi ve çevresindeki bazı sokaklar kesintiden etkilenecektir.

Yine 12 Mart 2026 tarihinde aynı saatler arasında Gazi Mustafa Kemal Mahallesi'nde Mimar Sinan Caddesi, Giritli Sokak, Fatih Caddesi, Yıldız Sokak, Bahçe Sokak, Taştepe Caddesi ve Hüdaver Köse Sokak'ta da elektrik kesintisi uygulanacaktır.