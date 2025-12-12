İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 12-13 Aralık 2025 İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 12 Aralık günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 ARALIK

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Aralık 2025 tarihinde 01.00 ile 01.30 saatleri arasında yapılacak şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Cengizhan Mahallesi'nde 2167. Sokak ile birlikte 1615, 1620, 2189, 2190 ve 2193 numaralı sokaklara bağlı birçok adreste; Yamanlar Mahallesi'nde 7353 ve 7161 numaralı sokaklarda; R. Şevket İnce Mahallesi'nde 2140, 2162, 2165 ve 2166 numaralı sokaklar genelinde; Org. Nafiz Gürman Mahallesi'nde 7161 ve 7171 numaralı sokaklarda; Muhittin Erener Mahallesi'nde 2168/1 ve 2097. Sokaklarda; 75. Yıl Mahallesi'nde ise park içi yol ile 1609 ve 1620 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Aralık 2025 tarihinde 16.00 ile 16.30 arasında yapılacak bakım çalışması kapsamında Cengizhan, Yamanlar, R. Şevket İnce, Org. Nafiz Gürman, Muhittin Erener ve 75. Yıl Mahallelerinde önceki kesintiyle aynı bölgelere yönelik olarak yeniden elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Aralık 2025 tarihinde 09.00 ile 16.00 arasında 75. Yıl Mahallesi'nin park içi yol ile 1620 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.

BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 Aralık 2025 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Fevzipaşa Mahallesi'nin 1005. Sokak civarında ve Sindel Mahallesi genelinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 Aralık 2025 tarihinde 10.00 ile 15.00 saatleri arasında İsmetpaşa, Fevzipaşa ve Atatürk Mahallelerinde belirlenen sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 Aralık 2025 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Belenbaşı Mahallesi'nin çok sayıda sokağı ile Kırklar Mahallesi genelinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 Aralık 2025 tarihinde 09.00 ile 15.00 arasında Torasan Mahallesi'nin geniş bir bölümü ile Özbek Mahallesi'nde 6111, 6116 ve 6114 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.

12 Aralık 2025 tarihinde 09.00 ile 10.00 arasında Torasan, Altıntaş, Gülbahçe, İçmeler ve Özbek Mahallelerinde belirtilen sokakları kapsayan elektrik kesintisi yapılacaktır.

12 Aralık 2025 tarihinde 14.30 ile 15.00 saatleri arasında Torasan, İçmeler, Altıntaş, Gülbahçe ve Özbek Mahallelerinde kısa süreli bir elektrik kesintisi daha uygulanacaktır.

BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 Aralık 2025 tarihinde 18.00 ile 20.00 saatleri arasında Egemenlik Mahallesi'nin 6060 serisi sokaklarının bulunduğu bölge ile Işıklar Mahallesi'nin Kemalpaşa Caddesi çevresinde elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.

12 Aralık 2025 tarihinde 20.00 ile 22.00 arasında Doğanlar Mahallesi'nin 1521, 1509, 1523, 1656, 1660 ve 1661 serisi sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 Aralık 2025 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Mahmutlar, Eskioba ve Yeşilova Mahallelerinde, özellikle Tokatbaşı Yolu Küme Evleri civarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 Aralık 2025 tarihinde 13.00 ile 17.00 saatleri arasında Yakaköy Mahallesi'nde Irmak, Limon, Meltem, Cumba, Ekin, Dibek, Gündoğan, Güneşli, Mine, Selin, Tepe, Yaprak ve Melisa Sokakları ile Yaka Caddesi çevresinde elektrik kesintisi olacaktır.

12 Aralık 2025 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Yakaköy Mahallesi'nde Yaka Caddesi üzerinde elektrik kesintisi meydana gelecektir.

12 Aralık 2025 tarihinde 16.00 ile 18.00 saatleri arasında Yakaköy Mahallesi'nin yine Yaka Caddesi bölümünde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 Aralık 2025 tarihinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında Yeşilbağlar Mahallesi'nin 637, 646 ve 647 serisi sokaklarının bulunduğu geniş bir alanda elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.

TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 Aralık 2025 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Boynuyoğun, İhsaniye ve Adnan Menderes Mahallelerinde özellikle Pınarlar, Çayırarası, Kızçeşmesi, Gökçen Yolu ve çeşitli küme evleri bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 Aralık 2025 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Karahıdırlı Mahallesi'nde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 Aralık 2025 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Karacaağaç, Kırklar, Demirci, Belenbaşı, Doğancılar, Oğlananası Atatürk, Yıldızlar ve 29 Ekim Mahallelerinin çok sayıda sokağında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 Aralık 2025 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Camikebir, Akarca, Hıdırlık ve Sığacık Mahallelerinde çeşitli sokak ve küme evleri bölgelerinde elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.

12 Aralık 2025 tarihinde 09.30 ile 15.30 arasında Ulamış Mahallesi'nin 1470 ve 1476 serisi sokaklarının bulunduğu bölgede elektrik kesintisi olacaktır.

MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 Aralık 2025 tarihinde 09.00 ile 12.00 arasında Ataköy, Çamönü, Değirmendere ve Çakaltepe Mahallelerinde belirtilen sokaklar ve küme evleri bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 Aralık 2025 tarihinde 10.00 ile 16.00 arasında Hacı İsa, Yeni ve Yaka Mahallelerinde belirtilen sokak ve caddelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

12 Aralık 2025 tarihinde 09.30 ile 15.30 arasında M. Fevzi Çakmak Mahallesi'nin 4060 ve 4080 serisi sokaklarında ve Kalabak Mahallesi'nin Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı çevresinde elektrik kesintisi gerçekleşecektir.

ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 Aralık 2025 tarihinde 09.00 ile 15.00 arasında Şirintepe, Yakakent, Güzeltepe ve Köyiçi Mahallelerinin ilgili sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 Aralık 2025 tarihinde 02.00 ile 04.00 arasında Süleymanlı, Telekler, Turgutlar, Bağcılar, Ayvacık, Bozalan, Çaltı, Göktepe, Görece, İğnedere, Karaorman, Kır ve Alaniçi Mahallelerinde çok sayıda sokak, ova yolu, küme evleri ve kırsal bağlantı noktalarını kapsayan geniş bir elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.

KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 Aralık 2025 tarihinde 09.00 ile 15.00 arasında Ovacık Mahallesi'nin Eşşekderesi Küme Evleri bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

12 Aralık 2025 tarihinde 10.00 ile 16.00 arasında Ovacık Mahallesi'nin Ayderesi Küme Evleri bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.