İzmir'in içme suyu barajlarında 24 Kasım 2026 itibarıyla en yüksek aktif doluluk oranı yüzde 63,61 ile Ürkmez Barajı'nda, en düşük oran ise yüzde 27,47 ile Gördes Barajı'nda ölçüldü. İZSU'nun güncel tablosuna göre kentin en büyük kaynaklarından Tahtalı Barajı yüzde 40,03 dolu. Geçen yıl aynı dönemde Tahtalı'daki oran yüzde 1,16'ydı.

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), beş barajın verisini 24 Kasım 2026 tarihiyle güncelledi. Aktif doluluk oranları şöyle: Tahtalı Barajı yüzde 40,03, Balçova Barajı yüzde 34,95, Ürkmez Barajı yüzde 63,61, Gördes Barajı yüzde 27,47 ve Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı yüzde 52,04.

Su miktarına bakınca iki baraj öne geçiyor. Gördes'te 120 milyon 302 bin, Tahtalı'da 114 milyon 892 bin metreküp kullanılabilir su var. Alaçatı Kutlu Aktaş'ta 8 milyon 326 bin, Ürkmez'de 4 milyon 858 bin, Balçova'da 2 milyon 664 bin metreküp su bulunuyor. Beş barajın toplamı yaklaşık 251 milyon metreküp.

AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Aktif doluluk oranı, barajdaki kullanılabilir su hacminin, baraj tamamen dolduğunda kullanılabilecek hacme oranı. İZSU tablosunda "minimum" olarak verilen alt hacim bu hesaba girmiyor; Tahtalı'da bu hacim 19 milyon 600 bin metreküp. Tahtalı tam dolduğunda 287 milyon 50 bin metreküp kullanılabilir su tutuyor. Bugün bunun 114 milyon 892 bin metreküpü dolu, yani yüzde 40,03.

Tahtalı'da göl su seviyesi 24 Kasım'da 51,70 metre olarak ölçüldü. Tabloya göre barajın minimum seviyesi 31 metre, maksimum seviyesi 60,50 metre.

GEÇEN YIL BU DÖNEMDE BARAJLAR NE DURUMDAYDI?

İZSU'nun bir önceki yıla ait verisi farkı açıkça gösteriyor. Geçen yıl aktif doluluk Tahtalı'da yüzde 1,16, Ürkmez'de yüzde 3,33, Alaçatı Kutlu Aktaş'ta ise yüzde 0,05 olarak kayıtlı. Tahtalı'daki kullanılabilir su o dönem 3 milyon 330 bin metreküptü; bugünkü miktar bunun 34 katından fazla. Gördes Barajı'nda geçen yıl kullanılabilir su hacmi sıfır, Balçova'da 74 bin metreküp görünüyor. Bu iki baraj için tabloda geçen yılın oranı verilmemiş.

İSTANBUL'DA BARAJLAR YÜZDE KAÇ DOLU?

İSKİ'nin baraj doluluk sayfasına göre İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı 24 Kasım 2026 saat 09.10 itibarıyla yüzde 61,38.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEREDEN BAKILIR?

İzmir için güncel veri İZSU'nun internet sitesinde, Bilgi Merkezi altındaki Barajlar bölümünün "Su Durumu" sayfasında yayımlanıyor. Tabloda her barajın göl seviyesi, toplam ve kullanılabilir su hacmi, aktif doluluk oranı ve geçen yılla karşılaştırması var. Aynı veriye e-Devlet'teki İZSU baraj doluluk oranları hizmetinden de ulaşılabiliyor.

İstanbul için İSKİ'nin sitesindeki "Baraj Doluluk Oranları" sayfası kullanılıyor. Sayfada ortalama doluluk oranının yanında son 14 günün doluluk oranları, yıllara göre karşılaştırma ve barajlarda ölçülen yağış miktarları grafiklerle veriliyor.